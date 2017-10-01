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更正-更新版 1-《全球汇市》美元基本持稳，有望创年内最大周度涨幅
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2017年10月1日 / 上午9点17分 / 17 天前

更正-更新版 1-《全球汇市》美元基本持稳，有望创年内最大周度涨幅

3 分钟阅读

 (更正：因译文有误，第一段应为“因通胀预期攀升”，而非因通胀攀升)
    * 美元指数有望创2017年最大周度涨幅
    * 美元指数2月来首月上涨
    * 美元在震荡交投中基本持稳，今日公布的数据喜忧参半

    路透纽约9月29日 - 美元兑一篮子主要货币周五基本持稳，今日公布的数据有好有坏。
美元本周有望创年内最大周度涨幅，因通胀预期攀升和对美国升息的预期增强。
    
    美元本周上涨接近1%，自2月以来首月上涨。
    
    周五，美元触及日低，之前公布的数据显示，8月美国消费者支出几无增长，但芝加哥
采购经理人指数(PMI)意外增长，抵消了消费者支出数据的利空影响，且消费者信心数据与
预期一致。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周稍早表示，联储计划维持当前的升息路
径，这告诉投资者，联储可能在12月再度升息，明年还可能进一步升息。联储今年已升息两
次。
    
    分析师表示，本周美元走强受助于在上周末举行的德国大选中，极右翼的德国另类选择
党首次在议会中赢得席位，引发投资者担忧，欧洲大陆的反欧盟政治运动，包括西班牙和意
大利的同类政党，可能比人们最初认为的更令人担忧。
    
    “经济方面，美国的情势为美元走强的事实提供了理据，”Tempus Inc驻华盛顿的货币
策略师Juan Perez说。

    “欧洲政治上的分裂仍在继续，现在，德国和西班牙的情势意味着，分离主义运动遍及
欧洲大陆，不能置之不理。地缘政治方面，欧洲的情况比我们更严峻。”

    叶伦的讲话，以及之前公布的特朗普税改计划纲要，也扶助推升通胀预期，周三美国公
债收益率升至数月和数年高位。

    美元指数      纽约尾盘持平在93.02，本周上涨0.9%，为9月以来最大周度涨幅，本月
攀升0.35%。
    
    欧元兑美元      上扬0.35%，报1.1824美元，稍早触三日高位。美元兑日圆      小
涨0.1%，报112.43日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1812   1.1784   +0.24  +12.36   1.0513
    美元/日圆                   112.47   112.33   +0.12   -3.76   116.87
    欧元/日圆                   132.90   132.40   +0.38   +7.93   123.14
    美元/瑞郎                   0.9680   0.9699   -0.20   -4.89   1.0178
    英镑/美元                   1.3396   1.3440   -0.33   +8.59   1.2336
    美元/加元                   1.2467   1.2424   +0.35   -7.17   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6468   6.6536   -0.10   -4.67   6.9726
    澳元/美元                   0.7833   0.7856   -0.29   +8.57   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1437   1.1432   +0.04   +6.72   1.0717
    欧元/英镑                   0.8816   0.8766   +0.57   +3.50   0.8518
    新西兰元/美元               0.7205   0.7234   -0.40   +3.80   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9590   7.9370   +0.28   -7.85   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4035   9.3534   +0.54   +3.50   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1462   8.1114   +0.43  -10.56   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6228   9.5596   +0.66   +0.45   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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