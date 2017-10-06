《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，政治担忧打击英镑

* 美元全线上涨，美元指数触及七周高点 * 美国税改前景帮助支撑美元 * 关注周五稍晚公布的美国非农就业报告 * 英镑触及四周低点，受英国政治担忧拖累 路透新加坡10月6日 - 美元兑一篮子货币周五触及七周高点，受美国推进税改计划的憧憬支撑；英镑承压，受围绕英国政府可能出现领导权之争的担忧打击。 美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革。由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。 美国经济数据强劲、可能推出减税措施、及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期升高，在最近几周推升了美元。 美元指数 小升0.1%，至94.097。美元指数周五曾一度升至94.112，为8月中以来最高。 短线焦点将是周五稍晚公布的美国9月就业报告。报告料显示就业岗位增幅放缓，反映飓风哈维及伊尔玛的影响。 “经过两个飓风肆虐后，现在市场的期望很低...所以如果增幅高于10万个，将是个利多的惊喜，”大华银行市场策略负责人Heng Koon How称。 路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。 美元兑日圆 上扬0.2%至112.99日圆。 欧元兑美元 曾触及七周低点1.1686美元，目前报1.1689，日内下滑0.2%。 英镑承压，周五跌至四周低点，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。 英国政坛对特雷莎梅(文翠珊)是否仍适合担任首相的意见分歧周五公开化。她的盟友称应继续由特雷莎梅来带领国家，但前保守党主席夏博思却说有30名议员支持把她换下。 瑞银财富管理驻新加坡汇市分析师Tan Teck Leng表示，既然市场认为英国央行未来几 个月有可能升息，英镑对任何可能促使外界重新评估对升息看法的因素都将表现脆弱，比如 疲弱的经济数据。 “市场不再持有(英镑)净空仓了，因此有很多锁定获利的空间，”Tan说。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，汇市投机客最近转为持有英镑净 多仓，为2015年来首次。 英镑兑美元 下滑0.3%至1.3080，此前一度降至9月7日来最低1.3073。英镑本周 累计下跌近2.4%，可能录得2016年10月以来最差周度表现。 澳元兑美元 触及7月中旬以来最低0.7743，最新报0.7753，日内跌0.5%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1696 1.1710 -0.12 +11.25 1.0513 美元/日圆 112.96 112.81 +0.13 -3.35 116.87 欧元/日圆 132.14 132.11 +0.02 +7.31 123.14 美元/瑞郎 0.9793 0.9781 +0.12 -3.78 1.0178 英镑/美元 1.3087 1.3117 -0.23 +6.09 1.2336 美元/加元 1.2581 1.2563 +0.14 -6.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.6566 6.6539 +0.04 -4.53 6.9726 澳元/美元 0.7753 0.7794 -0.53 +7.46 0.7215 新西兰元/美元 0.7093 0.7113 -0.28 +2.19 0.6941 澳元/日圆 87.600 87.920 -0.36 +3.89 84.320 新西兰元/日圆 80.150 80.300 -0.19 -1.26 81.170 英镑/日圆 147.84 147.98 -0.09 +2.65 144.02 澳元/新西兰元 1.0927 1.0945 -0.16 +5.24 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/蔡美珍/孙茉莉/杜明霞/戴素萍/李婷仪/王兴亚)