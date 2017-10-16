更新版 1-《全球汇市》美元因抛盘暂歇而上涨，市场聚焦通胀

(新增文末表格) * 美元抛盘暂停，因轧平头寸 * 温和通胀预期可能打压美元 * 美元上涨，因有报导称斯坦福教授泰勒令特朗普印象深刻 路透纽约10月16日 - 美元周一小幅上涨，因投资者调整头寸，上周五发布的通胀数据 令人失望，将美元推至逾两周低位。今日没有发布能左右市场方向的重大数据。 上周五发布的消费者物价数据显示，通胀仍温和，令预期通胀上升的投资者大失所望。 上周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月会议记录显示，美联储决策者就通 胀上升和通胀迟滞情况下的未来升息路径进行了深入讨论。 “市场已经消化了很多负面消息，”道明证券北美外汇策略负责人Mark McCormick称。 “我们现在看到一些轧平头寸，未来一两日可能还将有更多，然后我认为我们将更加聚 焦美国的不利前景，”McCormick称。 美元指数 升0.22%，报93.287，上周五该指数在消费者物价数据发布后应声跌至9 2.75，为9月26日以来最低。 美联储主席叶伦周日确认了联储对逐渐升息的承诺，称尽管通胀疲弱但经济和劳动力市 场强劲。 交易商预计美联储将在12月会议上加息，但对明年进一步升息就没有那么乐观了，尽管 美联储预估显示明年可能还将加息三次。 彭博周一报导称，斯坦福大学经济学家泰勒在联储主席面试中给特朗普总统留下了深刻 印象后，美元也受带动上涨。 市场认为，泰勒比叶伦更偏鹰派。 欧元走弱，此前奥地利大选令保守派库尔茨将成为下一任总理。 周一，西班牙距离中央政府统治加泰罗尼亚更近了一步，此前加泰罗尼亚自治区主席普 伊格蒙特未能在第一个最后期限时间澄清意图。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1795 1.1822 -0.23 +12.19 1.0513 美元/日圆 112.18 112.27 -0.08 -4.01 116.87 欧元/日圆 132.32 132.82 -0.38 +7.45 123.14 美元/瑞郎 0.9753 0.9751 +0.02 -4.18 1.0178 英镑/美元 1.3248 1.3260 -0.09 +7.39 1.2336 美元/加元 1.2516 1.2472 +0.35 -6.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.5824 6.5776 +0.07 -5.60 6.9726 澳元/美元 0.7850 0.7819 +0.40 +8.80 0.7215 欧元/瑞郎 1.1505 1.1538 -0.29 +7.35 1.0717 欧元/英镑 0.8901 0.8919 -0.20 +4.50 0.8518 新西兰元/美元 0.7170 0.7128 +0.59 +3.30 0.6941 美元/挪威克朗 7.8964 7.9003 -0.05 -8.57 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3174 9.3452 -0.30 +2.55 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1036 8.1235 -0.24 -11.02 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5593 9.6080 -0.51 -0.22 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/张荻；审校 李军/龚芳)