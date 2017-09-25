FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》欧元下跌，受德国大选结果牵引
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月25日 / 早上7点46分 / 23 天前

《全球汇市》欧元下跌，受德国大选结果牵引

2 分钟阅读

    * 欧元兑主要货币的表现好坏不一
    * 美元上涨，因空仓看来已经过头
    * tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月25日 - 欧元中止两日涨势，周一小幅下跌，此前德国大选结果出炉，促使部分投资人锁定今年以来最有利可图的汇率交易的获利。
    
    基金经理人2017年持续涌入欧元及相关押注、特别是欧洲股票，因欧元区经济重获动能，同时期货币政策前景与美国和日本等地相左，推动欧元今年以来上涨超过13%。
    

    “由于德国大选目前来看仅限于其国内政治消息，并非欧洲区域性趋势，所以影响有限。欧元将对欧洲央行政策走向的任何转向更为敏感，”ING Bank驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。
    
    欧元兑美元         周一下滑0.4%至1.1912，但兑瑞郎         走高，兑日圆         基本持平。
    
    虽然德国总理梅克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，但她所在的保守派阵营支持率大降，而反移民的德国新选择党(AfD)支持率大幅上升，要建立联合政府实属不易。
    
    尽管得票最多，但梅克尔阵营的得票率为1949年以来最差。其当前的执政联盟伙伴--社会民主党(SPD)得票率下滑至20.7%，为战后最低水平。之后该党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，SPD将拒绝再加入联合政府，转而扮演反对党的角色。

    瑞信全球首席投资官Michael Strobaek在客户报告中称，德国选举结果对于市场来说并
不是改变走势的因素，这个结果可能对德国股市利好。
    
    美元指数      日内上涨0.15%，因投资人削减美元空仓。
    
    最新仓位数据显示，美元指数            空仓处于自2013年1月以来最高。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1902  1.1952  -0.42 +13.21  1.0513
    美元/日圆                   112.27  111.97  +0.27  -3.94  116.87
    欧元/日圆                   133.63  133.78  -0.11  +8.52  123.14
    美元/瑞郎                   0.9721  0.9688  +0.34  -4.49  1.0178
    英镑/美元                   1.3535  1.3491  +0.33  +9.72  1.2336
    美元/加元                   1.2344  1.2336  +0.06  -8.09  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6063  6.5804  +0.39  -5.25  6.9726
    澳元/美元                   0.7954  0.7962  -0.10 +10.24  0.7215
    新西兰元/美元               0.7284  0.7339  -0.75  +4.94  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1571  1.1577  -0.05  +7.97  1.0717
    欧元/英镑                   0.8792  0.8851  -0.67  +3.22  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5375  9.5323  +0.05  -0.44  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8259  7.7980  +0.36  -9.39  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/刘秀红/李春喜 审校 于春红/王洋/艾茂林)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below