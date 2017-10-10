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《全球汇市》欧元触及一周高位，受数据乐观和欧洲央行官员表态提振
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2017年10月10日 / 晚上7点55分 / 8 天前

《全球汇市》欧元触及一周高位，受数据乐观和欧洲央行官员表态提振

1 分钟阅读

    * 欧洲央行执委劳滕施莱格讲话增加欧洲央行缩减资产购买计划的押
注
    * 加泰罗尼亚从西班牙分裂出来的预期限制欧元升势
    * 加泰罗尼亚领袖捍卫独立权力，对与马德里对话持开放态度
    * 美元指数触及一周低位，因税改预期下降

    路透纽约10月10日 - 欧元周二触及一周高位，因德国8月出口录得一
年来最佳月度表现，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。
    
    欧元今年以来的升势在最近几日失去一些动能，此前加泰罗尼亚10月
1日公投结果支持从西班牙独立出来。过去一个月，欧元兑美元下跌逾3%
，但经济数据却显示出韧性。
    
    “市场焦点从政治消息转移至经济数据，这对欧元利多，我们应该看
见欧元在欧洲央行会议前得到支撑，”安智银行外汇策略师Viraj Patel
称。
    
    8月德国出口增长3.1%，为一年来的最大增幅，德国经济今年仍在稳
健增长轨道上。
    
    欧元兑美元      上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高，
此前欧洲央行执委劳滕施莱格呼吁欧洲央行在2018年缩减资产购买计划。
    
    预计欧洲央行将于10月26日决定是否明年继续购买公债，决策者发出
的信号表明，他们青睐减少购债数量，但延长购债计划六或九个月。
    
    欧元一度缩减涨幅，此前加泰罗尼亚分裂派领袖普伊格蒙特在议会为
该地区从西班牙独立出来的权力进行辩护，但提议议会先搁置独立公投的
结果，以进行对话。
    
    “对对话持开放态度的任何表示，都会受到欧洲资本市场的欢迎，”
Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    欧元上涨，也因为美元走低，美元从10周高位回落，因美朝之间就朝
核武器问题局势紧张。   
    
    美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论，
增加了特朗普提议的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。
    
    美元指数      下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137
。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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