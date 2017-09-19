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《全球汇市》美元下滑，交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券
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2017年9月19日 / 晚上7点25分 / 1 个月前

《全球汇市》美元下滑，交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券

2 分钟阅读

    * 欧元一度走软，因路透有关欧洲央行购债计划的报道
    * 特朗普在联大的讲话吸引了眼球，但对市场没有影响
    * 日圆兑美元跌至八周低点，兑欧元触及21个月低点
    * 瑞郎兑欧元触及2015年1月来最低

    路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周二走软，美国联邦储备
理事会(美联储/FED)决策者周二开始举行政策会议，预计将决定缩减所持
4.2万亿美元债券。
    
    美联储可能进一步撤走刺激措施今年并未抑制美元颓势，因其他主要
央行也在考虑放缓购债或升息等举措。
    
    分析师普遍预期，美联储决策者将在周三两日会议结束后宣布在10月
开始减少每月购债。他们预计美联储官员将保留在12月12-13日会议上再
度加息的可能性。
    
    “今天的走势只是因为在美联储宣布政策决定前市场感到不安，”We
stern Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    美元指数      跌0.3%，报91.780，离9月8日触及的逾两年半低点91
.011不远。
    
    “美元最大的风险是如果投资者对12月加息产生了疑虑，”Manimbo
称。
    
    CME Group的FedWatch显示，利率期货市场走势暗示，交易商预计美
联储在年底加息的几率为58%。    
    
    在美国总统特朗普联大发言前，美元兑日圆已经走软。一些交易商担
心他的讲话会令美国和朝鲜的紧张关系加剧。
    
    尽管特朗普对朝鲜当局严厉批评，但并不足以吓到多数投资人。
    
    美元兑日圆      跌0.1%，报111.47日圆，低于周二稍早触及的八周
高位111.87日圆。
    
    另外，交易商一直在揣测是否欧洲央行正接近逐步撤走其规模达到2.
3万亿欧元的资产购买计划。
    
    路透报道，欧洲央行决策者对在10月会议上是否决定一个结束购债计
划的明确日期意见不一，因欧元已经跳升。
    
    受该报道影响，欧元一度走软。
    
    周二稍早，日圆兑欧元         触及21个月低点134.15日圆，瑞郎
兑欧元         也跌至2015年1月来最低的1.1563瑞郎。
    
    欧元兑美元      触及一周高位1.2005美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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