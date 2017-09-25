《全球汇市》欧元下跌，受德国大选结果牵引

* 欧元兑主要货币的表现好坏不一 * 美元上涨，因空仓看来已经过头 * tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月25日 - 欧元中止两日涨势，周一小幅下跌，此前德国大选结果出炉，促使部分投资人锁定今年以来最有利可图的汇率交易的获利。 基金经理人2017年持续涌入欧元及相关押注、特别是欧洲股票，因欧元区经济重获动能，同时期货币政策前景与美国和日本等地相左，推动欧元今年以来上涨超过13%。 “由于德国大选目前来看仅限于其国内政治消息，并非欧洲区域性趋势，所以影响有限。欧元将对欧洲央行政策走向的任何转向更为敏感，”ING Bank驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。 欧元兑美元 周一下滑0.4%至1.1912，但兑瑞郎 走高，兑日圆 基本持平。 虽然德国总理梅克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，但她所在的保守派阵营支持率大降，而反移民的德国新选择党(AfD)支持率大幅上升，要建立联合政府实属不易。 尽管得票最多，但梅克尔阵营的得票率为1949年以来最差。其当前的执政联盟伙伴--社会民主党(SPD)得票率下滑至20.7%，为战后最低水平。之后该党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，SPD将拒绝再加入联合政府，转而扮演反对党的角色。 瑞信全球首席投资官Michael Strobaek在客户报告中称，德国选举结果对于市场来说并 不是改变走势的因素，这个结果可能对德国股市利好。 美元指数 日内上涨0.15%，因投资人削减美元空仓。 最新仓位数据显示，美元指数 空仓处于自2013年1月以来最高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1902 1.1952 -0.42 +13.21 1.0513 美元/日圆 112.27 111.97 +0.27 -3.94 116.87 欧元/日圆 133.63 133.78 -0.11 +8.52 123.14 美元/瑞郎 0.9721 0.9688 +0.34 -4.49 1.0178 英镑/美元 1.3535 1.3491 +0.33 +9.72 1.2336 美元/加元 1.2344 1.2336 +0.06 -8.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.6063 6.5804 +0.39 -5.25 6.9726 澳元/美元 0.7954 0.7962 -0.10 +10.24 0.7215 新西兰元/美元 0.7284 0.7339 -0.75 +4.94 0.6941 欧元/瑞郎 1.1571 1.1577 -0.05 +7.97 1.0717 欧元/英镑 0.8792 0.8851 -0.67 +3.22 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5375 9.5323 +0.05 -0.44 9.5799 美元/挪威克朗 7.8259 7.7980 +0.36 -9.39 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/刘秀红/李春喜 审校 于春红/王洋/艾茂林)