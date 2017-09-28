更新版 1-《全球汇市》美元结束三日连升，因获利了结及季末仓位调整

* 美元结束三日连涨 * 美元对第二季GDP数据无甚反应 (新增文末报价表格) 路透纽约9月28日 - 美元兑一篮子货币周四下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对 本周美元升势获利了结。 美元指数 跌0.23%，报93.143，该指数之前三日表现为九个月最强，本周仍升约1 %。 “昨日美元大涨，对我们来说，今日了结一些获利是合理的，”Jefferies外汇部门董 事总经理Brad Bechtel表示。 周三，美元兑其他主要货币走强，因之前美国总统特朗普提出了30年来最大规模的税改 措施。 Bechtel警告不要对周四的跌势过分解读，他指出，部分走势可能反映投资人在季末对 仓位作出调整。 “今日走势有些缺乏方向，”Oanda高级汇市分析师Alfonso Esparza表示，“在下周前 ，市场稍作喘息。” 交易商在等待下周五美国公布月度非农就业报告，以寻找美国下一次升息时机的线索。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管 通胀路径存在普遍的不确定性。 周四公布的数据显示，美国经济第二季成长较之前估计的稍快，但美元对此无甚反应。 另外，在英国脱欧事务大臣戴维斯表示，脱欧磋商已经取得“明显进展”后，英镑兑走 软的美元触及日高。 纽约尾盘，英镑兑美元升0.39%，报1.3436美元。 加元兑美元上涨，受助于油价回稳，此前加元一度跌至四周低点。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1784 1.1743 +0.35 +12.09 1.0513 美元/日圆 112.33 112.81 -0.43 -3.88 116.87 欧元/日圆 132.40 132.48 -0.06 +7.52 123.14 美元/瑞郎 0.9699 0.9719 -0.21 -4.71 1.0178 英镑/美元 1.3440 1.3384 +0.42 +8.95 1.2336 美元/加元 1.2424 1.2472 -0.38 -7.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.6536 6.6390 +0.22 -4.58 6.9726 澳元/美元 0.7856 0.7848 +0.10 +8.88 0.7215 欧元/瑞郎 1.1432 1.1417 +0.13 +6.67 1.0717 欧元/英镑 0.8766 0.8776 -0.11 +2.91 0.8518 新西兰元/美元 0.7234 0.7199 +0.49 +4.22 0.6941 美元/挪威克朗 7.9370 7.9508 -0.17 -8.10 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3534 9.3370 +0.18 +2.95 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1114 8.1482 -0.45 -10.94 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5596 9.5719 -0.13 -0.21 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)