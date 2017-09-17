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重温稿-《全球汇市》零售销售数据拖累美元走软，关注美联储政策会议
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2017年9月17日 / 晚上11点02分 / 1 个月前

重温稿-《全球汇市》零售销售数据拖累美元走软，关注美联储政策会议

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆走强
    * 英镑触及退欧公投结果公布以来最高
    * 朝鲜试射导弹飞越日本上空，落入太平洋
    * 美国零售销售意外下滑
    * 关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议

    路透纽约9月15日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，受累于美国8月零售销售数据意外回落，这再一次
抑制了12月升息的预期。
    
    美国8月零售销售意外下滑0.2%，因飓风哈维可能拖累了汽车销售。接受路透调查的经济学家预计，零售
销售小幅增长0.1%。
    
    展望后市，市场关注下周举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，预计美联储将在会上宣布开始缩表。不
过，预计会上升息的机率为零。

    “下周FOMC声明中美联储的措辞基调和立场，以及会后的记者会将在设定利率、联储缩表计划，以及美元
后市走势预期方面发挥重要作用，”Forex.com的研究部主管James Chen说。
    
    另外，英镑兑美元也大幅走强，之前一位英国央行决策者为未来几月可能升息铺路。这扶助推动英镑/美
元攀升至去年6月退欧公投结果公布以来最高，本周有望录得2009年10月以来最佳周度表现。
    
    汇市交易员对朝鲜最新一次导弹试射反应冷淡，今日市场走势震荡。
    
    美元兑避险日圆盘初走低，因朝鲜在周五早间试射一枚导弹，导弹飞越了日本上空，落入北海道襟裳岬以
东2,000公里的海域。
    
    不过，日圆兑美元稍后转跌，这引发市场质疑，在日本处于朝鲜导弹射程范围之内的情况下，投资者是否
还有购买日本资产的意愿。

    纽约尾盘，美元兑日圆      上扬0.6%，报110.88日圆，本周创11月以来最佳周度表现。 
    
    英镑周五升穿1.36美元。 
    
    英镑兑美元周四已经创下4月以来最大单日涨幅，因在英国央行暗示很快开始收紧政策后，投资者提前大
雨英国升息的预期时间。
    
    周五英镑扩大涨幅，之前英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，“英国央行适合的升息时
机最早可能在未来几月”。
    
    欧元兑美元      上涨0.2%，报1.1940美元，低于上周触及的两年半高位。受此影响，美元指数      下
跌0.3%，报91.868。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1941   1.1918   +0.19  +13.58   1.0513
    美元/日圆                   110.84   110.22   +0.56   -5.16   116.87
    欧元/日圆                   132.39   131.37   +0.78   +7.51   123.14
    美元/瑞郎                   0.9597   0.9630   -0.34   -5.71   1.0178
    英镑/美元                   1.3591   1.3395   +1.46  +10.17   1.2336
    美元/加元                   1.2192   1.2162   +0.25   -9.22   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5469   6.5418   +0.08   -6.11   6.9726
    澳元/美元                   0.8001   0.8005   -0.05  +10.89   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1467   1.1480   -0.11   +7.00   1.0717
    欧元/英镑                   0.8786   0.8894   -1.21   +3.15   0.8518
    新西兰元/美元               0.7288   0.7220   +0.94   +5.00   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8485   7.8729   -0.31   -9.13   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3772   9.3874   -0.11   +3.21   9.0858
    美元/瑞典克朗               7.9648   7.9861   -0.27  -12.55   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5177   9.5196   -0.02   -0.65   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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