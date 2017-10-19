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更新版 2-《全球汇市》欧元受美债收益率下挫带动创六日高位，新西兰元创一年最大降幅
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2017年10月19日 / 晚上7点52分 / 2 天前

更新版 2-《全球汇市》欧元受美债收益率下挫带动创六日高位，新西兰元创一年最大降幅

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 下周欧洲央行会议前市场乐于持有欧元
    * 美元下跌，尽管经济数据强劲，已消化了好消息
    * 新西兰元大跌，因大选结果令人意外

    路透纽约10月19日 - 欧元周四升至近一周高位，因美国公债收益率下滑，从两年高位回落。尾盘有报导
称美国总统特朗普倾向提名现任美国联邦储备理事会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主席后，美元进一
步走软。
    
    Politico援引三位政府官员报导，特朗普倾向鲍威尔出任下一任美联储主席。市场认为，鲍威尔的政策立
场没有像美联储前任理事瓦尔许和经济学家泰勒那么鹰派。美国财长努钦也看好鲍威尔。
    
    投资人预计，鲍威尔会倾向美国维持较低利率，这会降低美元对投资人的价值。
    
    欧元兑美元      升至1.1858美元，为上周五来最高。
    
    欧元在鲍威尔的消息发布前已经上涨，在下周欧洲央行货币政策会议前，欧元从本周稍早的跌势中反弹。
    
    在欧洲央行会议前，投资人摆脱西班牙政治不确定性影响。预计欧洲央行决策者将在会议上发布撤走长达
数年刺激措施的计划。
    
    在美国发布上周初请失业金人数降至44年最低，以及费城联储制造业指数创新高后，欧元兑美元的升势一
度减弱。
    
    “除非加泰罗尼亚局势真的严重恶化，否则目前已经消化了该因素。投资人看来乐于在下周欧洲央行会议
前作多欧元。”汇市风险管理公司Infinity International汇市策略部门主管John Marley表示。
    
    西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会放弃分
裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。
    
    美元兑日圆      在隔夜市场交易中一度升至13日高位，之后扭转升势。在鲍威尔的消息发布后，美元进
一步下跌，纽约尾盘跌0.4%，至112.49日圆。
        
    在主要货币中，新西兰元今日波动较大，兑美元重挫近2%，录得近一年最大单日跌幅，此前工党在大选中
意外获胜。            
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1850   1.1787   +0.53  +12.72   1.0513
    美元/日圆                   112.53   112.92   -0.35   -3.71   116.87
    欧元/日圆                   133.37   133.09   +0.21   +8.31   123.14
    美元/瑞郎                   0.9761   0.9814   -0.54   -4.10   1.0178
    英镑/美元                   1.3157   1.3203   -0.35   +6.66   1.2336
    美元/加元                   1.2484   1.2465   +0.15   -7.04   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6056   6.6203   -0.22   -5.26   6.9726
    澳元/美元                   0.7879   0.7844   +0.45   +9.20   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1568   1.1568   +0.00   +7.94   1.0717
    欧元/英镑                   0.9004   0.8925   +0.89   +5.71   0.8518
    新西兰元/美元               0.7030   0.7151   -1.69   +1.28   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9284   7.9589   -0.38   -8.20   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3967   9.3802   +0.18   +3.42   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1251   8.1413   -0.20  -10.79   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6300   9.5966   +0.35   +0.52   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李军; 审校 母红/利棣儿)

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