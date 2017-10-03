FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走软，本周后三日有大量数据出炉
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月3日 / 晚上10点06分 / 15 天前

更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走软，本周后三日有大量数据出炉

3 分钟阅读

    * 在美国就业数据出炉前，美元兑欧元升势暂歇
    * 美元兑日圆缩减涨幅，因报导称努钦倾向鲍威尔接任联储主席
    * 日圆预计可能因技术性而进一步走软

 (新增收盘表格)
    路透纽约10月3日 - 美元兑欧元周二小幅下滑，因在美元连升三周后投资人轧平仓位，
且本周后三日美国将有大量数据出炉，包括周五的9月非农就业报告。
    
    美国经济数据转强、美国减税前景及美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月加息
已经在近几周提振美元。
    
    “美元指数已经连升三周，所以我认为市场是在大量数据出炉前轧平一些仓位。”道明
证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示。
    
    欧元兑美元      纽约尾盘升0.09%，报1.1740美元。
    
    周二有大量选择权到期也支撑了欧元。在1.1750-1.18美元水准有价值约40亿美元欧元
选择权在周二到期。
    
    交易商和投资人预计也在增加对欧美货币政策前景可能背离的押注，因对欧洲央行将采
取更谨慎立场的预期升温。
    
    “我认为市场还没有消化欧洲央行可能继续保持多么谨慎的立场，周三欧洲央行总裁德
拉吉可能会加以强调。”ETF Securities宏观策略师Martin Arnold表示。
    
    在Politico报导，美国财长努钦倾向美联储理事鲍威尔接替叶伦出任美联储主席后，美
元兑日圆回吐了稍早部分升幅。
    
    近几日，美联储前理事瓦尔许一直被认为是联储主席的热门人选，他的政策主张要比叶
伦更偏鹰派。
    
    技术分析师表示，在打破了今年1月以来的跌势后，美元兑日圆可能继续上涨。
    
    德国商业银行分析师Karen Jones周二在报告中表示，美元兑日圆可能升至约114.38-11
5.04日圆，目前报112.89日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1742   1.1730   +0.10  +11.69   1.0513
    美元/日圆                   112.84   112.75   +0.08   -3.45   116.87
    欧元/日圆                   132.52   132.29   +0.17   +7.62   123.14
    美元/瑞郎                   0.9736   0.9744   -0.08   -4.34   1.0178
    英镑/美元                   1.3234   1.3275   -0.31   +7.28   1.2336
    美元/加元                   1.2486   1.2507   -0.17   -7.03   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6666   6.6723   -0.09   -4.39   6.9726
    澳元/美元                   0.7834   0.7825   +0.12   +8.58   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1433   1.1434   -0.01   +6.68   1.0717
    欧元/英镑                   0.8870   0.8835   +0.40   +4.13   0.8518
    新西兰元/美元               0.7157   0.7194   -0.51   +3.11   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9802   8.0004   -0.25   -7.60   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3702   9.3872   -0.18   +3.13   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1361   8.1686   -0.40  -10.67   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5572   9.5839   -0.28   -0.24   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below