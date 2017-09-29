《全球汇市》美元涨势稍作喘息，聚焦特朗普税改计划及美联储前景

* 美元指数从周四触及的一个月高点下滑 * 美元指数周线涨幅料达到1.1% * 美国税改预期及美联储升息押注提振美元 * 近期关注焦点在美国经济数据 路透新加坡9月29日 - 美元指数周五微涨，此前从本周触及的一个月高点回落，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景。 美元指数 上涨0.1%至93.155，但低于周四触及的8月18日以来高点93.666。 美元指数本周以来累计上涨1.1%，有望录得12月以来最大单周涨幅。 美元本周上涨，因美国税改希望重燃，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话强调有必要逐渐升息。 Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，交易商可能在对美元涨势进行获利了结。 “也要认识到，我们之前曾走上过税改道路，我认为此事不会容易...将来还会有很多反复、很多争执，”Innes补充说。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税。 美元兑日圆 小涨0.2%至112.57日圆，周三曾攀抵两个半月高位113.26日圆。 周五稍晚时，投资人将转而聚焦于美国8月个人消费支出(PCE)物价指数等数据表现上。 欧元持稳于1.1786美元 ，摆脱周三所创逾一个月低点1.1717美元。 今年迄今，欧元兑美元已上涨12%，因对欧洲反建制政治力量崛起的担忧消退，且欧洲央行缩减刺激举措的预期上升。 然而受周日德国大选结果的拖累，欧元本周下跌。梅克尔连续第四次出任总理，但组建执政联盟的努力困难重重。 英镑兑美元 下滑0.1%至1.3425美元。周四英镑攀升，此前英国脱欧事务大臣称，脱欧磋商取得“明显进展”，且欧盟首席谈判代表赞扬上周英国首相的讲话为磋商创造“新的动能。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1783 1.1784 -0.01 +12.08 1.0513 美元/日圆 112.54 112.33 +0.19 -3.70 116.87 欧元/日圆 132.62 132.40 +0.17 +7.70 123.14 美元/瑞郎 0.9709 0.9699 +0.10 -4.61 1.0178 英镑/美元 1.3421 1.3440 -0.14 +8.80 1.2336 美元/加元 1.2431 1.2424 +0.06 -7.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.6701 6.6536 +0.25 -4.34 6.9726 澳元/美元 0.7846 0.7856 -0.13 +8.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7219 0.7234 -0.21 +4.01 0.6941 澳元/日圆 88.310 88.230 +0.09 +4.73 84.320 新西兰元/日圆 81.260 81.290 -0.04 +0.11 81.170 英镑/日圆 151.08 150.99 +0.06 +4.90 144.02 澳元/新西兰元 1.0868 1.0841 +0.25 +4.67 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/龚芳/张荻；审校 徐文焰/王颖/戴素萍)