《全球汇市》美元涨势暂歇，受围绕美联储下任主席人选的猜测拖累

* 有关鲍威尔更可能成为叶伦继任者的报导打击美元 * 市场已基本消化美联储升息的可能性 * 围绕加泰罗尼亚局势的担忧拖累欧元 路透东京10月4日 - 美元兑一篮子货币周三从一个半月高点回落，由于市场猜测美国总统特朗普的下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)人选或许不及之前预计的另一位人选那样强硬，美元因强劲经济数据而录得的涨势受到抑制。 Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。该报导抑制了美元的涨势。 外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。瓦尔许过去曾批评美联储的购债计划。叶伦任期将于明年2月届满。 美元本周稍早上扬，因市场臆测瓦尔许可能是接任美联储主席一职的领先候选人。 美元指数报93.57，脱离周二在强劲制造业数据推动下触及的一个半月高位93.92。 “美元近期上涨，因市场预期美联储12月加息并寄望减税，但市场已完全消化了所有正面预期，”巴克莱资深利率和外汇策略师Shinichiro Kadota表示。 “12月升息预期已在市场中得到反映，可我们还得看看是否会达成任何税改协议，”他补充说。 利率期货市场预期12月升息的机率约为70%。 欧元兑美元 涨0.2%，报1.1766美元，脱离了周二触及的一个半月低点1.16955美元。 欧元亦受到围绕加泰罗尼亚政治和社会动荡的担忧影响。 西班牙国王菲利普六世周二谴责加泰罗尼亚的分裂主义领导人破坏民主规则，分裂加泰罗尼亚社会。而加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，该地区将在几天内宣布独立。 美元过去一周未能攻克113.25日圆附近阻力后，美元兑日圆 涨势亦告停滞。美元跌0.2%至112.65日圆。 日本10月22日举行大选前的不确定性，亦令美元/日圆前景笼罩阴霾。东京都知事小池百合子筹组新党，对首相安倍晋三构成挑战。 英镑 周二跌至近三周低位1.3222美元，此前数据显示英国建筑业活动在9月意外放缓，且投资者担心围绕英国退欧的政治和经济不确定性。 英国脱欧事务大臣戴维斯周二表示，英国准备在没有达成任何协议的情况下脱离欧盟，英国官员正制定“临时计划”，为所有的可能情景作准备。此亦增添一股不确定的气息。 英镑兑美元报1.3259美元，本周迄今累计下跌1.0%。 澳元小幅反弹，周二在澳洲央行对澳元升值恐拖累经济和通胀发出预警后触及三个月低 位。 澳元兑美元 小升0.2%至0.7850美元，脱离周二低位0.7785。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1773 1.1742 +0.26 +11.99 1.0513 美元/日圆 112.51 112.84 -0.29 -3.73 116.87 欧元/日圆 132.46 132.52 -0.05 +7.57 123.14 美元/瑞郎 0.9714 0.9736 -0.23 -4.56 1.0178 英镑/美元 1.3264 1.3234 +0.23 +7.52 1.2336 美元/加元 1.2471 1.2486 -0.12 -7.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.6546 6.6666 -0.18 -4.56 6.9726 澳元/美元 0.7859 0.7834 +0.32 +8.93 0.7215 新西兰元/美元 0.7191 0.7157 +0.48 +3.60 0.6941 澳元/日圆 88.460 88.400 +0.07 +4.91 84.320 新西兰元/日圆 80.910 80.780 +0.16 -0.32 81.170 英镑/日圆 149.25 149.37 -0.08 +3.63 144.02 澳元/新西兰元 1.0927 1.0944 -0.16 +5.24 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李爽/白云/龚芳/杜明霞；审校 徐文焰/李婷仪/张荻/戴素萍)