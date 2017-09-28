FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元结束三日连升，因获利了结及季末仓位调整
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月28日 / 晚上8点43分 / 20 天前

《全球汇市》美元结束三日连升，因获利了结及季末仓位调整

1 分钟阅读

* 美元结束三日连涨

* 美元对第二季GDP数据无甚反应

路透纽约9月28日 - 美元兑一篮子货币周四下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对本周美元升势获利了结。

美元指数跌0.23%，报93.143，该指数之前三日表现为九个月最强，本周仍升约1%。

“昨日美元大涨，对我们来说，今日了结一些获利是合理的，”Jefferies外汇部门董事总经理Brad Bechtel表示。

周三，美元兑其他主要货币走强，因之前美国总统特朗普提出了30年来最大规模的税改措施。

Bechtel警告不要对周四的跌势过分解读，他指出，部分走势可能反映投资人在季末对仓位作出调整。

“今日走势有些缺乏方向，”Oanda高级汇市分析师Alfonso Esparza表示，“在下周前，市场稍作喘息。”

交易商在等待下周五美国公布月度非农就业报告，以寻找美国下一次升息时机的线索。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。

周四公布的数据显示，美国经济第二季成长较之前估计的稍快，但美元对此无甚反应。

另外，在英国脱欧事务大臣戴维斯表示，脱欧磋商已经取得“明显进展”后，英镑兑走软的美元触及日高。

纽约尾盘，英镑兑美元升0.39%，报1.3436美元。

加元兑美元上涨，受助于油价回稳，此前加元一度跌至四周低点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below