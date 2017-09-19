更新版 1-《全球汇市》美元下滑，交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券

(新增文末收盘表格) * 欧元一度走软，因路透有关欧洲央行购债计划的报导 * 特朗普在联大的讲话吸引了眼球，但对市场没有影响 * 日圆兑美元跌至八周低点，兑欧元触及21个月低点 * 瑞郎兑欧元触及2015年1月来最低 路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周二走软，美国联邦储备理事会(美联储/FE D)决策者周二开始召开政策会议，预计将决定缩减4.2万亿美元债券持仓。 美联储可能进一步撤走刺激措施今年并未抑制美元颓势，因其他主要央行也在考虑放缓 购债或升息等举措。 分析师普遍预期，美联储决策者将在周三两日会议结束后，宣布在10月开始减少每月购 债。他们预计美联储官员将保留在12月12-13日会议上再度加息的可能性。 “今天的走势只是因为在美联储宣布政策决定前市场感到不安，”Western Union Busi ness Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 美元指数 跌0.3%，报91.780，离9月8日触及的逾两年半低点91.011不远。 “美元最大的风险是投资者是否对12月加息产生了疑虑，”Manimbo称。 CME Group的FedWatch显示，利率期货市场走势暗示，交易商预计美联储在年底加息的 机率为58%。 在美国总统特朗普联大发言前，美元兑日圆已经走软。一些交易商担心他的讲话会令美 国和朝鲜的紧张关系加剧。 尽管特朗普对朝鲜当局严厉批评，但并不足以吓到多数投资人。 美元兑日圆 跌0.1%，报111.47日圆，低于周二稍早触及的八周高位111.87日圆。 另外，交易商一直在揣测是否欧洲央行正接近逐步撤走其规模达到2.3万亿欧元的资产 购买计划。 路透报导，欧洲央行决策者对在10月会议上是否决定一个结束购债计划的明确日期意见 不一，因欧元已经跳升。 受该报导影响，欧元一度走软。 周二稍早，日圆兑欧元 触及21个月低点134.15日圆，瑞郎兑欧元 也 跌至2015年1月来最低的1.1563瑞郎。 欧元兑美元 触及一周高位1.2005美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1992 1.1952 +0.33 +14.07 1.0513 美元/日圆 111.58 111.56 +0.02 -4.53 116.87 欧元/日圆 133.82 133.35 +0.35 +8.67 123.14 美元/瑞郎 0.9625 0.9613 +0.12 -5.43 1.0178 英镑/美元 1.3507 1.3492 +0.11 +9.49 1.2336 美元/加元 1.2288 1.2288 +0.00 -8.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.5837 6.5723 +0.17 -5.58 6.9726 澳元/美元 0.8009 0.7960 +0.62 +11.00 0.7215 欧元/瑞郎 1.1543 1.1496 +0.41 +7.71 1.0717 欧元/英镑 0.8877 0.8857 +0.23 +4.21 0.8518 新西兰元/美元 0.7317 0.7263 +0.74 +5.42 0.6941 美元/挪威克朗 7.7982 7.8296 -0.40 -9.71 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3532 9.3626 -0.10 +2.94 9.0858 美元/瑞典克朗 7.9503 7.9606 -0.13 -12.71 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5356 9.5162 +0.20 -0.46 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李爽; 审校 母红/龚芳)