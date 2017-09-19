《全球汇市》美元兑日圆触及八周高点，市场聚焦美联储会议

* 日圆兑欧元跌至21周低点 * 投资者等待美联储声明 * 2017年以来全球主要货币汇率变化： tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月19日 - 美元兑日圆周二触及八周高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者周二开始召开政策会议，讨论是否进一步收紧货币政策；朝鲜(北韩)局势再度恢复平静，降低了对日圆等避险资产的需求。 日圆兑欧元也跌至21个月低点。由于日本是全球最大债权国，且市场认为在危机时期资金将从海外汇回日本，日圆在危机时期通常会上涨。 另一个避险货币--瑞郎兑欧元接近数年低点，分析师称只要美国继续倾向于采用外交途径解决朝鲜危机，这一趋势将保持不变。 美国总统特朗普1430GMT时将在联合国发表讲话，他将敦促成员国增大对朝鲜的压力，使其放弃核武器。 联合国安理会已经对朝鲜实施了好几轮制裁，但美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，非军事选项几乎都已经用尽了。 “特朗普行为摇摆不定，他的政府官员给出的信号存在冲突，但只要市场确信美国继续采用外交手段，市场将远离避险资产，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。 除了特朗普演讲之外，投资者目前还在为美联储会议可能更加鹰派的声明做准备，尤其是在英国央行上周出乎投资者意料提及或将升息之后；美联储为期两天的政策会议将于周三结束。 外界普遍预期美联储将宣布开始缩减资产负债表，联储料在今年开始缩表。 预计美联储将维持利率不变，但投资者将关注有关今年再次升息的几率、以及2018年升息几次的新线索。 美元兑日圆 周二攀升至111.88日圆，为7月26日以来最高，日内上涨约0.2%。 日本首相安倍晋三可能最早于10月提前选举，但日圆对该消息反应甚微。 欧元兑日圆 报134.16日圆，上涨逾0.5%并触及2015年12月以来高位。欧元 兑瑞郎 亦接近2015年1月来高点。 英镑 在1.35美元上方持稳，收复之前部分失地。英国央行总裁卡尼周一称未来 几个月的升息空间将有限且将是循序渐进的，英镑应声下跌近1%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1999 1.1952 +0.39 +14.13 1.0513 美元/日圆 111.67 111.56 +0.10 -4.45 116.87 欧元/日圆 134.00 133.35 +0.49 +8.82 123.14 美元/瑞郎 0.9606 0.9613 -0.07 -5.62 1.0178 英镑/美元 1.3506 1.3492 +0.10 +9.48 1.2336 美元/加元 1.2294 1.2288 +0.05 -8.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.5857 6.5723 +0.20 -5.55 6.9726 澳元/美元 0.7988 0.7960 +0.35 +10.71 0.7215 新西兰元/美元 0.7282 0.7263 +0.26 +4.91 0.6941 欧元/瑞郎 1.1526 1.1496 +0.26 +7.55 1.0717 欧元/英镑 0.8884 0.8857 +0.30 +4.30 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5245 9.5162 +0.09 -0.58 9.5799 美元/挪威克朗 7.7981 7.8296 -0.40 -9.71 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/李春喜/王琛/杜明霞/王洋/张明钧)