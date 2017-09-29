《全球汇市》美指或创年内最大周涨幅，聚焦美税改计划和美联储政策前景

* 美元指数自周四触及的近六周高位下滑 * 美元指数周线涨幅料达1.1% * 美国税改憧憬及美联储升息押注提振美元 * 近期关注焦点在美国经济数据 路透新加坡9月29日 - 美元指数周五微涨，有望创下年内最大单周涨幅，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景。 美元指数 上涨0.1%至93.211，但低于周四触及的近六周高点93.666。 美元指数本周以来累计上涨1.1%，有望录得12月以来最大单周涨幅。 美元本周上涨，因美国税改希望重燃，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话强调有必要逐渐升息。 Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示，获利了结抛盘，以及对美国税改计划面临政治障碍的谨慎情绪，似乎在抑制美元的动能。 “我们之前曾走上过税改的路，这条路不会容易...将来还会有很多反复、很多争执，”Innes补充说。 就在美国共和党议员准备推进税改的实际立法时，白宫周四出面奋力为新税改计划辩护，回应外界的批评。外界质疑新税法将帮助富人而损害较低阶层的利益。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税。 美元兑日圆 小涨0.3%至112.66日圆，周三在美债收益率上扬提振下，美元曾攀抵两个半月高位113.26日圆。 周五稍晚时，投资人将转而聚焦于美国经济数据，包括8月个人消费支出(PCE)物价指数。 下周的关注焦点之一，是10月6日出炉的美国就业数据。 “短期关注点聚焦于市场能否看透美国数据的波动。”新加坡银行的汇市分析师Sim Moh Siong表示，并称美国非农就业数据料将反映飓风哈维和伊尔玛的影响。 欧元/美元 下滑0.1%至1.1777，但仍高于周三低点1.1717，此水准亦为逾一个月最低位。 欧元兑美元今年迄今已经上涨近12%，因围绕欧洲反建制政治力量的担忧消退，与此同时有关欧洲央行缩减刺激举措的预期升温。 然而受周日德国大选结果的拖累，欧元本周下跌。梅克尔连续第四次 出任总理，但组建执政联盟的努力困难重重。 英镑兑美元 跌0.2%至1.3418美元。 周四英镑攀升0.4%，此前英国脱欧事务大臣称，脱欧磋商取得“明显 进展”，且欧盟首席谈判代表赞扬上周英国首相的讲话为磋商创造“新的 动能。” 纽约 当日 今年来 2 016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1777 1.1784 -0.06 +12.02 1. 0513 美元/日圆 112.61 112.33 +0.25 -3.65 11 6.87 欧元/日圆 132.62 132.40 +0.17 +7.70 12 3.14 美元/瑞郎 0.9710 0.9699 +0.11 -4.60 1. 0178 英镑/美元 1.3412 1.3440 -0.21 +8.72 1. 2336 美元/加元 1.2436 1.2424 +0.10 -7.40 1. 3430 美元/离岸人民币 6.6699 6.6536 +0.24 -4.34 6. 9726 澳元/美元 0.7841 0.7856 -0.19 +8.68 0. 7215 新西兰元/美元 0.7210 0.7234 -0.33 +3.88 0. 6941 澳元/日圆 88.300 88.230 +0.08 +4.72 84 .320 新西兰元/日圆 81.210 81.290 -0.10 +0.05 81 .170 英镑/日圆 151.07 150.99 +0.05 +4.90 14 4.02 澳元/新西兰元 1.0873 1.0841 +0.30 +4.72 1. 0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/白云/王兴亚/高琦/杜明霞；审校 王洋)