《全球汇市》美国通胀数据是美元空头主要风险，瑞士央行维持政策不变

* 美元空仓规模很大 * 瑞士央行维持政策不变 * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月14日 - 美元周四盘整涨幅，一天前创下六周来最大单日涨幅，市场静候美国通胀数据，其将决定挣扎中的美元的近期交易前景。 尽管美元本周上涨，但美元空仓持于接近纪录高位的水平，因此若通胀数据令人意外地向好，或许会引发全面的空头回补。 伦敦荷兰国际集团(ING)汇率策略师Viraj Patel表示，“我们认为美元此波上涨大致是修正走势，目前问题在于数据公布前美元还有多少回升空间。” 美元兑日圆上周跌至10个月低点107.32，因忧心飓风伊尔玛及朝鲜问题，但本周回升，因冒险意愿改善、且美国公债收益率攀高。 美元指数 欧洲盘初下跌0.1%至92.416，周三时为上涨0.7%，根据汤森路透数据，这创下8月4日以来最大单日涨幅。 美国8月核心消费者物价指数(CPI)预料将较上年同期上涨1.6%，这将创下2015年初以来最小涨幅，7月时为上涨1.7%。 美联储的通胀率目标为2%，一系列低迷的通胀数据降低了对美联储今年将再次升息的预期，并打击美元。 “我们并不认为市场期待今天的通胀率数据会特别强，但市场一直严重低估通胀率意外上行的风险，市场人士可能一直在对近期仓位做出相应调整，”法国农业信贷银行策略师在报告中写道。 瑞士央行刚刚宣布，维持活期存款利率在负0.75%不变，维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%-负1.25%不变，称必要时将在汇市保持活跃，同时将整体货币情势纳入考量。 瑞郎兑美元最新下跌0.13%,瑞郎兑欧元则下跌0.12%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1894 1.1885 +0.08 +13.14 1.0513 美元/日圆 110.40 110.47 -0.06 -5.54 116.87 欧元/日圆 131.31 131.30 +0.01 +6.63 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9640 -0.06 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.3219 1.3209 +0.08 +7.16 1.2336 美元/加元 1.2175 1.2171 +0.03 -9.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.5513 6.5469 +0.07 -6.04 6.9726 澳元/美元 0.8004 0.7984 +0.25 +10.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7242 0.7238 +0.06 +4.34 0.6941 欧元/瑞郎 1.1464 1.1459 +0.04 +6.97 1.0717 欧元/英镑 0.8997 0.8996 +0.01 +5.62 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5360 9.5484 -0.13 -0.46 9.5799 美元/挪威克朗 7.8769 7.8779 -0.01 -8.80 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张明钧/李春喜 审校 杜明霞/艾茂林/王洋)