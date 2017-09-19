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更新版 1-《全球汇市》美元下滑，交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券
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2017年9月19日 / 晚上10点55分 / 1 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 欧元一度走软，因路透有关欧洲央行购债计划的报导
    * 特朗普在联大的讲话吸引了眼球，但对市场没有影响
    * 日圆兑美元跌至八周低点，兑欧元触及21个月低点
    * 瑞郎兑欧元触及2015年1月来最低

    路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周二走软，美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)决策者周二开始召开政策会议，预计将决定缩减4.2万亿美元债券持仓。
    
    美联储可能进一步撤走刺激措施今年并未抑制美元颓势，因其他主要央行也在考虑放缓
购债或升息等举措。
    
    分析师普遍预期，美联储决策者将在周三两日会议结束后，宣布在10月开始减少每月购
债。他们预计美联储官员将保留在12月12-13日会议上再度加息的可能性。
    
    “今天的走势只是因为在美联储宣布政策决定前市场感到不安，”Western Union Busi
ness Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    美元指数      跌0.3%，报91.780，离9月8日触及的逾两年半低点91.011不远。
    
    “美元最大的风险是投资者是否对12月加息产生了疑虑，”Manimbo称。
    
    CME Group的FedWatch显示，利率期货市场走势暗示，交易商预计美联储在年底加息的
机率为58%。    
    
    在美国总统特朗普联大发言前，美元兑日圆已经走软。一些交易商担心他的讲话会令美
国和朝鲜的紧张关系加剧。
    
    尽管特朗普对朝鲜当局严厉批评，但并不足以吓到多数投资人。
    
    美元兑日圆      跌0.1%，报111.47日圆，低于周二稍早触及的八周高位111.87日圆。
    
    另外，交易商一直在揣测是否欧洲央行正接近逐步撤走其规模达到2.3万亿欧元的资产
购买计划。
    
    路透报导，欧洲央行决策者对在10月会议上是否决定一个结束购债计划的明确日期意见
不一，因欧元已经跳升。
    
    受该报导影响，欧元一度走软。
    
    周二稍早，日圆兑欧元         触及21个月低点134.15日圆，瑞郎兑欧元         也
跌至2015年1月来最低的1.1563瑞郎。
    
    欧元兑美元      触及一周高位1.2005美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1992   1.1952   +0.33  +14.07   1.0513
    美元/日圆                   111.58   111.56   +0.02   -4.53   116.87
    欧元/日圆                   133.82   133.35   +0.35   +8.67   123.14
    美元/瑞郎                   0.9625   0.9613   +0.12   -5.43   1.0178
    英镑/美元                   1.3507   1.3492   +0.11   +9.49   1.2336
    美元/加元                   1.2288   1.2288   +0.00   -8.50   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5837   6.5723   +0.17   -5.58   6.9726
    澳元/美元                   0.8009   0.7960   +0.62  +11.00   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1543   1.1496   +0.41   +7.71   1.0717
    欧元/英镑                   0.8877   0.8857   +0.23   +4.21   0.8518
    新西兰元/美元               0.7317   0.7263   +0.74   +5.42   0.6941
    美元/挪威克朗               7.7982   7.8296   -0.40   -9.71   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3532   9.3626   -0.10   +2.94   9.0858
    美元/瑞典克朗               7.9503   7.9606   -0.13  -12.71   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5356   9.5162   +0.20   -0.46   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李爽; 审校 母红/龚芳)

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