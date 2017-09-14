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更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因乐观的CPI数据未能提振市场
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2017年9月14日 / 晚上10点17分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因乐观的CPI数据未能提振市场

2 分钟阅读

    * 汽油价格和房租推高美国8月消费者通胀
    * 英镑急升，因市场嗅到英国央行升息的气息
    * 瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约9月4日 - 美元兑一揽子主要货币周四下跌，尽管数据显示，美国消费者物价
增速快于预期，提振了美国今年再次升息的预期。
    
    美国8月消费者物价攀升，因汽油价格和房租跳涨，通胀加速的迹象，可能为美国联邦
储备理事会(FED/美联储)今年进一步收紧货币政策铺路。            
    
    美元指数      下跌0.42%，报92.136。
    
    “通胀数据，虽然可能还没有高到足以拉响通胀警报的地步，但应足以保持美联储在12
月进行今年第三次升息的希望，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Es
iner称。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易员预计12月升息的可能性约
为50%，高于周三时的41%。
    
    数据发布后美元一度上涨，但很快回吐了这些涨幅。
    
    周四的数据是联邦公开市场委员会下周开会前的最后一个重要数据。
    
    美元指数周三升0.69%，为近六周来的最大升幅，这帮助解释了周四美元对数据反应冷
淡的原因，Esiner称。
    
    同时，英镑一年来首次升穿1.34美元，此前英国央行警告可能会在“未来几个月”进行
10年来首次升息。
    
    瑞郎兑欧元下跌，此前瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化，但仍坚持其超宽松货币政策立
场。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1918   1.1885   +0.28  +13.36   1.0513
    美元/日圆                   110.22   110.47   -0.23   -5.69   116.87
    欧元/日圆                   131.37   131.30   +0.05   +6.68   123.14
    美元/瑞郎                   0.9630   0.9640   -0.10   -5.38   1.0178
    英镑/美元                   1.3395   1.3209   +1.41   +8.58   1.2336
    美元/加元                   1.2162   1.2171   -0.07   -9.44   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5418   6.5469   -0.08   -6.18   6.9726
    澳元/美元                   0.8005   0.7984   +0.26  +10.95   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1480   1.1459   +0.18   +7.12   1.0717
    欧元/英镑                   0.8894   0.9010   -1.29   +4.41   0.8518
    新西兰元/美元               0.7220   0.7238   -0.25   +4.02   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8729   7.8779   -0.06   -8.85   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3874   9.3637   +0.25   +3.32   9.0858
    美元/瑞典克朗               7.9861   8.0314   -0.56  -12.31   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5196   9.5484   -0.30   -0.63   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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