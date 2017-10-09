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《全球汇市》美元兑日圆在12周高位下方交投，受朝鲜忧虑打压
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#亚洲
2017年10月9日 / 凌晨3点03分 / 9 天前

《全球汇市》美元兑日圆在12周高位下方交投，受朝鲜忧虑打压

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位
    * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注
    * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃
    * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级
    * 新西兰元因政治不确定性触及四个月低位

    路透新加坡10月9日 - 美元兑日圆周一持稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜(北韩)可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。
    
    俄罗斯新闻社周五援引一位刚从平壤访问回国的俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备测试远程导弹；朝鲜认为该导弹能够抵达美国西海岸。

    地缘政治紧张情势再受瞩目，为避险日圆提供支撑，协助将美元拉离美就业报告出炉后的高点。

    Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes表示，美元周五时已因获利了结而拉回，当时又浮现朝鲜相关消息，进而扩大美元跌势。

    “亚洲时段会暂时处于守势，观望情势如何演变，继续关注消息发展，”Innes指出。“市场相当提心吊胆。”

    美元最新报价持稳于112.56日圆      。美元周五曾高见113.44日圆，创7月14日以来高位。
    
    交投较平时清淡。东京市场周一因公众假期休市。

    由于日本为全球最大净债权国，交易员认定，在经济不确定性升高时，日本由海外汇回的资金，将超过外资抛售日本资产的规模。
    
    因此，尽管日本位置临近朝鲜，但日圆走势持续展现避险货币特性。
    
    美元指数      下跌0.1%，至93.709。美元指数此前升至94.267，为逾两个月高位。
    
    美国9月就业报告中的薪资数据，被视为通胀可能增强的讯号，强化美国12月升息的预期，因而提振了美元。
    
    土耳其里拉下挫，因土耳其与美国之间外交关系紧张。

    继上周美国驻土耳其使馆一工作人员在土耳其被拘押后，美国驻土使馆和土耳其驻美使馆相互减少签证服务。这则消息打压土耳其里拉。

    美元兑土耳其里拉           飙涨3.2%至3.7325。这导致里拉可能录得自2016年7月以来的最差单日表现。
    
    金融服务提供商INTL FCStone Ltd驻新加坡的全球支付部门的外汇交易员Mingze Wu表示，里拉仍在3.9415附近的年内迄今低点上方。
    
    “这一政治动向虽然令人意外，但不至于带来严重影响...情势需要升级更多，里拉才会继续走弱，”他补充说。
 
    新西兰元兑美元触及四个月低点，该国周末进行的大选选情胶着，最终计票显示没有一个政党赢得议会明显多数。
    
    新西兰兑美元        低见0.7052美元，为5月30日来最低。新西兰元最新报0.7075，盘中下跌0.2%。
    
    新加坡野村G10外汇分析师Peter Dragicevich表示，“下届政府的组成仍有很多政治不确定性。政治风险溢价令新西兰元短期内承压。”
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1745美元，自周五触及的8月17日来的低点1.1669反弹。
 
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1741  1.1733  +0.07 +11.68  1.0513
    美元/日圆                   112.60  112.63  -0.03  -3.65  116.87
    欧元/日圆                   132.21  132.14  +0.05  +7.37  123.14
    美元/瑞郎                   0.9777  0.9779  -0.02  -3.94  1.0178
    英镑/美元                   1.3090  1.3063  +0.21  +6.11  1.2336
    美元/加元                   1.2530  1.2534  -0.03  -6.70  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6251  6.6499  -0.37  -4.98  6.9726
    澳元/美元                   0.7776  0.7769  +0.09  +7.78  0.7215
    新西兰元/美元               0.7076  0.7092  -0.23  +1.94  0.6941
    澳元/日圆                   87.570  87.540  +0.03  +3.85  84.320
    新西兰元/日圆               79.700  79.870  -0.21  -1.81  81.170
    英镑/日圆                   147.41  147.16  +0.17  +2.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.0987  1.0962  +0.23  +5.82  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王琛/蔡美珍/张若琪/李爽/张荻； 审校 于春红/白云/艾茂林/张明钧)

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