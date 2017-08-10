FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 天前
更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆跌至八周低位，因朝鲜紧张局势升级
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月10日 / 晚上10点11分 / 3 天前

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆跌至八周低位，因朝鲜紧张局势升级

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美国生产者物价意外下跌
    * 杜德利的讲话强化了美联储对美国通胀将反弹的预期

 (新增收盘表格)
    路透纽约8月10日 - 美元兑日圆周四触及八周低位，因美朝紧张局势升级，促使投资者
买入被认为风险较小的资产避险。
    
    美元兑日圆      下跌0.77%，报109.21日圆。日圆兑大多数主要货币普遍上涨。
    
     “日圆今日表现最强，避险仍是市场的主题，”加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osb
orne称。
    
    瑞郎      和日圆兑美元周三大幅上涨，此前美国总统特朗普警告朝鲜称，如果朝鲜威
胁美国，将遭到“火与怒”的回击。
    
    特朗普周四继续加大对朝鲜的言语威胁，称哪怕是考虑攻击美国或其盟友，都应该感到
“非常、非常紧张”；此前朝鲜称，正在制定计划，向美国太平洋领地关岛附近发射导弹。
    
    在地缘政治局势紧张时，日圆通常受追捧，因为日本有大量的经常帐盈余。
    
    “考虑到日本与朝鲜的距离，日圆仍从避险交易中获益很令人意外，”XE.com首席市场
策略师Lennon Sweeting称。
    
    美债收益率下跌可能也支撑了日圆，Sweeting称。
    
    美国7月生产者物价意外下跌，拖累美元走软。
    
    纽约联储总裁杜德利周四称，预计疲弱的美国通胀将在未来几个月反弹，炙热的劳动力
市场将进一步增强。杜德利的讲话强化了美联储逐渐收紧政策的预期。
    
    投资者现在将关注点放在周五出炉的美国消费者物价指数上。
    
    美元指数      下跌0.17%，报93.391。
    
    欧元兑美元升0.14%，新西兰元兑美元跌0.79%，此前新西兰央行称，与5月时相比，对
新元强势略感不安。
    
    英镑兑美元触及三周低位，因英国产出和贸易数据喜忧参半，未能改变资者对经济难以
达到英国央行目标的看法。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1770   1.1757   +0.11  +11.96   1.0513
    美元/日圆                   109.20   110.06   -0.78   -6.56   116.87
    欧元/日圆                   128.54   129.42   -0.68   +4.39   123.14
    美元/瑞郎                   0.9624   0.9634   -0.10   -5.44   1.0178
    英镑/美元                   1.2974   1.3004   -0.23   +5.17   1.2336
    美元/加元                   1.2741   1.2698   +0.34   -5.13   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6661   6.6906   -0.37   -4.40   6.9726
    澳元/美元                   0.7874   0.7886   -0.15   +9.13   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1328   1.1328   +0.00   +5.70   1.0717
    欧元/英镑                   0.9071   0.9038   +0.37   +6.49   0.8518
    新西兰元/美元               0.7273   0.7337   -0.87   +4.78   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9519   7.9550   -0.04   -7.93   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3630   9.3549   +0.09   +3.05   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1334   8.1752   -0.51  -10.70   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5761   9.6135   -0.39   -0.04   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/徐文焰；审校 母红/龚芳)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below