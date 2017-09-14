更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因乐观的CPI数据未能提振市场

* 汽油价格和房租推高美国8月消费者通胀 * 英镑急升，因市场嗅到英国央行升息的气息 * 瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约9月4日 - 美元兑一揽子主要货币周四下跌，尽管数据显示，美国消费者物价 增速快于预期，提振了美国今年再次升息的预期。 美国8月消费者物价攀升，因汽油价格和房租跳涨，通胀加速的迹象，可能为美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年进一步收紧货币政策铺路。 美元指数 下跌0.42%，报92.136。 “通胀数据，虽然可能还没有高到足以拉响通胀警报的地步，但应足以保持美联储在12 月进行今年第三次升息的希望，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Es iner称。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易员预计12月升息的可能性约 为50%，高于周三时的41%。 数据发布后美元一度上涨，但很快回吐了这些涨幅。 周四的数据是联邦公开市场委员会下周开会前的最后一个重要数据。 美元指数周三升0.69%，为近六周来的最大升幅，这帮助解释了周四美元对数据反应冷 淡的原因，Esiner称。 同时，英镑一年来首次升穿1.34美元，此前英国央行警告可能会在“未来几个月”进行 10年来首次升息。 瑞郎兑欧元下跌，此前瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化，但仍坚持其超宽松货币政策立 场。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1918 1.1885 +0.28 +13.36 1.0513 美元/日圆 110.22 110.47 -0.23 -5.69 116.87 欧元/日圆 131.37 131.30 +0.05 +6.68 123.14 美元/瑞郎 0.9630 0.9640 -0.10 -5.38 1.0178 英镑/美元 1.3395 1.3209 +1.41 +8.58 1.2336 美元/加元 1.2162 1.2171 -0.07 -9.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.5418 6.5469 -0.08 -6.18 6.9726 澳元/美元 0.8005 0.7984 +0.26 +10.95 0.7215 欧元/瑞郎 1.1480 1.1459 +0.18 +7.12 1.0717 欧元/英镑 0.8894 0.9010 -1.29 +4.41 0.8518 新西兰元/美元 0.7220 0.7238 -0.25 +4.02 0.6941 美元/挪威克朗 7.8729 7.8779 -0.06 -8.85 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3874 9.3637 +0.25 +3.32 9.0858 美元/瑞典克朗 7.9861 8.0314 -0.56 -12.31 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5196 9.5484 -0.30 -0.63 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)