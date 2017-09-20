更新版 1-《全球汇市》美元指数攀升至逾两周高位，因美联储暗示将在12月加息

(新增文末收盘表格) * 美元指数攀升至逾两周高位 * 美联储坚持今年三次升息的预期 * 美联储一如预期宣布将在10月开始缩表 * 墨西哥披索反弹，此前因遭遇强震而下滑 路透纽约9月20日 - 美元周三普涨，兑日圆触及两个月高位，因美国联邦储备理事会（ FED/美联储）暗示可能今年第三次加息，尽管通胀仍低于其2%的目标。 美联储在结束两日会议后还表示，将在10月开始缩减规模达到4.5万亿美元的资产负债 表，允许少量所持公债和抵押贷款支持债券(MBS)到期。 “目前，市场认为美联储比预期的更显鹰派，”Aviva Investors汇市和利率部门主管T im Alt表示。 一些交易商原本认为飓风哈维和伊尔玛对德州和佛罗里达州造成的灾难性破坏可能迫使 美联储推迟到明年再加息。 美联储在今年3月和6月各加息一码，目前指标利率目标区间为1.00-1.25%。 “美联储这次没有因应市场的展望而改变，这次市场根据美联储的展望进行了调整。” Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席投资策略师Brent Schutte表示。 根据CME Group的FedWatch工具显示，利率期货市场暗示，交易商认为美联储在12月12- 13日会议上加息的机率为73%，高于美联储发布货币政策声明前的52%。 受美联储暗示今年还将再加息一次刺激，美元指数由跌转升，纽约尾盘涨0.7%，报92.4 26，为8月4日来最大单日升幅。 欧元兑美元 下滑0.8%，报1.1894美元，为四日最低，美元兑日圆 升0.5%， 报112.17日圆，路透数据显示，美元兑日圆盘中触及两个月高位112.51日圆。 新兴市场货币中，墨西哥披索 从周二的跌势中反弹。周二墨西哥在两周内第二 次遭遇强震，拖累该国货币下挫。 墨西哥披索兑美元 小涨0.2%，报17.76披索，昨日下滑0.2%。 新西兰元兑美元 升0.6%，报0.7360美元，盘中触及六周半最高，因一民调显示 ，新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。 根据One News-Colmar Brunton民调，新西兰国家党支持率跳升6点至46%，反对党工党 的支持率下降7点至37%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1891 1.1992 -0.84 +13.11 1.0513 美元/日圆 112.21 111.58 +0.56 -3.99 116.87 欧元/日圆 133.43 133.82 -0.29 +8.36 123.14 美元/瑞郎 0.9697 0.9625 +0.75 -4.73 1.0178 英镑/美元 1.3492 1.3507 -0.11 +9.37 1.2336 美元/加元 1.2319 1.2288 +0.25 -8.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.5848 6.5837 +0.02 -5.56 6.9726 澳元/美元 0.8031 0.8009 +0.27 +11.31 0.7215 欧元/瑞郎 1.1534 1.1543 -0.08 +7.62 1.0717 欧元/英镑 0.8813 0.8877 -0.72 +3.46 0.8518 新西兰元/美元 0.7355 0.7317 +0.52 +5.96 0.6941 美元/挪威克朗 7.8634 7.7982 +0.84 -8.96 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3530 9.3532 -0.00 +2.94 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0115 7.9503 +0.77 -12.04 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5306 9.5356 -0.05 -0.51 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)