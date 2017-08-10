《全球汇市》美元兑日圆跌至八周低位，因朝鲜紧张局势升级

* 美国生产者物价意外下跌

* 杜德利的讲话强化了美联储对美国通胀将反弹的预期

路透纽约8月10日 - 美元兑日圆周四触及八周低位，因美朝紧张局势升级，促使投资者买入被认为风险较小的资产避险。

美元兑日圆下跌0.77%，报109.21日圆。日圆兑大多数主要货币普遍上涨。

“日圆今日表现最强，避险仍是市场的主题，”加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne称。

瑞郎和日圆兑美元周三大幅上涨，此前美国总统特朗普警告朝鲜称，如果朝鲜威胁美国，将遭到“火与怒”的回击。

特朗普周四继续加大对朝鲜的言语威胁，称哪怕是考虑攻击美国或其盟友，都应该感到“非常、非常紧张”；此前朝鲜称，正在制定计划，向美国太平洋领地关岛附近发射导弹。

在地缘政治局势紧张时，日圆通常受追捧，因为日本有大量的经常账盈余。

“考虑到日本与朝鲜的距离，日圆仍从避险交易中获益很令人意外，”XE.com首席市场策略师Lennon Sweeting称。

美债收益率下跌可能也支撑了日圆，Sweeting称。

美国7月生产者物价意外下跌，拖累美元走软。

纽约联储总裁杜德利周四称，预计疲弱的美国通胀将在未来几个月反弹，炙热的劳动力市场将进一步增强。杜德利的讲话强化了美联储逐渐收紧政策的预期。

投资者现在将关注点放在周五出炉的美国消费者物价指数上。

美元指数下跌0.17%，报93.391。

欧元兑美元升0.14%，新西兰元兑美元跌0.79%，此前新西兰央行称，与5月时相比，对新元强势略感不安。

英镑兑美元触及三周低位，因英国产出和贸易数据喜忧参半，未能改变资者对经济难以达到英国央行目标的看法。(完) (编译 刘静；审校 母红)