FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-《全球汇市》欧元触及一周高位，受数据乐观和欧洲央行官员表态提振
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月10日 / 晚上10点32分 / 8 天前

更新版 1-《全球汇市》欧元触及一周高位，受数据乐观和欧洲央行官员表态提振

3 分钟阅读

    * 欧洲央行执委劳滕施莱格讲话，增加欧洲央行缩减资产购买计划的押注
    * 加泰罗尼亚从西班牙分裂出来的预期，限制欧元升势
    * 加泰罗尼亚领袖捍卫独立权力，对与马德里对话持开放态度
    * 美元指数触及一周低位，因税改预期下降

 (新增文末表格)
    路透纽约10月10日 - 欧元周二触及一周高位，因德国8月出口录得一年来最佳月度表现
，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。
    
    欧元今年以来的升势在最近几日失去一些动能，此前加泰罗尼亚10月1日公投结果支持
从西班牙独立出来。过去一个月，欧元兑美元下跌逾3%，但经济数据却显示出韧性。
    
    “市场焦点从政治消息转移至经济数据，这对欧元利多，我们应该看见欧元在欧洲央行
会议前得到支撑，”安智银行外汇策略师Viraj Patel称。
    
    8月德国出口增长3.1%，为一年来的最大增幅，德国经济今年仍在稳健增长轨道上。
    
    欧元兑美元      上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高，此前欧洲央行执委
劳滕施莱格呼吁欧洲央行在2018年缩减资产购买计划。
    
    预计欧洲央行将于10月26日决定是否明年继续购买公债，决策者发出的信号表明，他们
青睐减少购债数量，但延长购债计划六或九个月。
    
    欧元一度缩减涨幅，此前加泰罗尼亚分裂派领袖普伊格蒙特在议会为该地区从西班牙独
立出来的权力进行辩护，但提议议会先搁置独立公投的结果，以进行对话。
    
    “对对话持开放态度的任何表示，都会受到欧洲资本市场的欢迎，”Western Union Bu
siness Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    欧元上涨，也因为美元走低，美元从10周高位回落，因美朝之间就朝核武器问题局势紧
张。   
    
    美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论，增加了特朗普提议
的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。
    
    美元指数      下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1806   1.1739   +0.57  +12.30   1.0513
    美元/日圆                   112.44   112.66   -0.20   -3.79   116.87
    欧元/日圆                   132.76   132.28   +0.36   +7.81   123.14
    美元/瑞郎                   0.9749   0.9796   -0.48   -4.21   1.0178
    英镑/美元                   1.3202   1.3140   +0.47   +7.02   1.2336
    美元/加元                   1.2513   1.2547   -0.27   -6.83   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5663   6.6147   -0.73   -5.83   6.9726
    澳元/美元                   0.7776   0.7752   +0.31   +7.78   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1513   1.1501   +0.10   +7.43   1.0717
    欧元/英镑                   0.8940   0.8931   +0.10   +4.95   0.8518
    新西兰元/美元               0.7067   0.7063   +0.06   +1.82   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9496   7.9831   -0.42   -7.96   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3880   9.3744   +0.15   +3.33   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.0719   8.1236   -0.64  -11.37   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5306   9.5378   -0.08   -0.51   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below