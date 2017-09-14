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《全球汇市》美国通胀数据是美元空头主要风险，瑞士央行维持政策不变
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2017年9月14日 / 早上7点38分 / 1 个月前

《全球汇市》美国通胀数据是美元空头主要风险，瑞士央行维持政策不变

2 分钟阅读

    * 美元空仓规模很大
    * 瑞士央行维持政策不变
    * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月14日 - 美元周四盘整涨幅，一天前创下六周来最大单日涨幅，市场静候美国通胀数据，其将决定挣扎中的美元的近期交易前景。
    
    尽管美元本周上涨，但美元空仓持于接近纪录高位的水平，因此若通胀数据令人意外地向好，或许会引发全面的空头回补。

    伦敦荷兰国际集团(ING)汇率策略师Viraj Patel表示，“我们认为美元此波上涨大致是修正走势，目前问题在于数据公布前美元还有多少回升空间。”
    
    美元兑日圆上周跌至10个月低点107.32，因忧心飓风伊尔玛及朝鲜问题，但本周回升，因冒险意愿改善、且美国公债收益率攀高。
    
    美元指数      欧洲盘初下跌0.1%至92.416，周三时为上涨0.7%，根据汤森路透数据，这创下8月4日以来最大单日涨幅。
    
    美国8月核心消费者物价指数(CPI)预料将较上年同期上涨1.6%，这将创下2015年初以来最小涨幅，7月时为上涨1.7%。

    美联储的通胀率目标为2%，一系列低迷的通胀数据降低了对美联储今年将再次升息的预期，并打击美元。
    
    “我们并不认为市场期待今天的通胀率数据会特别强，但市场一直严重低估通胀率意外上行的风险，市场人士可能一直在对近期仓位做出相应调整，”法国农业信贷银行策略师在报告中写道。
    
    瑞士央行刚刚宣布，维持活期存款利率在负0.75%不变，维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%-负1.25%不变，称必要时将在汇市保持活跃，同时将整体货币情势纳入考量。
    
    瑞郎兑美元最新下跌0.13%,瑞郎兑欧元则下跌0.12%。
                                            纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1894  1.1885  +0.08 +13.14  1.0513
    美元/日圆                   110.40  110.47  -0.06  -5.54  116.87
    欧元/日圆                   131.31  131.30  +0.01  +6.63  123.14
    美元/瑞郎                   0.9634  0.9640  -0.06  -5.34  1.0178
    英镑/美元                   1.3219  1.3209  +0.08  +7.16  1.2336
    美元/加元                   1.2175  1.2171  +0.03  -9.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5513  6.5469  +0.07  -6.04  6.9726
    澳元/美元                   0.8004  0.7984  +0.25 +10.94  0.7215
    新西兰元/美元               0.7242  0.7238  +0.06  +4.34  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1464  1.1459  +0.04  +6.97  1.0717
    欧元/英镑                   0.8997  0.8996  +0.01  +5.62  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5360  9.5484  -0.13  -0.46  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8769  7.8779  -0.01  -8.80  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张明钧/李春喜 审校 杜明霞/艾茂林/王洋)

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