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《全球汇市》美元涨势稍作喘息，聚焦特朗普税改计划及美联储前景
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2017年9月29日 / 凌晨1点45分 / 19 天前

《全球汇市》美元涨势稍作喘息，聚焦特朗普税改计划及美联储前景

2 分钟阅读

    * 美元指数从周四触及的一个月高点下滑
    * 美元指数周线涨幅料达到1.1%
    * 美国税改预期及美联储升息押注提振美元
    * 近期关注焦点在美国经济数据

    路透新加坡9月29日 - 美元指数周五微涨，此前从本周触及的一个月高点回落，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景。
    
    美元指数      上涨0.1%至93.155，但低于周四触及的8月18日以来高点93.666。

    美元指数本周以来累计上涨1.1%，有望录得12月以来最大单周涨幅。
    
    美元本周上涨，因美国税改希望重燃，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话强调有必要逐渐升息。
    
    Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，交易商可能在对美元涨势进行获利了结。
    
    “也要认识到，我们之前曾走上过税改道路，我认为此事不会容易...将来还会有很多反复、很多争执，”Innes补充说。

    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税。            
    
    美元兑日圆      小涨0.2%至112.57日圆，周三曾攀抵两个半月高位113.26日圆。
    
    周五稍晚时，投资人将转而聚焦于美国8月个人消费支出(PCE)物价指数等数据表现上。
    
    欧元持稳于1.1786美元      ，摆脱周三所创逾一个月低点1.1717美元。
 
    今年迄今，欧元兑美元已上涨12%，因对欧洲反建制政治力量崛起的担忧消退，且欧洲央行缩减刺激举措的预期上升。
    
    然而受周日德国大选结果的拖累，欧元本周下跌。梅克尔连续第四次出任总理，但组建执政联盟的努力困难重重。
    
    英镑兑美元        下滑0.1%至1.3425美元。周四英镑攀升，此前英国脱欧事务大臣称，脱欧磋商取得“明显进展”，且欧盟首席谈判代表赞扬上周英国首相的讲话为磋商创造“新的动能。”
  
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1783  1.1784  -0.01 +12.08  1.0513
    美元/日圆                   112.54  112.33  +0.19  -3.70  116.87
    欧元/日圆                   132.62  132.40  +0.17  +7.70  123.14
    美元/瑞郎                   0.9709  0.9699  +0.10  -4.61  1.0178
    英镑/美元                   1.3421  1.3440  -0.14  +8.80  1.2336
    美元/加元                   1.2431  1.2424  +0.06  -7.44  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6701  6.6536  +0.25  -4.34  6.9726
    澳元/美元                   0.7846  0.7856  -0.13  +8.75  0.7215
    新西兰元/美元               0.7219  0.7234  -0.21  +4.01  0.6941
    澳元/日圆                   88.310  88.230  +0.09  +4.73  84.320
    新西兰元/日圆               81.260  81.290  -0.04  +0.11  81.170
    英镑/日圆                   151.08  150.99  +0.06  +4.90  144.02
    澳元/新西兰元               1.0868  1.0841  +0.25  +4.67  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/龚芳/张荻；审校 徐文焰/王颖/戴素萍)

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