更新版 1-《全球汇市》欧元触及一周高位，受数据乐观和欧洲央行官员表态提振

* 欧洲央行执委劳滕施莱格讲话，增加欧洲央行缩减资产购买计划的押注 * 加泰罗尼亚从西班牙分裂出来的预期，限制欧元升势 * 加泰罗尼亚领袖捍卫独立权力，对与马德里对话持开放态度 * 美元指数触及一周低位，因税改预期下降 (新增文末表格) 路透纽约10月10日 - 欧元周二触及一周高位，因德国8月出口录得一年来最佳月度表现 ，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。 欧元今年以来的升势在最近几日失去一些动能，此前加泰罗尼亚10月1日公投结果支持 从西班牙独立出来。过去一个月，欧元兑美元下跌逾3%，但经济数据却显示出韧性。 “市场焦点从政治消息转移至经济数据，这对欧元利多，我们应该看见欧元在欧洲央行 会议前得到支撑，”安智银行外汇策略师Viraj Patel称。 8月德国出口增长3.1%，为一年来的最大增幅，德国经济今年仍在稳健增长轨道上。 欧元兑美元 上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高，此前欧洲央行执委 劳滕施莱格呼吁欧洲央行在2018年缩减资产购买计划。 预计欧洲央行将于10月26日决定是否明年继续购买公债，决策者发出的信号表明，他们 青睐减少购债数量，但延长购债计划六或九个月。 欧元一度缩减涨幅，此前加泰罗尼亚分裂派领袖普伊格蒙特在议会为该地区从西班牙独 立出来的权力进行辩护，但提议议会先搁置独立公投的结果，以进行对话。 “对对话持开放态度的任何表示，都会受到欧洲资本市场的欢迎，”Western Union Bu siness Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 欧元上涨，也因为美元走低，美元从10周高位回落，因美朝之间就朝核武器问题局势紧 张。 美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论，增加了特朗普提议 的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。 美元指数 下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1806 1.1739 +0.57 +12.30 1.0513 美元/日圆 112.44 112.66 -0.20 -3.79 116.87 欧元/日圆 132.76 132.28 +0.36 +7.81 123.14 美元/瑞郎 0.9749 0.9796 -0.48 -4.21 1.0178 英镑/美元 1.3202 1.3140 +0.47 +7.02 1.2336 美元/加元 1.2513 1.2547 -0.27 -6.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.5663 6.6147 -0.73 -5.83 6.9726 澳元/美元 0.7776 0.7752 +0.31 +7.78 0.7215 欧元/瑞郎 1.1513 1.1501 +0.10 +7.43 1.0717 欧元/英镑 0.8940 0.8931 +0.10 +4.95 0.8518 新西兰元/美元 0.7067 0.7063 +0.06 +1.82 0.6941 美元/挪威克朗 7.9496 7.9831 -0.42 -7.96 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3880 9.3744 +0.15 +3.33 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0719 8.1236 -0.64 -11.37 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5306 9.5378 -0.08 -0.51 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)