更正-更新版 1-《全球汇市》美元基本持稳，有望创年内最大周度涨幅

(更正：因译文有误，第一段应为“因通胀预期攀升”，而非因通胀攀升) * 美元指数有望创2017年最大周度涨幅 * 美元指数2月来首月上涨 * 美元在震荡交投中基本持稳，今日公布的数据喜忧参半 路透纽约9月29日 - 美元兑一篮子主要货币周五基本持稳，今日公布的数据有好有坏。 美元本周有望创年内最大周度涨幅，因通胀预期攀升和对美国升息的预期增强。 美元本周上涨接近1%，自2月以来首月上涨。 周五，美元触及日低，之前公布的数据显示，8月美国消费者支出几无增长，但芝加哥 采购经理人指数(PMI)意外增长，抵消了消费者支出数据的利空影响，且消费者信心数据与 预期一致。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周稍早表示，联储计划维持当前的升息路 径，这告诉投资者，联储可能在12月再度升息，明年还可能进一步升息。联储今年已升息两 次。 分析师表示，本周美元走强受助于在上周末举行的德国大选中，极右翼的德国另类选择 党首次在议会中赢得席位，引发投资者担忧，欧洲大陆的反欧盟政治运动，包括西班牙和意 大利的同类政党，可能比人们最初认为的更令人担忧。 “经济方面，美国的情势为美元走强的事实提供了理据，”Tempus Inc驻华盛顿的货币 策略师Juan Perez说。 “欧洲政治上的分裂仍在继续，现在，德国和西班牙的情势意味着，分离主义运动遍及 欧洲大陆，不能置之不理。地缘政治方面，欧洲的情况比我们更严峻。” 叶伦的讲话，以及之前公布的特朗普税改计划纲要，也扶助推升通胀预期，周三美国公 债收益率升至数月和数年高位。 美元指数 纽约尾盘持平在93.02，本周上涨0.9%，为9月以来最大周度涨幅，本月 攀升0.35%。 欧元兑美元 上扬0.35%，报1.1824美元，稍早触三日高位。美元兑日圆 小 涨0.1%，报112.43日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1812 1.1784 +0.24 +12.36 1.0513 美元/日圆 112.47 112.33 +0.12 -3.76 116.87 欧元/日圆 132.90 132.40 +0.38 +7.93 123.14 美元/瑞郎 0.9680 0.9699 -0.20 -4.89 1.0178 英镑/美元 1.3396 1.3440 -0.33 +8.59 1.2336 美元/加元 1.2467 1.2424 +0.35 -7.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.6468 6.6536 -0.10 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7833 0.7856 -0.29 +8.57 0.7215 欧元/瑞郎 1.1437 1.1432 +0.04 +6.72 1.0717 欧元/英镑 0.8816 0.8766 +0.57 +3.50 0.8518 新西兰元/美元 0.7205 0.7234 -0.40 +3.80 0.6941 美元/挪威克朗 7.9590 7.9370 +0.28 -7.85 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4035 9.3534 +0.54 +3.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1462 8.1114 +0.43 -10.56 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6228 9.5596 +0.66 +0.45 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)