《全球汇市》美元上涨，因投资者出脱避险资产

* 美元兑瑞郎和日圆上涨

* 瑞郎势将录得近三周来最大单日跌幅

路透纽约8月14日 - 美元周一普涨，因交易员出脱因朝鲜紧张局势升温和通胀数据疲弱而建立的美元看跌头寸。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在刚刚过去的这个周末没有进一步的言辞对峙，促使投资者重新买入美元，出脱日圆和瑞郎等避险货币。

“考虑到一个方向的布仓太过密集，市场开始...逆转，”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称，“我们看到一些出脱日圆和瑞郎看多头寸的交易。”

McCormick还补充道，考虑到美元下跌的程度，只有美朝之间新的不利消息，才会令美元继续走弱。

“现在，只要有一点惊喜，就能提振美元，”他说。

美元指数尾盘升0.4%。

该指数本月早些时候跌至2016年5月以来最低。商品期货交易委员会上周五发布的数据显示，投机客上周增加美元净空头头寸至2013年1月以来最多。

上周，美元兑日圆跌至八周低位，周一美元兑日圆涨0.5%，报109.67日圆。

美元兑瑞郎升1.1%，为近三周来的最大单日百分比升幅。

纽约联储总裁杜德利的言论将美元推至日高。他称，如果经济数据持续改善，市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月开始缩减规模达4.2万亿美元的负债表，年底前再升息一次是合理的。

美股上涨也提振美元，NatWest Markets宏观策略师Brian Daingerfield称。

指标标普500指数升1.05%，在上周大幅下挫后反弹。

全球股市也上涨，显示出释然性反弹的迹象，上周因担心核对峙而录得今年以来最大周度跌幅。

投资者等待周二将发布的美国零售销售数据，以寻找美国通胀轨迹的线索。(完) (编译 刘静；审校 母红)