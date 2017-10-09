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《全球汇市》美元从10周高位回落，因欧元上涨和美股小跌
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2017年10月9日 / 晚上7点38分 / 9 天前

《全球汇市》美元从10周高位回落，因欧元上涨和美股小跌

1 分钟阅读

    * 欧元上涨，受德国数据乐观和欧洲央行官员讲话提振
    * 美国薪资增长带动了美联储12月升息预期
    * 美朝紧张局势限制美元反弹
    * 英镑上涨，因英国首相特雷莎梅料能掌控权力

    路透纽约10月9日 - 美元兑一篮子货币周一从10周高位下跌，因欧元
上涨，美股从盘初的高位回落。
    
    8月，德国工业产出录得逾六年来最大增幅，数据提振欧元上涨。欧
洲央行执委劳滕施莱格呼吁欧央行2018年缩减资产购买计划，也提振欧元
。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的迹象，以
及美国总统特朗普的税改计划可能重回正轨的预期，已提振美元指数从上
月触及的两年半低位上涨近3%。
    
    但一些分析师称，美元的反弹将受限，因美国经济增长仍温和，一些
外国央行正在考虑升息或者减少公债购买计划。
    
    “12月可能升息，美元可能会有进一步上涨，但上行受限，因为美元
整体走势是长期疲弱，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Vilor
ia称。
    
    另外一个可能限制美元涨幅的因素是美朝紧张局势。
    
    特朗普周六称，在处理朝鲜问题上，“只有一个办法奏效”。他没有
明确所指，但看似他的脑海里所想的是军事行动。
    
    上周五美元指数      触及7月20日以来最高的94.267，此前发布的
数据显示，上月平均时薪增幅强于预期。
    
    该指数周一下跌0.1%，报93.668。
    
    CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，12月升息可能性为88%。
    
    欧元兑美元      微升0.1%，报1.1748美元，欧元兑日圆         
升0.2%，报132.39日圆。
    
     市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。
    
    美股小跌，此前道指和纳斯达克指数盘初创纪录新高。
    
    英镑        在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显
示，要首相特雷莎梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。
    
    英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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