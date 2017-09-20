《全球汇市》美元指数攀升至逾两周高位，因美联储暗示将在12月加息

* 美元指数攀升至逾两周高位 * 美联储坚持今年三次升息的预期 * 美联储一如预期宣布将在10月开始缩表 * 墨西哥披索反弹，此前因遭遇强震而下滑 路透纽约9月20日 - 美元周三普涨，兑日圆触及两个月高位，因美国 联邦储备理事会（FED/美联储）暗示可能今年第三次加息，尽管通胀仍低 于其2%的目标。 美联储在结束两日会议后还表示，将在10月开始缩减规模达到4.5万 亿美元的资产负债表，允许少量所持公债和抵押贷款支持债券(MBS)到期 。 “目前，市场认为美联储比预期的更显鹰派，”Aviva Investors汇 市和利率部门主管Tim Alt表示。 一些交易商原本认为飓风哈维和伊尔玛对德州和佛罗里达州造成的灾 难性破坏可能迫使美联储推迟到明年再加息。 美联储在今年3月和6月各加息一码，目前指标利率目标区间为1.00-1 .25%。 “美联储这次没有因应市场的展望而改变，这次市场根据美联储的展 望进行了调整。”Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席投 资策略师Brent Schutte表示。 根据CME Group的FedWatch工具显示，利率期货市场暗示，交易商认 为美联储在12月12-13日会议上加息的机率为73%，高于美联储发布货币政 策声明前的52%。 受美联储暗示今年还将再加息一次刺激，美元指数由跌转升，纽约尾 盘涨0.7%，报92.426，为8月4日来最大单日升幅。 欧元兑美元 下滑0.8%，报1.1894美元，为四日最低，美元兑日 圆 升0.5%，报112.17日圆，路透数据显示，美元兑日圆盘中触及两 个月高位112.51日圆。 新兴市场货币中，墨西哥披索 从周二的跌势中反弹。周二墨 西哥在两周内第二次遭遇强震，拖累该国货币下挫。 墨西哥披索兑美元 小涨0.2%，报17.76披索，昨日下滑0.2% 。 新西兰元兑美元 升0.6%，报0.7360美元，盘中触及六周半最 高，因一民调显示，新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末 迎来大选。 根据One News-Colmar Brunton民调，新西兰国家党支持率跳升6点至 46%，反对党工党的支持率下降7点至37%。最近几周工党支持率曾大增。( 完) (编译 李军; 审校 利棣儿)