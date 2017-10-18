重发-《全球汇市》美元兑主要货币走强，市场猜度美联储主席人选

(重发以删除多余段落) * 泰勒作为美联储主席人选的消息帮助支撑美元 * 日本选举前的谨慎情绪扶助日圆 * 人民币基本持平，中共十九大开幕汇市运行平稳 路透东京10月18日 - 美元兑其他主要货币周三上升，投资者猜测美国总统特朗普将选择一个比现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦更鹰派的人选来接任。 美元指数 报93.475，延续从周五所及的两周半低点92.749反弹的走势，周二高见93.729。 由于美联储12月料将进行今年第三度升息，市场目前关注美联储叶伦明年2月任期届满时的接任人选。 一名知情消息人士周二表示，特朗普目前有五名考虑人选，可能会在11月初访问亚洲之前宣布。 “谁会是下任美联储主席，是目前市场最重要的焦点，”大和证券分析师Yukio Ishizuki称。 “但不论是谁，美联储都会继续政策正常化，美国利率明年将会更高，”他称。 在史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)成为美联储主席的主要候选人后，美元在本周得到额外的提振。 泰勒主张根据规则来制订货币政策，根据他的公式，即“泰勒规则”，联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。 因此，投资者押注他可能会加速升息脚步。 由于美元全面上涨，欧元兑美元 跌至1.1770美元，在周三亚洲盘初几无变动，但本周迄今下跌0.5%。 然美元兑日圆进展较少，因投资人在日本周日大选前不愿大举建仓。 尽管日相安倍晋三所领导的执政党可望维持多数席次，但近期英国等地选举结果令人大失所望的记忆犹存，使得投资人心存戒慎。 美元兑日圆 报112.22日圆，日内基本持平。 英镑兑美元 报1.3188美元，周二跌0.5%，此前英国央行决策官员谈话被市场解读为偏鸽派。 英国央行新任总裁拉姆斯登表示，他不认同央行多数决策官员认为可能有必要“在未来几个月升息”，英国央行货币政策委员会(MPC)外部委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)则表示，她或将“根据数据情况”支持升息。 周二稍早数据显示，英国9月通胀率触及3%，创五年半高位，且高于2%的英国央行目标。 离岸人民币兑美元 几近持平，报6.6035，美国政府周二未将中国列为汇率操纵国。 市场目前对中国国家主席习近平在中共十九大开幕会上的讲话反应不大。 习近平指出，要创新和完善宏观调控，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制。加快建立现代财政制度，深化金融体制改革。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1769 1.1766 +0.03 +11.95 1.0513 美元/日圆 112.21 112.19 +0.02 -3.99 116.87 欧元/日圆 132.09 132.00 +0.07 +7.27 123.14 美元/瑞郎 0.9778 0.9782 -0.04 -3.93 1.0178 英镑/美元 1.3189 1.3189 +0.00 +6.91 1.2336 美元/加元 1.2499 1.2518 -0.15 -6.93 1.3430 美元/离岸人民币 6.6042 6.6058 -0.02 -5.28 6.9726 澳元/美元 0.7854 0.7843 +0.14 +8.86 0.7215 新西兰元/美元 0.7161 0.7169 -0.11 +3.17 0.6941 澳元/日圆 88.140 88.000 +0.16 +4.53 84.320 新西兰元/日圆 80.370 80.450 -0.10 -0.99 81.170 英镑/日圆 148.00 147.96 +0.03 +2.76 144.02 澳元/新西兰元 1.0966 1.0940 +0.24 +5.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/李春喜/王琛/许娜；审校 于春红/艾茂林/张若琪/高琦/王丽鑫)