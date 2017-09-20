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《全球汇市》新西兰元受选举民调刺激跳升，FED会议前美元走势沉闷
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2017年9月20日 / 早上8点06分 / 1 个月前

《全球汇市》新西兰元受选举民调刺激跳升，FED会议前美元走势沉闷

3 分钟阅读

    * 新西兰元跳升至逾一个月高位，受选举民调影响
    * 美联储会议前美元走势沉闷
    * 特朗普在联合国大会对朝鲜问题的强硬表态未影响日圆
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月20日 - 新西兰元周三升至一个半月高位，成为今日主要货币中变动最大的币种，因调查显示新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。
    今日市场交投较为沉闷，G10国家中另一个变动较大的是澳元。澳元上涨0.5%，隔夜澳洲央行对该国经济增长情况给出较为乐观的评估。

    根据One News-Colmar Brunton民调，新西兰国家党支持率跳升6点至46%，反对党工党的支持率下降7点至37%。最近几周工党支持率曾大增。
    
    “很明显，所有事情都与周末的选举相关，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦汇市分析师Manuel Oliveri表示。
    
    “今天早晨的民调显示国家党再次领先，情况不利工党，而工党被视为利空新西兰元。”
    
    新西兰元兑美元        上涨0.6%至0.7356美元，起初曾涨至0.7375。澳元兑美元        升0.4%至0.8035美元。

    美元下跌，投资者等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议结果。美元指数      在欧洲盘初下跌0.1%。
    
    分析师预计，美联储决策者将在为期两天的会议结束后宣布，将从10月开始逐渐削减其资产负债表规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。
    
    “尽管美联储有可能宣布资产负债表正常化，但我们预计今日的FOMC会议不会对美元产生正面影响，”荷兰国际集团(ING)的策略师在客户报告中写道。
    
    “即便对美元真有影响，那美元所面临的风险也倾向于下行，因为资产负债表正常化已被市场消化，而且应该会以非常缓慢的步伐进行；鉴于FOMC成员分歧加大且鸽派阵营增强，点阵图可能会下行。”

    美元兑日圆      小跌0.1%，至111.45日圆。

    外汇市场对美国总统特朗普周二在联合国大会的演说反应不大。特朗普在演说中称，除非朝鲜放弃核挑战，否则美国将不得不“彻底毁灭”朝鲜。            
    
    欧元兑美元        上涨0.1%至1.2007美元，接近9月8日高位1.2092美元。

    六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。            

    欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。

    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1999  1.1992  +0.06 +14.13  1.0513
    美元/日圆                   111.39  111.58  -0.17  -4.69  116.87
    欧元/日圆                   133.64  133.82  -0.13  +8.53  123.14
    美元/瑞郎                   0.9604  0.9625  -0.22  -5.64  1.0178
    英镑/美元                   1.3519  1.3507  +0.09  +9.59  1.2336
    美元/加元                   1.2273  1.2288  -0.12  -8.62  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5726  6.5837  -0.17  -5.74  6.9726
    澳元/美元                   0.8030  0.8009  +0.26 +11.30  0.7215
    新西兰元/美元               0.7347  0.7317  +0.41  +5.85  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1526  1.1543  -0.15  +7.55  1.0717
    欧元/英镑                   0.8875  0.8877  -0.02  +4.19  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5408  9.5356  +0.05  -0.41  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8005  7.7982  +0.03  -9.69  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王洋/杜明霞/汪红英/许娜；审校 张明钧/孙茉莉/李春喜/艾茂林)

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