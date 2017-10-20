《全球汇市》美元因特朗普税改前景乐观而普涨，新西兰元延续跌势

* 美国参议院通过对特朗普税改计划至关重要的预算议案 * 美元普涨，兑日圆触及两周高点 * 新西兰元下挫，延续周四下跌1.7%的跌势 * 新西兰元承压，之前工党组建执政联盟 路透新加坡10月20日 - 美元周五普涨，受到有关美国税改前景的乐观情绪激励；新西兰元触及五个月低点，围绕新政府经济政策的不确定性令其承压。 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 美元兑日圆 日内涨0.5%至113.14日圆，盘中一度升至10月6日以来最高水准113.315。 “围绕改革时机以及我们将看到的实际改革的形式还存在很多不确定性，但改革已获得了很大的动能，”野村驻新加坡的10国集团汇市策略师Peter Dragicevich说，指的是美国参议院通过2018财年预算案。 Dragicevich说，美元兑日圆短期料将获得支撑，受美国和日本收益率差扩大提振，而且日本周日的大选似乎不太可能出现出乎市场意料之外的结果。 近来的媒体预测暗示，日本首相安倍晋三的执政联盟料将保住在众议院的近三分之二“绝对多数”席位。 美元普涨，欧元兑美元 跌0.3%至1.1818，而英镑兑美元 跌0.4%至1.3107。 新西兰元跌至五个月低位，因有担心认为，新的工党联盟在移民和外国投资方面会采取比前任政府更强硬的立场。 新西兰元兑美元 一度跌至0.6971，为5月22日以来最低。最新跌0.6%至0.6989。周四大跌1.7%，录得逾一年最大单日百分比跌幅。 新西兰当选总理阿德恩(Jacinda Ardern)表示，她将在周五与执政联盟伙伴--新西兰第一党解决相关问题并确定政府部长人选；此前一天，阿德恩成为了新西兰150多年来最年轻的总理。 部分分析师关注新政府领导下新西兰货币政策框架的潜在变化。 工党曾表示希望将就业加入央行职责，这对新西兰央行而言是一项重大变化。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，虽然工党和新西兰第一党就货币政策发表过不同看法，但整体方向似乎是倾向于支持新西兰元贬值。 “一致的共识似乎是倾向于新西兰元走贬，”Ino说，并补充称新西兰央行货币政策可能转而较以往更偏鸽派。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1817 1.1850 -0.28 +12.40 1.0513 美元/日圆 113.14 112.53 +0.54 -3.19 116.87 欧元/日圆 133.70 133.37 +0.25 +8.58 123.14 美元/瑞郎 0.9811 0.9761 +0.51 -3.61 1.0178 英镑/美元 1.3103 1.3157 -0.41 +6.22 1.2336 美元/加元 1.2509 1.2484 +0.20 -6.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.6229 6.6056 +0.26 -5.02 6.9726 澳元/美元 0.7845 0.7879 -0.43 +8.73 0.7215 新西兰元/美元 0.6988 0.7030 -0.60 +0.68 0.6941 澳元/日圆 88.770 88.650 +0.14 +5.28 84.320 新西兰元/日圆 79.070 79.100 -0.04 -2.59 81.170 英镑/日圆 148.25 148.08 +0.11 +2.94 144.02 澳元/新西兰元 1.1226 1.1208 +0.16 +8.12 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/汪红英/刘秀红/王灿；审校 李爽/于春红/高琦/徐文焰)