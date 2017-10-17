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更新版-1《全球汇市》美元升至一周高位，市场臆测立场更鹰派人士或成为下任FED主席
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#亚洲
2017年10月17日 / 晚上10点34分 / 4 天前

更新版-1《全球汇市》美元升至一周高位，市场臆测立场更鹰派人士或成为下任FED主席

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 美元反弹，因美国公债收益率触及九年高位
    * 收益率上涨，因报导称特朗普总统青睐政策上偏鹰派的美联储主席人选
    * 预计特朗普在11月初决定美联储主席人选

    路透纽约10月17日 - 美元指数周二升至一周高位，因市场臆测美国总统特朗普青睐提名一位更倾向以较
快速度加息的美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席人选。
    
    美元还受到美国两年期公债收益率          周二触及九年高位支撑。公债收益率攀升也是因投资人对特
朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席的预期升温。
    
    “市场认为泰勒较美联储现任主席叶伦更偏鹰派，所以若他当选，美联储可能更积极的加息，会令美元的
吸引力增强。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
    
    美元指数      触及一周高位93.729，纽约尾盘报93.488，升0.2%。
    
    CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商预计美联储在12月加息的机率高达93%。
    
    三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman表示，如果泰勒被选为联储主席，该行对美元迅即跳升3-5%“也不
会感到意外”。
    
    彭博周一报导，特朗普上周同泰勒会面后，对他印象深刻。

    消息人士说，特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将
于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事瓦尔许，但投资者称瓦尔许获选的可能性已下降。
    
    预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布他的选择。
    
    受美元走强打压，欧元兑美元      跌至一周低点1.1734美元，自上月触及两年半高位后已经回落了约3%
，尾盘欧元兑美元跌0.2%，报1.1770美元。
    
    德国智库ZEW称，其月度调查报告显示，德国10月经济景气指数从9月的正17.0升至正17.6。路透预估为升
至正20.0。            数据对欧元影响不大。
    
    在下周欧洲央行货币政策会议前，市场对进一步打压欧元表现谨慎。
    
    英镑兑美元        自周四来首次跌穿1.32美元，此前英国央行决策者的讲话被市场解读为大致鸽派。
    
    周二稍早，英国政府公布数据显示，英国通胀达到3%，高于英国央行2%的目标，但符合预期。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1766   1.1795   -0.25  +11.92   1.0513
    美元/日圆                   112.19   111.84   +0.31   -4.00   116.87
    欧元/日圆                   132.00   132.19   -0.14   +7.20   123.14
    美元/瑞郎                   0.9782   0.9743   +0.40   -3.89   1.0178
    英镑/美元                   1.3189   1.3284   -0.72   +6.91   1.2336
    美元/加元                   1.2518   1.2466   +0.42   -6.79   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6058   6.5673   +0.59   -5.26   6.9726
    澳元/美元                   0.7843   0.7888   -0.57   +8.70   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1512   1.1517   -0.04   +7.42   1.0717
    欧元/英镑                   0.8919   0.8896   +0.26   +4.71   0.8518
    新西兰元/美元               0.7169   0.7165   +0.06   +3.28   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9435   7.8863   +0.73   -8.03   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3455   9.3259   +0.21   +2.86   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1530   8.1141   +0.48  -10.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5932   9.5942   -0.01   +0.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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