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重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，因担忧朝鲜局势
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2017年9月24日 / 晚上11点00分 / 24 天前

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走软，因担忧朝鲜局势

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆可能结束五日连涨
    * 英镑走疲，英国首相发表退欧讲话后回落
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透纽约9月22日 - 美元兑日圆周五走软，因朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升
息预期升温带来的提振消退。
    
    美元兑日圆      跌0.42%，报111.99日圆，势将结束五日连涨。
    
    朝鲜(北韩)周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧
毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。            

    “周末来临前，美元小幅承压。联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的涨势明显失去部分
动能，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

    “朝鲜紧张局势不断加剧，使美元遭遇一定的卖压，尤其是兑日圆。”
    
    日圆通常会在出现危机时受益，因日本的净债权国地位，以及预期日本投资者将会把资
产汇回国内。

    “别忘了，日圆是从约两个月低位反弹，”Esiner说。
    
    美元兑日圆周四触及两个月峰值112.71日圆，之前日本央行保持购债承诺不变，且美国
联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明暗示，仍有意在12月升息。
    
    美元指数      跌0.13%，报92.136。
    
    英镑兑美元和欧元周五走软，之前英国首相特雷莎梅在意大利发表讲话，但未能提供英
国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。

    在备受关注的讲话中，特雷莎梅表示，在为期约两年的脱欧过渡时期，英国应该会继续
留在欧盟自由贸易区内，并在脱欧协议方面作出让步，呼吁继续推进退欧磋商。
    
    英镑兑美元        下跌0.32%，报1.3534美元，盘中低见1.349美元。

    “与市场预计的一样，特雷莎梅的讲话有些含糊其辞，缺乏细节，且未提供新的基本面
方向，”ETX Capital的高级市场分析师Neil
Wilson在一份报告中写道。
    
    欧元兑美元      小涨0.07%，报1.1947美元，交易商认为，周日进行的德国选举不会
带来风险。市场普遍预计，德国总理梅克尔将赢得连任。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1952   1.1939   +0.11  +13.69   1.0513
    美元/日圆                   111.97   112.46   -0.44   -4.19   116.87
    欧元/日圆                   133.78   134.32   -0.40   +8.64   123.14
    美元/瑞郎                   0.9690   0.9706   -0.16   -4.79   1.0178
    英镑/美元                   1.3491   1.3578   -0.64   +9.36   1.2336
    美元/加元                   1.2336   1.2325   +0.09   -8.15   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5804   6.5676   +0.19   -5.62   6.9726
    澳元/美元                   0.7962   0.7931   +0.39  +10.35   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1577   1.1589   -0.10   +8.02   1.0717
    欧元/英镑                   0.8851   0.8791   +0.68   +3.91   0.8518
    新西兰元/美元               0.7339   0.7305   +0.47   +5.73   0.6941
    美元/挪威克朗               7.7980   7.8010   -0.04   -9.71   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3183   9.3164   +0.02   +2.56   9.0858
    美元/瑞典克朗               7.9822   7.9703   +0.15  -12.36   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5323   9.5178   +0.15   -0.50   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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