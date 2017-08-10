更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆跌至八周低位，因朝鲜紧张局势升级

* 美国生产者物价意外下跌 * 杜德利的讲话强化了美联储对美国通胀将反弹的预期 (新增收盘表格) 路透纽约8月10日 - 美元兑日圆周四触及八周低位，因美朝紧张局势升级，促使投资者 买入被认为风险较小的资产避险。 美元兑日圆 下跌0.77%，报109.21日圆。日圆兑大多数主要货币普遍上涨。 “日圆今日表现最强，避险仍是市场的主题，”加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osb orne称。 瑞郎 和日圆兑美元周三大幅上涨，此前美国总统特朗普警告朝鲜称，如果朝鲜威 胁美国，将遭到“火与怒”的回击。 特朗普周四继续加大对朝鲜的言语威胁，称哪怕是考虑攻击美国或其盟友，都应该感到 “非常、非常紧张”；此前朝鲜称，正在制定计划，向美国太平洋领地关岛附近发射导弹。 在地缘政治局势紧张时，日圆通常受追捧，因为日本有大量的经常帐盈余。 “考虑到日本与朝鲜的距离，日圆仍从避险交易中获益很令人意外，”XE.com首席市场 策略师Lennon Sweeting称。 美债收益率下跌可能也支撑了日圆，Sweeting称。 美国7月生产者物价意外下跌，拖累美元走软。 纽约联储总裁杜德利周四称，预计疲弱的美国通胀将在未来几个月反弹，炙热的劳动力 市场将进一步增强。杜德利的讲话强化了美联储逐渐收紧政策的预期。 投资者现在将关注点放在周五出炉的美国消费者物价指数上。 美元指数 下跌0.17%，报93.391。 欧元兑美元升0.14%，新西兰元兑美元跌0.79%，此前新西兰央行称，与5月时相比，对 新元强势略感不安。 英镑兑美元触及三周低位，因英国产出和贸易数据喜忧参半，未能改变资者对经济难以 达到英国央行目标的看法。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1770 1.1757 +0.11 +11.96 1.0513 美元/日圆 109.20 110.06 -0.78 -6.56 116.87 欧元/日圆 128.54 129.42 -0.68 +4.39 123.14 美元/瑞郎 0.9624 0.9634 -0.10 -5.44 1.0178 英镑/美元 1.2974 1.3004 -0.23 +5.17 1.2336 美元/加元 1.2741 1.2698 +0.34 -5.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.6661 6.6906 -0.37 -4.40 6.9726 澳元/美元 0.7874 0.7886 -0.15 +9.13 0.7215 欧元/瑞郎 1.1328 1.1328 +0.00 +5.70 1.0717 欧元/英镑 0.9071 0.9038 +0.37 +6.49 0.8518 新西兰元/美元 0.7273 0.7337 -0.87 +4.78 0.6941 美元/挪威克朗 7.9519 7.9550 -0.04 -7.93 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3630 9.3549 +0.09 +3.05 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1334 8.1752 -0.51 -10.70 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5761 9.6135 -0.39 -0.04 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/徐文焰；审校 母红/龚芳)