重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，因担忧朝鲜局势

* 美元兑日圆可能结束五日连涨 * 英镑走疲，英国首相发表退欧讲话后回落 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透纽约9月22日 - 美元兑日圆周五走软，因朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升 息预期升温带来的提振消退。 美元兑日圆 跌0.42%，报111.99日圆，势将结束五日连涨。 朝鲜(北韩)周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧 毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。 “周末来临前，美元小幅承压。联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的涨势明显失去部分 动能，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。 “朝鲜紧张局势不断加剧，使美元遭遇一定的卖压，尤其是兑日圆。” 日圆通常会在出现危机时受益，因日本的净债权国地位，以及预期日本投资者将会把资 产汇回国内。 “别忘了，日圆是从约两个月低位反弹，”Esiner说。 美元兑日圆周四触及两个月峰值112.71日圆，之前日本央行保持购债承诺不变，且美国 联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明暗示，仍有意在12月升息。 美元指数 跌0.13%，报92.136。 英镑兑美元和欧元周五走软，之前英国首相特雷莎梅在意大利发表讲话，但未能提供英 国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。 在备受关注的讲话中，特雷莎梅表示，在为期约两年的脱欧过渡时期，英国应该会继续 留在欧盟自由贸易区内，并在脱欧协议方面作出让步，呼吁继续推进退欧磋商。 英镑兑美元 下跌0.32%，报1.3534美元，盘中低见1.349美元。 “与市场预计的一样，特雷莎梅的讲话有些含糊其辞，缺乏细节，且未提供新的基本面 方向，”ETX Capital的高级市场分析师Neil Wilson在一份报告中写道。 欧元兑美元 小涨0.07%，报1.1947美元，交易商认为，周日进行的德国选举不会 带来风险。市场普遍预计，德国总理梅克尔将赢得连任。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1952 1.1939 +0.11 +13.69 1.0513 美元/日圆 111.97 112.46 -0.44 -4.19 116.87 欧元/日圆 133.78 134.32 -0.40 +8.64 123.14 美元/瑞郎 0.9690 0.9706 -0.16 -4.79 1.0178 英镑/美元 1.3491 1.3578 -0.64 +9.36 1.2336 美元/加元 1.2336 1.2325 +0.09 -8.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.5804 6.5676 +0.19 -5.62 6.9726 澳元/美元 0.7962 0.7931 +0.39 +10.35 0.7215 欧元/瑞郎 1.1577 1.1589 -0.10 +8.02 1.0717 欧元/英镑 0.8851 0.8791 +0.68 +3.91 0.8518 新西兰元/美元 0.7339 0.7305 +0.47 +5.73 0.6941 美元/挪威克朗 7.7980 7.8010 -0.04 -9.71 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3183 9.3164 +0.02 +2.56 9.0858 美元/瑞典克朗 7.9822 7.9703 +0.15 -12.36 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5323 9.5178 +0.15 -0.50 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)