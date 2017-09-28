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更新版 1-《全球汇市》美元结束三日连升，因获利了结及季末仓位调整
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2017年9月28日 / 晚上10点13分 / 20 天前

更新版 1-《全球汇市》美元结束三日连升，因获利了结及季末仓位调整

2 分钟阅读

    * 美元结束三日连涨
    * 美元对第二季GDP数据无甚反应

 (新增文末报价表格)
    路透纽约9月28日 - 美元兑一篮子货币周四下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对
本周美元升势获利了结。
    
    美元指数      跌0.23%，报93.143，该指数之前三日表现为九个月最强，本周仍升约1
%。
    
    “昨日美元大涨，对我们来说，今日了结一些获利是合理的，”Jefferies外汇部门董
事总经理Brad Bechtel表示。
    
    周三，美元兑其他主要货币走强，因之前美国总统特朗普提出了30年来最大规模的税改
措施。
    
    Bechtel警告不要对周四的跌势过分解读，他指出，部分走势可能反映投资人在季末对
仓位作出调整。
    
    “今日走势有些缺乏方向，”Oanda高级汇市分析师Alfonso Esparza表示，“在下周前
，市场稍作喘息。”
    
    交易商在等待下周五美国公布月度非农就业报告，以寻找美国下一次升息时机的线索。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管
通胀路径存在普遍的不确定性。
    
    周四公布的数据显示，美国经济第二季成长较之前估计的稍快，但美元对此无甚反应。
    
    另外，在英国脱欧事务大臣戴维斯表示，脱欧磋商已经取得“明显进展”后，英镑兑走
软的美元触及日高。
    
    纽约尾盘，英镑兑美元升0.39%，报1.3436美元。
    
    加元兑美元上涨，受助于油价回稳，此前加元一度跌至四周低点。
    
　　                             今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1784   1.1743   +0.35  +12.09   1.0513
    美元/日圆                   112.33   112.81   -0.43   -3.88   116.87
    欧元/日圆                   132.40   132.48   -0.06   +7.52   123.14
    美元/瑞郎                   0.9699   0.9719   -0.21   -4.71   1.0178
    英镑/美元                   1.3440   1.3384   +0.42   +8.95   1.2336
    美元/加元                   1.2424   1.2472   -0.38   -7.49   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6536   6.6390   +0.22   -4.58   6.9726
    澳元/美元                   0.7856   0.7848   +0.10   +8.88   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1432   1.1417   +0.13   +6.67   1.0717
    欧元/英镑                   0.8766   0.8776   -0.11   +2.91   0.8518
    新西兰元/美元               0.7234   0.7199   +0.49   +4.22   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9370   7.9508   -0.17   -8.10   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3534   9.3370   +0.18   +2.95   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1114   8.1482   -0.45  -10.94   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5596   9.5719   -0.13   -0.21   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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