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更新版 1-《全球汇市》美元从10周高位回落，因欧元上涨和美股小跌
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2017年10月9日 / 晚上10点21分 / 9 天前

更新版 1-《全球汇市》美元从10周高位回落，因欧元上涨和美股小跌

3 分钟阅读

    * 欧元上涨，受德国数据乐观和欧洲央行官员讲话提振
    * 美国薪资增长带动了对美联储12月升息预期
    * 美朝紧张局势限制美元反弹
    * 英镑上涨，因英国首相特雷莎梅料能掌控权力

 (新增文末表格)
    路透纽约10月9日 - 美元兑一篮子货币周一从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初
的高位回落。
    
    德国8月工业产出录得逾六年来最大增幅，数据提振欧元上涨。欧洲央行执委劳滕施莱
格呼吁欧央行2018年缩减资产购买计划，也提振欧元。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的迹象，以及美国总统特朗普
的税改计划可能重回正轨的预期，已提振美元指数从过去一个月触及的逾两年半低位上涨近
3%。
    
    但一些分析师称，美元的反弹将受限，因美国经济增长仍温和，一些外国央行正在考虑
升息或者减少公债购买计划。
    
    “12月可能升息，美元可能会有进一步上涨，但上行受限，因为美元整体走势是长期疲
弱，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Viloria称。
    
    另外一个可能限制美元涨幅的因素是美朝紧张局势。
    
    特朗普周六称，在处理朝鲜问题上，“只有一个办法奏效”。他没有明确所指，但看似
他的脑海里所想的是军事行动。
    
    上周五美元指数      触及7月20日以来最高的94.267，此前发布的数据显示，上月平
均时薪增幅强于预期。
    
    该指数周一下跌0.1%，报93.668。
    
    根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示12月升息可能性为88%。
    
    欧元兑美元      微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日圆         升0.2%，报132.39
日圆。
    
     市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。
    
    美股小跌，此前道指和纳斯达克指数盘初创纪录新高。
    
    英镑        在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎
梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。
    
    英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1739   1.1733   +0.05  +11.66   1.0513
    美元/日圆                   112.66   112.63   +0.03   -3.60   116.87
    欧元/日圆                   132.28   132.14   +0.11   +7.42   123.14
    美元/瑞郎                   0.9796   0.9779   +0.17   -3.75   1.0178
    英镑/美元                   1.3140   1.3063   +0.59   +6.52   1.2336
    美元/加元                   1.2547   1.2534   +0.10   -6.57   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6147   6.6499   -0.53   -5.13   6.9726
    澳元/美元                   0.7752   0.7769   -0.22   +7.44   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1501   1.1473   +0.24   +7.32   1.0717
    欧元/英镑                   0.8931   0.8981   -0.56   +4.85   0.8518
    新西兰元/美元               0.7063   0.7092   -0.41   +1.76   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9831   7.9850   -0.02   -7.57   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3744   9.3734   +0.01   +3.18   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1236   8.1149   +0.11  -10.81   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5378   9.5224   +0.16   -0.44   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)

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