更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走软，本周后三日有大量数据出炉

* 在美国就业数据出炉前，美元兑欧元升势暂歇 * 美元兑日圆缩减涨幅，因报导称努钦倾向鲍威尔接任联储主席 * 日圆预计可能因技术性而进一步走软 (新增收盘表格) 路透纽约10月3日 - 美元兑欧元周二小幅下滑，因在美元连升三周后投资人轧平仓位， 且本周后三日美国将有大量数据出炉，包括周五的9月非农就业报告。 美国经济数据转强、美国减税前景及美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月加息 已经在近几周提振美元。 “美元指数已经连升三周，所以我认为市场是在大量数据出炉前轧平一些仓位。”道明 证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示。 欧元兑美元 纽约尾盘升0.09%，报1.1740美元。 周二有大量选择权到期也支撑了欧元。在1.1750-1.18美元水准有价值约40亿美元欧元 选择权在周二到期。 交易商和投资人预计也在增加对欧美货币政策前景可能背离的押注，因对欧洲央行将采 取更谨慎立场的预期升温。 “我认为市场还没有消化欧洲央行可能继续保持多么谨慎的立场，周三欧洲央行总裁德 拉吉可能会加以强调。”ETF Securities宏观策略师Martin Arnold表示。 在Politico报导，美国财长努钦倾向美联储理事鲍威尔接替叶伦出任美联储主席后，美 元兑日圆回吐了稍早部分升幅。 近几日，美联储前理事瓦尔许一直被认为是联储主席的热门人选，他的政策主张要比叶 伦更偏鹰派。 技术分析师表示，在打破了今年1月以来的跌势后，美元兑日圆可能继续上涨。 德国商业银行分析师Karen Jones周二在报告中表示，美元兑日圆可能升至约114.38-11 5.04日圆，目前报112.89日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1742 1.1730 +0.10 +11.69 1.0513 美元/日圆 112.84 112.75 +0.08 -3.45 116.87 欧元/日圆 132.52 132.29 +0.17 +7.62 123.14 美元/瑞郎 0.9736 0.9744 -0.08 -4.34 1.0178 英镑/美元 1.3234 1.3275 -0.31 +7.28 1.2336 美元/加元 1.2486 1.2507 -0.17 -7.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.6666 6.6723 -0.09 -4.39 6.9726 澳元/美元 0.7834 0.7825 +0.12 +8.58 0.7215 欧元/瑞郎 1.1433 1.1434 -0.01 +6.68 1.0717 欧元/英镑 0.8870 0.8835 +0.40 +4.13 0.8518 新西兰元/美元 0.7157 0.7194 -0.51 +3.11 0.6941 美元/挪威克朗 7.9802 8.0004 -0.25 -7.60 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3702 9.3872 -0.18 +3.13 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1361 8.1686 -0.40 -10.67 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5572 9.5839 -0.28 -0.24 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)