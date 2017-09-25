全球汇市：不确定性和地缘政治紧张局势提振日圆，打压欧元兑美元走软

* 德国和新西兰大选打压欧元和新西兰元

* 美元指数上涨

* 避险日圆和瑞郎走强，之前朝鲜发表声明

路透纽约9月25日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，欧元受创，因德国大选结果和欧洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策引发投资者不安。

欧元走软，在周末进行的德国大选中，总理梅克尔赢得连任，但极右翼政党的支持率急升。梅克尔领导的保守党的支持率意外降至1949年以来最低，即将解体的联合政府中的社会民主党表示，将转投反对派阵营。

朝鲜外务相称，美国总统特朗普周末发出的推特信息是向朝鲜宣战。特朗普在推特中称，如果朝鲜外相和领导人金正恩兑现其威胁，他们的“时日不多”了。受此影响，欧元抛售加速。

欧元兑日圆一度下跌逾1.1%，兑美元回落约1%。欧元兑日圆的跌幅为5月以来最大，兑美元的跌幅为12月以来最大。

“朝鲜的行动引发大量欧元/日圆卖盘，总的来看，这的确令欧元(整体)承压，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien说。

Lien还指出，欧洲央行总裁德拉吉的讲话也重压欧元。德拉吉称，欧洲央行仍需要保持“充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。

“市场一直在寻找更多德拉吉的乐观讲话，但并未找到，”她说，“加之选举的不确定性，给投资者提供了又一个结清头寸的借口。”

欧元兑美元尾盘跌0.9%，报1.1846美元。欧元是今年兑美元表现最佳的货币，周一之前，兑美元上涨超过13%。

日圆兑美元逆转稍早的跌势，在朝鲜发表声明后，投资者纷纷买入避险货币。在局势不确定的时候，瑞郎也受到投资者的亲睐。朝鲜声明发表后，瑞郎兑美元走强。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.35%，报111.61日圆。美元兑瑞郎回落0.25%，报0.9666瑞郎。

美元指数尾盘上涨0.5%。欧元在美元指数中的权重最大，在六种主要货币中，欧元的权重超过50%。(完) (编译 母红; 审校 李军)