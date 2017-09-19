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《全球汇市》美元兑日圆触及八周高点，市场聚焦美联储会议
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2017年9月19日 / 早上8点24分 / 1 个月前

《全球汇市》美元兑日圆触及八周高点，市场聚焦美联储会议

3 分钟阅读

    * 日圆兑欧元跌至21周低点
    * 投资者等待美联储声明
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化： tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月19日 - 美元兑日圆周二触及八周高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者周二开始召开政策会议，讨论是否进一步收紧货币政策；朝鲜(北韩)局势再度恢复平静，降低了对日圆等避险资产的需求。
    
    日圆兑欧元也跌至21个月低点。由于日本是全球最大债权国，且市场认为在危机时期资金将从海外汇回日本，日圆在危机时期通常会上涨。

    另一个避险货币--瑞郎兑欧元接近数年低点，分析师称只要美国继续倾向于采用外交途径解决朝鲜危机，这一趋势将保持不变。
    
    美国总统特朗普1430GMT时将在联合国发表讲话，他将敦促成员国增大对朝鲜的压力，使其放弃核武器。            
    
    联合国安理会已经对朝鲜实施了好几轮制裁，但美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，非军事选项几乎都已经用尽了。
    
    “特朗普行为摇摆不定，他的政府官员给出的信号存在冲突，但只要市场确信美国继续采用外交手段，市场将远离避险资产，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。

    除了特朗普演讲之外，投资者目前还在为美联储会议可能更加鹰派的声明做准备，尤其是在英国央行上周出乎投资者意料提及或将升息之后；美联储为期两天的政策会议将于周三结束。
    
    外界普遍预期美联储将宣布开始缩减资产负债表，联储料在今年开始缩表。
    
    预计美联储将维持利率不变，但投资者将关注有关今年再次升息的几率、以及2018年升息几次的新线索。
    
    美元兑日圆         周二攀升至111.88日圆，为7月26日以来最高，日内上涨约0.2%。

    日本首相安倍晋三可能最早于10月提前选举，但日圆对该消息反应甚微。
    
    欧元兑日圆            报134.16日圆，上涨逾0.5%并触及2015年12月以来高位。欧元
兑瑞郎         亦接近2015年1月来高点。
    
    英镑        在1.35美元上方持稳，收复之前部分失地。英国央行总裁卡尼周一称未来
几个月的升息空间将有限且将是循序渐进的，英镑应声下跌近1%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1999  1.1952  +0.39 +14.13  1.0513
    美元/日圆                   111.67  111.56  +0.10  -4.45  116.87
    欧元/日圆                   134.00  133.35  +0.49  +8.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9606  0.9613  -0.07  -5.62  1.0178
    英镑/美元                   1.3506  1.3492  +0.10  +9.48  1.2336
    美元/加元                   1.2294  1.2288  +0.05  -8.46  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5857  6.5723  +0.20  -5.55  6.9726
    澳元/美元                   0.7988  0.7960  +0.35 +10.71  0.7215
    新西兰元/美元               0.7282  0.7263  +0.26  +4.91  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1526  1.1496  +0.26  +7.55  1.0717
    欧元/英镑                   0.8884  0.8857  +0.30  +4.30  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5245  9.5162  +0.09  -0.58  9.5799
    美元/挪威克朗               7.7981  7.8296  -0.40  -9.71  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/李春喜/王琛/杜明霞/王洋/张明钧)

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