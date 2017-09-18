更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆小涨，市场等待美联储会议

(新增文末汇市表格) * 美元/日圆触及7月27日来最高 * 英镑兑美元下跌，上周大涨 * 聚焦美联储9月19-20日政策会议 * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透纽约9月18日 - 美元兑日圆周一升至逾七周高点，受美国公债收益率(殖利率)上涨 支撑，交易商关注明日开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，从中寻找美联储是否 会在年底再度升息的线索。 美元兑日圆升0.51%，报111.4日圆。 “目前美元兑日圆是对美国利率最为敏感的货币对。随着美国公债收益率上涨，美元兑 日圆也走强。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。 美国公债收益率周一上涨，因投资人为本周美联储会议声明基调可能更趋鹰派作准备， 此前英国央行在上周谈到可能加息，令投资人意外。 市场普遍预计，美联储在周三会议结束后会宣布将开始缩减规模庞大的公债和抵押贷款 支持债券(MBS)组合，缩表可能今年就开始。 “美国公债收益率上涨的主要原因是：在仔细考虑后，市场认为，美联储不太可能改变 今年的点阵图，即仍将表示预计今年再加息一次。”BMO的Anderson表示。 上周美元兑日圆上涨近2.8%，创11月以来最大周线涨幅，因美国公债收益率上涨增强了 美元吸引力；另外经济数据显示美国消费者物价上涨，这重新引发了人们对美联储将在12月 再度升息的预期。 周末平安无事，对朝鲜导弹试射的担忧减轻也扶助美元，Oanda高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。 本周四日本央行也将举行货币政策会议，但投资人普遍预计其将维持大规模购买资产计 划。 美元指数 纽约尾盘升0.14%，报92.002。 英镑兑美元下挫近1%，从之前触及的英国退欧公投后最高水准回落，此前英国央行总裁 卡尼表示，任何升息都将是有限的和逐步的。 加元兑美元 也走软，此前加拿大央行副总裁连恩表示，央行将密切关注经济对升 息和加元走强的反应，在未来对利率作出决定时仍要看数据的表现。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1952 1.1941 +0.09 +13.69 1.0513 美元/日圆 111.56 110.84 +0.65 -4.54 116.87 欧元/日圆 133.35 132.39 +0.73 +8.29 123.14 美元/瑞郎 0.9613 0.9597 +0.17 -5.55 1.0178 英镑/美元 1.3492 1.3591 -0.73 +9.37 1.2336 美元/加元 1.2288 1.2192 +0.79 -8.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.5723 6.5469 +0.39 -5.74 6.9726 澳元/美元 0.7960 0.8001 -0.51 +10.33 0.7215 欧元/瑞郎 1.1496 1.1467 +0.25 +7.27 1.0717 欧元/英镑 0.8857 0.8786 +0.81 +3.98 0.8518 新西兰元/美元 0.7263 0.7288 -0.34 +4.64 0.6941 美元/挪威克朗 7.8296 7.8485 -0.24 -9.35 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3626 9.3772 -0.16 +3.05 9.0858 美元/瑞典克朗 7.9606 7.9648 -0.05 -12.59 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5162 9.5177 -0.02 -0.66 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李爽; 审校 母红/龚芳)