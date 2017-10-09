《全球汇市》美元兑日圆在12周高位下方交投，受朝鲜忧虑打压

* 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位 * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注 * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃 * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级 * 新西兰元因政治不确定性触及四个月低位 路透新加坡10月9日 - 美元兑日圆周一持稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜(北韩)可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。 俄罗斯新闻社周五援引一位刚从平壤访问回国的俄罗斯议员报导称，朝鲜正在准备测试远程导弹；朝鲜认为该导弹能够抵达美国西海岸。 地缘政治紧张情势再受瞩目，为避险日圆提供支撑，协助将美元拉离美就业报告出炉后的高点。 Oanda亚太交易部门主管Stephen Innes表示，美元周五时已因获利了结而拉回，当时又浮现朝鲜相关消息，进而扩大美元跌势。 “亚洲时段会暂时处于守势，观望情势如何演变，继续关注消息发展，”Innes指出。“市场相当提心吊胆。” 美元最新报价持稳于112.56日圆 。美元周五曾高见113.44日圆，创7月14日以来高位。 交投较平时清淡。东京市场周一因公众假期休市。 由于日本为全球最大净债权国，交易员认定，在经济不确定性升高时，日本由海外汇回的资金，将超过外资抛售日本资产的规模。 因此，尽管日本位置临近朝鲜，但日圆走势持续展现避险货币特性。 美元指数 下跌0.1%，至93.709。美元指数此前升至94.267，为逾两个月高位。 美国9月就业报告中的薪资数据，被视为通胀可能增强的讯号，强化美国12月升息的预期，因而提振了美元。 土耳其里拉下挫，因土耳其与美国之间外交关系紧张。 继上周美国驻土耳其使馆一工作人员在土耳其被拘押后，美国驻土使馆和土耳其驻美使馆相互减少签证服务。这则消息打压土耳其里拉。 美元兑土耳其里拉 飙涨3.2%至3.7325。这导致里拉可能录得自2016年7月以来的最差单日表现。 金融服务提供商INTL FCStone Ltd驻新加坡的全球支付部门的外汇交易员Mingze Wu表示，里拉仍在3.9415附近的年内迄今低点上方。 “这一政治动向虽然令人意外，但不至于带来严重影响...情势需要升级更多，里拉才会继续走弱，”他补充说。 新西兰元兑美元触及四个月低点，该国周末进行的大选选情胶着，最终计票显示没有一个政党赢得议会明显多数。 新西兰兑美元 低见0.7052美元，为5月30日来最低。新西兰元最新报0.7075，盘中下跌0.2%。 新加坡野村G10外汇分析师Peter Dragicevich表示，“下届政府的组成仍有很多政治不确定性。政治风险溢价令新西兰元短期内承压。” 欧元兑美元 涨0.1%至1.1745美元，自周五触及的8月17日来的低点1.1669反弹。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1741 1.1733 +0.07 +11.68 1.0513 美元/日圆 112.60 112.63 -0.03 -3.65 116.87 欧元/日圆 132.21 132.14 +0.05 +7.37 123.14 美元/瑞郎 0.9777 0.9779 -0.02 -3.94 1.0178 英镑/美元 1.3090 1.3063 +0.21 +6.11 1.2336 美元/加元 1.2530 1.2534 -0.03 -6.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.6251 6.6499 -0.37 -4.98 6.9726 澳元/美元 0.7776 0.7769 +0.09 +7.78 0.7215 新西兰元/美元 0.7076 0.7092 -0.23 +1.94 0.6941 澳元/日圆 87.570 87.540 +0.03 +3.85 84.320 新西兰元/日圆 79.700 79.870 -0.21 -1.81 81.170 英镑/日圆 147.41 147.16 +0.17 +2.35 144.02 澳元/新西兰元 1.0987 1.0962 +0.23 +5.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/蔡美珍/张若琪/李爽/张荻； 审校 于春红/白云/艾茂林/张明钧)