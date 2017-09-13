更新版 1-《全球汇市》美元续升，市场聚焦通胀数据

* 英镑从一年高位回落，因薪资增长数据不及预期 * 市场聚焦周四出炉的美国消费者通胀数据 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约9月13日 - 美元周三上涨，此前发布的一份报告显示，8月美国生产者物价反 弹，交易员为周四出炉的消费者通胀数据做准备，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在考 虑下次何时升息，将密切关注此数据。 美元指数 升0.6%，报92.435，盘中升至逾一周来最高的92.53。 上周美元指数跌至2015年1月以来最低水平，因担心飓风伊尔玛和朝鲜局势，本周风险 意愿改善后该指数攀升。 周三美元指数续升，此前美国劳工部称，8月最终需求生产者物价指数增长0.2%，7月为 下滑0.1%。 尽管国内生产者股价升幅弱于预期，“但反弹表明美国经济保持潜在动能”，Cambridg e Global Payments全球市场策略董事Karl Schamotta称。 “整体需求情况十分强劲，价格开始对实体经济中需求增加做出反应，”他称。 美元兑欧元 上涨，欧元下跌 0.68%，报1.1884美元。欧元跌穿了1.1950美元的关 键技术水准后跌势加速。 “今日的走势完全是延续本周初以来的升势效应，”道明证券高级外汇策略师Mazen Is sa称。 Issa还将美元上涨部分归因为交易员预计周四出炉的消费者通胀数据强劲。 市场密切关注通胀数据，以寻找下次升息时机线索。美联储下周开会，但预计不会升息 。 路透调查的经济学家预计，周四的数据将显示，8月消费者物价(CPI)增长0.3%，扣除食 品和能源的核心CPI增长0.2%。 同时，英镑下跌，昨日录得逾两个月来的最大单日升幅，因投资者在英国央行周四会议 前获利了结，预计央行会纠结于近期表现截然不同的数据。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1885 1.1965 -0.67 +13.05 1.0513 美元/日圆 110.47 110.16 +0.28 -5.48 116.87 欧元/日圆 131.30 131.82 -0.39 +6.63 123.14 美元/瑞郎 0.9640 0.9600 +0.42 -5.29 1.0178 英镑/美元 1.3209 1.3282 -0.55 +7.08 1.2336 美元/加元 1.2171 1.2182 -0.09 -9.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.5469 6.5350 +0.18 -6.11 6.9726 澳元/美元 0.7984 0.8018 -0.42 +10.66 0.7215 欧元/瑞郎 1.1459 1.1486 -0.24 +6.92 1.0717 欧元/英镑 0.9010 0.9006 +0.04 +5.78 0.8518 新西兰元/美元 0.7238 0.7286 -0.66 +4.28 0.6941 美元/挪威克朗 7.8779 7.8338 +0.56 -8.79 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3637 9.3759 -0.13 +3.06 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0314 7.9696 +0.78 -11.82 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5484 9.5395 +0.09 -0.33 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)