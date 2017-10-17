更新版-1《全球汇市》美元升至一周高位，市场臆测立场更鹰派人士或成为下任FED主席

(新增文末表格) * 美元反弹，因美国公债收益率触及九年高位 * 收益率上涨，因报导称特朗普总统青睐政策上偏鹰派的美联储主席人选 * 预计特朗普在11月初决定美联储主席人选 路透纽约10月17日 - 美元指数周二升至一周高位，因市场臆测美国总统特朗普青睐提名一位更倾向以较 快速度加息的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席人选。 美元还受到美国两年期公债收益率 周二触及九年高位支撑。公债收益率攀升也是因投资人对特 朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席的预期升温。 “市场认为泰勒较美联储现任主席叶伦更偏鹰派，所以若他当选，美联储可能更积极的加息，会令美元的 吸引力增强。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。 美元指数 触及一周高位93.729，纽约尾盘报93.488，升0.2%。 CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商预计美联储在12月加息的机率高达93%。 三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman表示，如果泰勒被选为联储主席，该行对美元迅即跳升3-5%“也不 会感到意外”。 彭博周一报导，特朗普上周同泰勒会面后，对他印象深刻。 消息人士说，特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将 于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事瓦尔许，但投资者称瓦尔许获选的可能性已下降。 预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布他的选择。 受美元走强打压，欧元兑美元 跌至一周低点1.1734美元，自上月触及两年半高位后已经回落了约3% ，尾盘欧元兑美元跌0.2%，报1.1770美元。 德国智库ZEW称，其月度调查报告显示，德国10月经济景气指数从9月的正17.0升至正17.6。路透预估为升 至正20.0。 数据对欧元影响不大。 在下周欧洲央行货币政策会议前，市场对进一步打压欧元表现谨慎。 英镑兑美元 自周四来首次跌穿1.32美元，此前英国央行决策者的讲话被市场解读为大致鸽派。 周二稍早，英国政府公布数据显示，英国通胀达到3%，高于英国央行2%的目标，但符合预期。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1766 1.1795 -0.25 +11.92 1.0513 美元/日圆 112.19 111.84 +0.31 -4.00 116.87 欧元/日圆 132.00 132.19 -0.14 +7.20 123.14 美元/瑞郎 0.9782 0.9743 +0.40 -3.89 1.0178 英镑/美元 1.3189 1.3284 -0.72 +6.91 1.2336 美元/加元 1.2518 1.2466 +0.42 -6.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.6058 6.5673 +0.59 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7843 0.7888 -0.57 +8.70 0.7215 欧元/瑞郎 1.1512 1.1517 -0.04 +7.42 1.0717 欧元/英镑 0.8919 0.8896 +0.26 +4.71 0.8518 新西兰元/美元 0.7169 0.7165 +0.06 +3.28 0.6941 美元/挪威克朗 7.9435 7.8863 +0.73 -8.03 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3455 9.3259 +0.21 +2.86 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1530 8.1141 +0.48 -10.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5932 9.5942 -0.01 +0.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 刘静)