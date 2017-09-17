更新版 1-《全球汇市》零售销售数据拖累美元走软，关注美联储政策会议

(新增文末表格) * 美元兑日圆走强 * 英镑触及退欧公投结果公布以来最高 * 朝鲜试射导弹飞越日本上空，落入太平洋 * 美国零售销售意外下滑 * 关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议 路透纽约9月15日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，受累于美国8月零售销售数据意外回落，这再一次 抑制了12月升息的预期。 美国8月零售销售意外下滑0.2%，因飓风哈维可能拖累了汽车销售。接受路透调查的经济学家预计，零售 销售小幅增长0.1%。 展望后市，市场关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，预计美联储将在会上宣布开始缩表。不 过，预计会上升息的机率为零。 “下周FOMC声明中美联储的措辞基调和立场，以及会后的记者会将在设定利率、联储缩表计划，以及美元 后市走势预期方面发挥重要作用，”Forex.com的研究部主管James Chen说。 另外，英镑兑美元也大幅走强，之前一位英国央行决策者为未来几月可能升息铺路。这扶助推动英镑/美 元攀升至去年6月退欧公投结果公布以来最高，本周有望录得2009年10月以来最佳周度表现。 汇市交易员对朝鲜最新一次导弹试射反应冷淡，今日市场走势震荡。 美元兑避险日圆盘初走低，之前朝鲜在周五早间试射一枚导弹，导弹飞越了日本上空，落入北海道襟裳岬 以东2,000公里的海域。 不过，日圆兑美元稍后转跌，这引发市场质疑，在日本处于朝鲜导弹射程范围之内的情况下，投资者是否 还有购买日本资产的意愿。 纽约尾盘，美元兑日圆 上扬0.6%，报110.88日圆，本周创11月以来最佳周度表现。 英镑周五升穿1.36美元。 英镑兑美元周四已经创下4月以来最大单日涨幅，因在英国央行暗示很快开始收紧政策后，投资者提前英 国升息的预期。 周五英镑扩大涨幅，之前英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，“英国央行适合的升息时 机最早可能在未来几月”。 欧元兑美元 上涨0.2%，报1.1940美元，低于上周触及的两年半高位。受此影响，美元指数 下 跌0.3%，报91.868。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1941 1.1918 +0.19 +13.58 1.0513 美元/日圆 110.84 110.22 +0.56 -5.16 116.87 欧元/日圆 132.39 131.37 +0.78 +7.51 123.14 美元/瑞郎 0.9597 0.9630 -0.34 -5.71 1.0178 英镑/美元 1.3591 1.3395 +1.46 +10.17 1.2336 美元/加元 1.2192 1.2162 +0.25 -9.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.5469 6.5418 +0.08 -6.11 6.9726 澳元/美元 0.8001 0.8005 -0.05 +10.89 0.7215 欧元/瑞郎 1.1467 1.1480 -0.11 +7.00 1.0717 欧元/英镑 0.8786 0.8894 -1.21 +3.15 0.8518 新西兰元/美元 0.7288 0.7220 +0.94 +5.00 0.6941 美元/挪威克朗 7.8485 7.8729 -0.31 -9.13 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3772 9.3874 -0.11 +3.21 9.0858 美元/瑞典克朗 7.9648 7.9861 -0.27 -12.55 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5177 9.5196 -0.02 -0.65 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红; 审校 李军)