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《全球汇市》美指或创年内最大周涨幅，聚焦美税改计划和美联储政策前景
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2017年9月29日 / 凌晨5点44分 / 19 天前

《全球汇市》美指或创年内最大周涨幅，聚焦美税改计划和美联储政策前景

3 分钟阅读

    * 美元指数自周四触及的近六周高位下滑
    * 美元指数周线涨幅料达1.1%
    * 美国税改憧憬及美联储升息押注提振美元
    * 近期关注焦点在美国经济数据

    路透新加坡9月29日 - 美元指数周五微涨，有望创下年内最大单周涨幅，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景。

    美元指数      上涨0.1%至93.211，但低于周四触及的近六周高点93.666。

    美元指数本周以来累计上涨1.1%，有望录得12月以来最大单周涨幅。

    美元本周上涨，因美国税改希望重燃，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话强调有必要逐渐升息。
    
    Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示，获利了结抛盘，以及对美国税改计划面临政治障碍的谨慎情绪，似乎在抑制美元的动能。
    
    “我们之前曾走上过税改的路，这条路不会容易...将来还会有很多反复、很多争执，”Innes补充说。
   
    就在美国共和党议员准备推进税改的实际立法时，白宫周四出面奋力为新税改计划辩护，回应外界的批评。外界质疑新税法将帮助富人而损害较低阶层的利益。            

    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税。            
    
    美元兑日圆      小涨0.3%至112.66日圆，周三在美债收益率上扬提振下，美元曾攀抵两个半月高位113.26日圆。

    周五稍晚时，投资人将转而聚焦于美国经济数据，包括8月个人消费支出(PCE)物价指数。
    
    下周的关注焦点之一，是10月6日出炉的美国就业数据。

    “短期关注点聚焦于市场能否看透美国数据的波动。”新加坡银行的汇市分析师Sim Moh Siong表示，并称美国非农就业数据料将反映飓风哈维和伊尔玛的影响。
    
    欧元/美元      下滑0.1%至1.1777，但仍高于周三低点1.1717，此水准亦为逾一个月最低位。
    
    欧元兑美元今年迄今已经上涨近12%，因围绕欧洲反建制政治力量的担忧消退，与此同时有关欧洲央行缩减刺激举措的预期升温。

    然而受周日德国大选结果的拖累，欧元本周下跌。梅克尔连续第四次
出任总理，但组建执政联盟的努力困难重重。
    
    英镑兑美元        跌0.2%至1.3418美元。
    
    周四英镑攀升0.4%，此前英国脱欧事务大臣称，脱欧磋商取得“明显
进展”，且欧盟首席谈判代表赞扬上周英国首相的讲话为磋商创造“新的
动能。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2
016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元                   1.1777  1.1784  -0.06 +12.02  1.
0513
    美元/日圆                   112.61  112.33  +0.25  -3.65  11
6.87
    欧元/日圆                   132.62  132.40  +0.17  +7.70  12
3.14
    美元/瑞郎                   0.9710  0.9699  +0.11  -4.60  1.
0178
    英镑/美元                   1.3412  1.3440  -0.21  +8.72  1.
2336
    美元/加元                   1.2436  1.2424  +0.10  -7.40  1.
3430
    美元/离岸人民币             6.6699  6.6536  +0.24  -4.34  6.
9726
    澳元/美元                   0.7841  0.7856  -0.19  +8.68  0.
7215
    新西兰元/美元               0.7210  0.7234  -0.33  +3.88  0.
6941
    澳元/日圆                   88.300  88.230  +0.08  +4.72  84
.320
    新西兰元/日圆               81.210  81.290  -0.10  +0.05  81
.170
    英镑/日圆                   151.07  150.99  +0.05  +4.90  14
4.02
    澳元/新西兰元               1.0873  1.0841  +0.30  +4.72  1.
0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/白云/王兴亚/高琦/杜明霞；审校 王洋)

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