《全球汇市》新西兰元受选举民调刺激跳升，FED会议前美元走势沉闷

* 新西兰元跳升至逾一个月高位，受选举民调影响 * 美联储会议前美元走势沉闷 * 特朗普在联合国大会对朝鲜问题的强硬表态未影响日圆 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月20日 - 新西兰元周三升至一个半月高位，成为今日主要货币中变动最大的币种，因调查显示新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。 今日市场交投较为沉闷，G10国家中另一个变动较大的是澳元。澳元上涨0.5%，隔夜澳洲央行对该国经济增长情况给出较为乐观的评估。 根据One News-Colmar Brunton民调，新西兰国家党支持率跳升6点至46%，反对党工党的支持率下降7点至37%。最近几周工党支持率曾大增。 “很明显，所有事情都与周末的选举相关，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦汇市分析师Manuel Oliveri表示。 “今天早晨的民调显示国家党再次领先，情况不利工党，而工党被视为利空新西兰元。” 新西兰元兑美元 上涨0.6%至0.7356美元，起初曾涨至0.7375。澳元兑美元 升0.4%至0.8035美元。 美元下跌，投资者等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议结果。美元指数 在欧洲盘初下跌0.1%。 分析师预计，美联储决策者将在为期两天的会议结束后宣布，将从10月开始逐渐削减其资产负债表规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。 “尽管美联储有可能宣布资产负债表正常化，但我们预计今日的FOMC会议不会对美元产生正面影响，”荷兰国际集团(ING)的策略师在客户报告中写道。 “即便对美元真有影响，那美元所面临的风险也倾向于下行，因为资产负债表正常化已被市场消化，而且应该会以非常缓慢的步伐进行；鉴于FOMC成员分歧加大且鸽派阵营增强，点阵图可能会下行。” 美元兑日圆 小跌0.1%，至111.45日圆。 外汇市场对美国总统特朗普周二在联合国大会的演说反应不大。特朗普在演说中称，除非朝鲜放弃核挑战，否则美国将不得不“彻底毁灭”朝鲜。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.2007美元，接近9月8日高位1.2092美元。 六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。 欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1999 1.1992 +0.06 +14.13 1.0513 美元/日圆 111.39 111.58 -0.17 -4.69 116.87 欧元/日圆 133.64 133.82 -0.13 +8.53 123.14 美元/瑞郎 0.9604 0.9625 -0.22 -5.64 1.0178 英镑/美元 1.3519 1.3507 +0.09 +9.59 1.2336 美元/加元 1.2273 1.2288 -0.12 -8.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.5726 6.5837 -0.17 -5.74 6.9726 澳元/美元 0.8030 0.8009 +0.26 +11.30 0.7215 新西兰元/美元 0.7347 0.7317 +0.41 +5.85 0.6941 欧元/瑞郎 1.1526 1.1543 -0.15 +7.55 1.0717 欧元/英镑 0.8875 0.8877 -0.02 +4.19 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5408 9.5356 +0.05 -0.41 9.5799 美元/挪威克朗 7.8005 7.7982 +0.03 -9.69 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王洋/杜明霞/汪红英/许娜；审校 张明钧/孙茉莉/李春喜/艾茂林)