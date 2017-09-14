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《全球汇市》日圆和瑞郎上扬，此前朝鲜发射导弹
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2017年9月14日 / 晚上11点48分 / 1 个月前

《全球汇市》日圆和瑞郎上扬，此前朝鲜发射导弹

2 分钟阅读

    路透新加坡9月15日 - 日圆和瑞郎周五小幅上扬，此前朝鲜(北韩)发射了一枚导弹，飞越日本并落入太平洋海域。
    
    美元兑日圆      在亚洲盘初一度低见109.55日圆，但随后脱离低点，最新交投在110.05日圆，较周四美国尾盘报价跌0.2%。
    
    美元兑另一避险货币瑞郎      跌0.2%至0.9621瑞郎。

    当投资者试图降低风险敞口时，日圆几乎通常会上涨，因为日圆常被用作购买高风险高收益资产的融资币。
    
    日本也是全球最大的净债权国，在出现不确定性时，交易员认为日本从国外汇回的资金规模将超过海外投资者抛售日本资产的规模。
    
    因此尽管日本在地理位置上临近朝鲜，但日圆持续充当避险货币的角色。
    
    韩日官员称，在朝鲜最近进行核试验后，朝鲜周五发射导弹飞越北海道落入太平洋，令紧张局势进一步升级。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1915  1.1918  -0.03 +13.34  1.0513
    美元/日圆                   109.99  110.22  -0.21  -5.89  116.87
    欧元/日圆                   131.07  131.37  -0.23  +6.44  123.14
    美元/瑞郎                   0.9616  0.9630  -0.15  -5.52  1.0178
    英镑/美元                   1.3390  1.3395  -0.04  +8.54  1.2336
    美元/加元                   1.2166  1.2162  +0.03  -9.41  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5443  6.5418  +0.04  -6.14  6.9726
    澳元/美元                   0.7997  0.8005  -0.10 +10.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.7226  0.7220  +0.08  +4.11  0.6941
    澳元/日圆                   87.980  88.250  -0.31  +4.34  84.320
    新西兰元/日圆               79.490  79.650  -0.20  -2.07  81.170
    英镑/日圆                   147.32  147.68  -0.24  +2.29  144.02
    澳元/新西兰元               1.1065  1.1074  -0.08  +6.57  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 李爽/白云)

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