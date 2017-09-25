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更新版 1-《全球汇市》不确定性和地缘政治紧张局势提振日圆，打压欧元兑美元走软
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2017年9月25日 / 晚上10点20分 / 23 天前

更新版 1-《全球汇市》不确定性和地缘政治紧张局势提振日圆，打压欧元兑美元走软

3 分钟阅读

    * 德国和新西兰大选打压欧元和新西兰元
    * 美元指数上涨
    * 避险日圆和瑞郎走强，之前朝鲜发表声明

 (新增文末报价表格)
    路透纽约9月25日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，欧元受创，因德国大选结果和欧
洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策引发投资者不安。

    欧元走软，在周末进行的德国大选中，总理梅克尔赢得连任，但极右翼政党的支持率急
升。梅克尔领导的保守派的支持率意外降至1949年以来最低，即将解体的联合政府中的社会
民主党表示，将转投反对派阵营。
    
    朝鲜外务相称，美国总统特朗普周末发出的推特信息是向朝鲜宣战。特朗普在推特中称
，如果朝鲜外相和领导人金正恩兑现其威胁，他们的“时日不多”了。受此影响，欧元抛售
加速。

    欧元兑日圆一度下跌逾1.1%，兑美元回落约1%。欧元兑日圆单日百分比跌幅为5月以来
最大，兑美元的跌幅为12月以来最大。

    “朝鲜的行动引发大量欧元/日圆卖盘，总的来看，这的确令欧元(整体)承压，”BK As
set Management的董事总经理Kathy Lien说。
    
    Lien还指出，欧洲央行总裁德拉吉的讲话也重压欧元。德拉吉称，欧洲央行仍需要保持
“充分的”政策宽松度，因在时机不成熟的情况下匆忙升息可能导致之前的努力前功尽弃。
            

    “市场一直在寻找更多德拉吉的乐观讲话，但并未找到，”她说，“加之选举的不确定
性，给投资者提供了又一个结清头寸的借口。”
    
    欧元兑美元      尾盘跌0.9%，报1.1846美元。欧元是今年兑美元表现最佳的货币之一
，周一之前，兑美元年内上涨超过13%。 
    
    在朝鲜发表声明后，日圆兑美元      逆转稍早的跌势，投资者纷纷买入避险货币。在
局势不确定的时候，瑞郎      也受到投资者的亲睐。朝鲜声明发表后，瑞郎兑美元走强。
    
    美元兑日圆纽约尾盘跌0.35%，报111.61日圆。美元兑瑞郎回落0.25%，报0.9666瑞郎。
    美元指数      尾盘上涨0.5%。欧元在美元指数中的权重最大，在六种主要货币中，欧
元的权重超过50%。  
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1846   1.1952   -0.89  +12.68   1.0513
    美元/日圆                   111.72   111.97   -0.22   -4.41   116.87
    欧元/日圆                   132.36   133.78   -1.06   +7.49   123.14
    美元/瑞郎                   0.9663   0.9690   -0.28   -5.06   1.0178
    英镑/美元                   1.3465   1.3491   -0.19   +9.15   1.2336
    美元/加元                   1.2369   1.2336   +0.27   -7.90   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6110   6.5804   +0.47   -5.19   6.9726
    澳元/美元                   0.7934   0.7962   -0.35   +9.97   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1449   1.1577   -1.11   +6.83   1.0717
    欧元/英镑                   0.8797   0.8851   -0.61   +3.28   0.8518
    新西兰元/美元               0.7262   0.7339   -1.05   +4.62   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8163   7.7980   +0.23   -9.50   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.2580   9.3183   -0.65   +1.90   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.0421   7.9822   +0.75  -11.70   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5284   9.5323   -0.04   -0.54   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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