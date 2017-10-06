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《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，政治担忧打击英镑
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2017年10月6日 / 凌晨5点00分 / 12 天前

《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，政治担忧打击英镑

3 分钟阅读

    * 美元全线上涨，美元指数触及七周高点
    * 美国税改前景帮助支撑美元
    * 关注周五稍晚公布的美国非农就业报告
    * 英镑触及四周低点，受英国政治担忧拖累

    路透新加坡10月6日 - 美元兑一篮子货币周五触及七周高点，受美国推进税改计划的憧憬支撑；英镑承压，受围绕英国政府可能出现领导权之争的担忧打击。

    美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革。由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。            

    美国经济数据强劲、可能推出减税措施、及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期升高，在最近几周推升了美元。
    
    美元指数      小升0.1%，至94.097。美元指数周五曾一度升至94.112，为8月中以来最高。
    
    短线焦点将是周五稍晚公布的美国9月就业报告。报告料显示就业岗位增幅放缓，反映飓风哈维及伊尔玛的影响。
    
    “经过两个飓风肆虐后，现在市场的期望很低...所以如果增幅高于10万个，将是个利多的惊喜，”大华银行市场策略负责人Heng Koon How称。

    路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。

    美元兑日圆      上扬0.2%至112.99日圆。

    欧元兑美元      曾触及七周低点1.1686美元，目前报1.1689，日内下滑0.2%。

    英镑承压，周五跌至四周低点，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。

    英国政坛对特雷莎梅(文翠珊)是否仍适合担任首相的意见分歧周五公开化。她的盟友称应继续由特雷莎梅来带领国家，但前保守党主席夏博思却说有30名议员支持把她换下。            

    瑞银财富管理驻新加坡汇市分析师Tan Teck Leng表示，既然市场认为英国央行未来几
个月有可能升息，英镑对任何可能促使外界重新评估对升息看法的因素都将表现脆弱，比如
疲弱的经济数据。
    
    “市场不再持有(英镑)净空仓了，因此有很多锁定获利的空间，”Tan说。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，汇市投机客最近转为持有英镑净
多仓，为2015年来首次。
    
    英镑兑美元        下滑0.3%至1.3080，此前一度降至9月7日来最低1.3073。英镑本周
累计下跌近2.4%，可能录得2016年10月以来最差周度表现。
    
    澳元兑美元        触及7月中旬以来最低0.7743，最新报0.7753，日内跌0.5%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1696  1.1710  -0.12 +11.25  1.0513
    美元/日圆                   112.96  112.81  +0.13  -3.35  116.87
    欧元/日圆                   132.14  132.11  +0.02  +7.31  123.14
    美元/瑞郎                   0.9793  0.9781  +0.12  -3.78  1.0178
    英镑/美元                   1.3087  1.3117  -0.23  +6.09  1.2336
    美元/加元                   1.2581  1.2563  +0.14  -6.32  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6566  6.6539  +0.04  -4.53  6.9726
    澳元/美元                   0.7753  0.7794  -0.53  +7.46  0.7215
    新西兰元/美元               0.7093  0.7113  -0.28  +2.19  0.6941
    澳元/日圆                   87.600  87.920  -0.36  +3.89  84.320
    新西兰元/日圆               80.150  80.300  -0.19  -1.26  81.170
    英镑/日圆                   147.84  147.98  -0.09  +2.65  144.02
    澳元/新西兰元               1.0927  1.0945  -0.16  +5.24  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/蔡美珍/孙茉莉/杜明霞/戴素萍/李婷仪/王兴亚)

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