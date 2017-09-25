更新版 1-《全球汇市》不确定性和地缘政治紧张局势提振日圆，打压欧元兑美元走软

* 德国和新西兰大选打压欧元和新西兰元 * 美元指数上涨 * 避险日圆和瑞郎走强，之前朝鲜发表声明 (新增文末报价表格) 路透纽约9月25日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，欧元受创，因德国大选结果和欧 洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策引发投资者不安。 欧元走软，在周末进行的德国大选中，总理梅克尔赢得连任，但极右翼政党的支持率急 升。梅克尔领导的保守派的支持率意外降至1949年以来最低，即将解体的联合政府中的社会 民主党表示，将转投反对派阵营。 朝鲜外务相称，美国总统特朗普周末发出的推特信息是向朝鲜宣战。特朗普在推特中称 ，如果朝鲜外相和领导人金正恩兑现其威胁，他们的“时日不多”了。受此影响，欧元抛售 加速。 欧元兑日圆一度下跌逾1.1%，兑美元回落约1%。欧元兑日圆单日百分比跌幅为5月以来 最大，兑美元的跌幅为12月以来最大。 “朝鲜的行动引发大量欧元/日圆卖盘，总的来看，这的确令欧元(整体)承压，”BK As set Management的董事总经理Kathy Lien说。 Lien还指出，欧洲央行总裁德拉吉的讲话也重压欧元。德拉吉称，欧洲央行仍需要保持 “充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。 “市场一直在寻找更多德拉吉的乐观讲话，但并未找到，”她说，“加之选举的不确定 性，给投资者提供了又一个结清头寸的借口。” 欧元兑美元 尾盘跌0.9%，报1.1846美元。欧元是今年兑美元表现最佳的货币之一 ，周一之前，兑美元年内上涨超过13%。 在朝鲜发表声明后，日圆兑美元 逆转稍早的跌势，投资者纷纷买入避险货币。在 局势不确定的时候，瑞郎 也受到投资者的亲睐。朝鲜声明发表后，瑞郎兑美元走强。 美元兑日圆纽约尾盘跌0.35%，报111.61日圆。美元兑瑞郎回落0.25%，报0.9666瑞郎。 美元指数 尾盘上涨0.5%。欧元在美元指数中的权重最大，在六种主要货币中，欧 元的权重超过50%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1846 1.1952 -0.89 +12.68 1.0513 美元/日圆 111.72 111.97 -0.22 -4.41 116.87 欧元/日圆 132.36 133.78 -1.06 +7.49 123.14 美元/瑞郎 0.9663 0.9690 -0.28 -5.06 1.0178 英镑/美元 1.3465 1.3491 -0.19 +9.15 1.2336 美元/加元 1.2369 1.2336 +0.27 -7.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.6110 6.5804 +0.47 -5.19 6.9726 澳元/美元 0.7934 0.7962 -0.35 +9.97 0.7215 欧元/瑞郎 1.1449 1.1577 -1.11 +6.83 1.0717 欧元/英镑 0.8797 0.8851 -0.61 +3.28 0.8518 新西兰元/美元 0.7262 0.7339 -1.05 +4.62 0.6941 美元/挪威克朗 7.8163 7.7980 +0.23 -9.50 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2580 9.3183 -0.65 +1.90 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0421 7.9822 +0.75 -11.70 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5284 9.5323 -0.04 -0.54 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)