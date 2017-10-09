更新版 1-《全球汇市》美元从10周高位回落，因欧元上涨和美股小跌

* 欧元上涨，受德国数据乐观和欧洲央行官员讲话提振 * 美国薪资增长带动了对美联储12月升息预期 * 美朝紧张局势限制美元反弹 * 英镑上涨，因英国首相特雷莎梅料能掌控权力 (新增文末表格) 路透纽约10月9日 - 美元兑一篮子货币周一从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初 的高位回落。 德国8月工业产出录得逾六年来最大增幅，数据提振欧元上涨。欧洲央行执委劳滕施莱 格呼吁欧央行2018年缩减资产购买计划，也提振欧元。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的迹象，以及美国总统特朗普 的税改计划可能重回正轨的预期，已提振美元指数从过去一个月触及的逾两年半低位上涨近 3%。 但一些分析师称，美元的反弹将受限，因美国经济增长仍温和，一些外国央行正在考虑 升息或者减少公债购买计划。 “12月可能升息，美元可能会有进一步上涨，但上行受限，因为美元整体走势是长期疲 弱，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Viloria称。 另外一个可能限制美元涨幅的因素是美朝紧张局势。 特朗普周六称，在处理朝鲜问题上，“只有一个办法奏效”。他没有明确所指，但看似 他的脑海里所想的是军事行动。 上周五美元指数 触及7月20日以来最高的94.267，此前发布的数据显示，上月平 均时薪增幅强于预期。 该指数周一下跌0.1%，报93.668。 根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示12月升息可能性为88%。 欧元兑美元 微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日圆 升0.2%，报132.39 日圆。 市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。 美股小跌，此前道指和纳斯达克指数盘初创纪录新高。 英镑 在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎 梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。 英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1739 1.1733 +0.05 +11.66 1.0513 美元/日圆 112.66 112.63 +0.03 -3.60 116.87 欧元/日圆 132.28 132.14 +0.11 +7.42 123.14 美元/瑞郎 0.9796 0.9779 +0.17 -3.75 1.0178 英镑/美元 1.3140 1.3063 +0.59 +6.52 1.2336 美元/加元 1.2547 1.2534 +0.10 -6.57 1.3430 美元/离岸人民币 6.6147 6.6499 -0.53 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7752 0.7769 -0.22 +7.44 0.7215 欧元/瑞郎 1.1501 1.1473 +0.24 +7.32 1.0717 欧元/英镑 0.8931 0.8981 -0.56 +4.85 0.8518 新西兰元/美元 0.7063 0.7092 -0.41 +1.76 0.6941 美元/挪威克朗 7.9831 7.9850 -0.02 -7.57 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3744 9.3734 +0.01 +3.18 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1236 8.1149 +0.11 -10.81 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5378 9.5224 +0.16 -0.44 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)