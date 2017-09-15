《全球汇市》零售销售数据拖累美元走软，关注美联储政策会议

* 美元兑日圆走强

* 英镑触及退欧公投结果公布以来最高

* 朝鲜试射导弹飞越日本上空，落入太平洋

* 美国零售销售意外下滑

* 关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议

路透纽约9月15日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，受累于美国8月零售销售数据意外回落，这再一次抑制了12月升息的预期。

美国8月零售销售意外下滑0.2%，因飓风哈维可能拖累了汽车销售。接受路透调查的经济学家预计，零售销售小幅增长0.1%。

展望后市，市场关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，预计美联储将在会上宣布开始缩表。不过，预计会上升息的几率为零。

“下周FOMC声明中美联储的措辞基调和立场，以及会后的记者会将在设定利率、联储缩表计划，以及美元后市走势预期方面发挥重要作用，”Forex.com的研究部主管James Chen说。

另外，英镑兑美元也大幅走强，之前一位英国央行决策者为未来几月可能升息铺路。这扶助推动英镑/美元攀升至去年6月退欧公投结果公布以来最高，本周有望录得2009年10月以来最佳周度表现。

汇市交易员对朝鲜最新一次导弹试射反应冷淡，今日市场走势震荡。

美元兑避险日圆盘初走低，之前朝鲜在周五早间试射一枚导弹，导弹飞越了日本上空，落入北海道襟裳岬以东2,000公里的海域。

不过，日圆兑美元稍后转跌，这引发市场质疑，在日本处于朝鲜导弹射程范围之内的情况下，投资者是否还有购买日本资产的意愿。

纽约尾盘，美元兑日圆上扬0.6%，报110.88日圆，本周创11月以来最佳周度表现。

英镑周五升穿1.36美元。

英镑兑美元周四已经创下4月以来最大单日涨幅，因在英国央行暗示很快开始收紧政策后，投资者提前英国升息的预期。

周五英镑扩大涨幅，之前英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，“英国央行适合的升息时机最早可能在未来几月”。

欧元兑美元上涨0.2%，报1.1940美元，低于上周触及的两年半高位。受此影响，美元指数下跌0.3%，报91.868。(完) (编译 母红; 审校 李军)