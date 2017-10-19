更新版 2-《全球汇市》欧元受美债收益率下挫带动创六日高位，新西兰元创一年最大降幅

(新增文末表格) * 下周欧洲央行会议前市场乐于持有欧元 * 美元下跌，尽管经济数据强劲，已消化了好消息 * 新西兰元大跌，因大选结果令人意外 路透纽约10月19日 - 欧元周四升至近一周高位，因美国公债收益率下滑，从两年高位回落。尾盘有报导 称美国总统特朗普倾向提名现任美国联邦储备理事会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主席后，美元进一 步走软。 Politico援引三位政府官员报导，特朗普倾向鲍威尔出任下一任美联储主席。市场认为，鲍威尔的政策立 场没有像美联储前任理事瓦尔许和经济学家泰勒那么鹰派。美国财长努钦也看好鲍威尔。 投资人预计，鲍威尔会倾向美国维持较低利率，这会降低美元对投资人的价值。 欧元兑美元 升至1.1858美元，为上周五来最高。 欧元在鲍威尔的消息发布前已经上涨，在下周欧洲央行货币政策会议前，欧元从本周稍早的跌势中反弹。 在欧洲央行会议前，投资人摆脱西班牙政治不确定性影响。预计欧洲央行决策者将在会议上发布撤走长达 数年刺激措施的计划。 在美国发布上周初请失业金人数降至44年最低，以及费城联储制造业指数创新高后，欧元兑美元的升势一 度减弱。 “除非加泰罗尼亚局势真的严重恶化，否则目前已经消化了该因素。投资人看来乐于在下周欧洲央行会议 前作多欧元。”汇市风险管理公司Infinity International汇市策略部门主管John Marley表示。 西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会放弃分 裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。 美元兑日圆 在隔夜市场交易中一度升至13日高位，之后扭转升势。在鲍威尔的消息发布后，美元进 一步下跌，纽约尾盘跌0.4%，至112.49日圆。 在主要货币中，新西兰元今日波动较大，兑美元重挫近2%，录得近一年最大单日跌幅，此前工党在大选中 意外获胜。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1850 1.1787 +0.53 +12.72 1.0513 美元/日圆 112.53 112.92 -0.35 -3.71 116.87 欧元/日圆 133.37 133.09 +0.21 +8.31 123.14 美元/瑞郎 0.9761 0.9814 -0.54 -4.10 1.0178 英镑/美元 1.3157 1.3203 -0.35 +6.66 1.2336 美元/加元 1.2484 1.2465 +0.15 -7.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.6056 6.6203 -0.22 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7879 0.7844 +0.45 +9.20 0.7215 欧元/瑞郎 1.1568 1.1568 +0.00 +7.94 1.0717 欧元/英镑 0.9004 0.8925 +0.89 +5.71 0.8518 新西兰元/美元 0.7030 0.7151 -1.69 +1.28 0.6941 美元/挪威克朗 7.9284 7.9589 -0.38 -8.20 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3967 9.3802 +0.18 +3.42 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1251 8.1413 -0.20 -10.79 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6300 9.5966 +0.35 +0.52 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 母红/利棣儿)