《全球汇市》美元兑日圆升至两周高位，受益于美国公债收益率上扬

* 美国公债收益率上升帮助支撑美元 * 澳元因澳洲就业数据强劲而走高 * 市场焦点放在特朗普对下任美联储主席的选择上 * 投资者还关注日本周末选举 路透东京/新加坡10月19日 - 美元兑日圆周四触及约两周高点，受到美国公债收益率本周扬升的支撑；市场近期焦点放在谁将担任下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席、以及周末的日本选举上。 美元指数 日内小涨，报93.389。 美元兑日圆 在亚洲时段早盘最高升至113.095日圆，为10月6日以来高位。美元最新报112.97日圆，持稳于周三美国市场尾盘水准。 美国公债收益率(殖利率)本周上扬帮助支撑美元。周三，两年期美债收益率 升至2008年11月以来最高点，因预期全球货币政策收紧。 指标美国10年期公债收益率 周三触及一周高点2.352%，最新报2.342%，本周以来涨6个基点。 “我们将需要看到更多证据确认美国通胀在上升，才能加大对于美国货币政策将收紧的预期，”Sony Financial Holdings驻东京外汇分析师Kumiko Ishikawa称。 日本将在本周末举行大选，在此之前的不确定性，可能令美元兑日圆涨势受限。 多数民调显示，日本首相安倍晋三的执政联盟有望在周日的大选中赢得大约三分之二的多数优势，将带动政治及汇率方面继续保持稳定。 “可以确定，在日本选举出现意外的可能性很小。但投资者对去年的英国退欧公投和美国总统大选记忆犹新，因此目前出现了围绕选举的更大的不安，”Ishikawa说。 由于美联储料将在12月进行今年第三次升息，市场现在寻找谁将在明年2月叶伦任期满后接任美联储主席的明确线索。 美国白宫发言人Sarah Sanders周三称，总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。 特朗普定于周四与美联储现任主席叶伦进行会谈。叶伦是特朗普考虑的五名继任人选之一。 由于史丹佛大学(斯坦福大学)经济学家泰勒(John Taylor)成为美联储下任主席的有力竞争者，美元本周获得提振。 “如果真的是泰勒，可能引发(美国)公债的抛售，至少一开始会这样，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。 Okagawa并称，那种情况下，美元兑日圆或将小幅上扬。 泰勒赞成货币政策要基于一定之规，根据他自己提出的泰勒法则(Taylor's Rule)，联邦基金利率应该远高于目前的目标区间1.0-1.25%。 因此，市场猜测如果泰勒成为美联储主席，联储可能开始以更快的步伐升息。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1799。 欧元走势的一大关注要点为欧洲央行下周召开的政策会议。 欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周三呼吁，鉴于通胀上升，欧洲央行应减少购债，但货币政策应保持宽松。 欧洲央行总裁德拉吉周三称，宽松的货币政策给欧洲区政府实施促增长所需的改革提供了一个机会窗口。 在澳洲发布9月就业数据优于预期后，澳元小涨。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7850美元，脱离周三所及盘中低点0.7819美元。 澳元兑日圆 一度升至88.87日圆，为9月末以来高位。 中国经济数据基本符合预期。由于中澳贸易往来密切，澳元容易受到中国经济发展状况影响。 中国第三季度经济增长小幅放缓，符合预期。政府调控房地产市场和债务风险的举措抑制了经济活动。 中国9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，强于预期；社会消费品零售总额也好于预期，不过1-9月固定资产投资增长放缓程度超出预期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1802 1.1787 +0.13 +12.26 1.0513 美元/日圆 112.89 112.92 -0.03 -3.41 116.87 欧元/日圆 133.24 133.09 +0.11 +8.20 123.14 美元/瑞郎 0.9801 0.9814 -0.13 -3.70 1.0178 英镑/美元 1.3214 1.3203 +0.08 +7.12 1.2336 美元/加元 1.2465 1.2465 +0.00 -7.19 1.3430 美元/离岸人民币 6.6313 6.6203 +0.17 -4.89 6.9726 澳元/美元 0.7853 0.7844 +0.11 +8.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7105 0.7151 -0.64 +2.36 0.6941 澳元/日圆 88.660 88.610 +0.06 +5.15 84.320 新西兰元/日圆 80.220 80.770 -0.68 -1.17 81.170 英镑/日圆 149.19 149.09 +0.07 +3.59 144.02 澳元/新西兰元 1.1050 1.0966 +0.77 +6.42 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/刘秀红/侯雪苹/王颖/王丽鑫/龚芳/王灿；审校 李爽/王颖/于春红/徐文焰/张明钧)