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《全球汇市》美元/日圆涨至三个月高点，安倍获胜扫清不确定性
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2017年10月23日 / 凌晨3点33分 / 2 天前

《全球汇市》美元/日圆涨至三个月高点，安倍获胜扫清不确定性

3 分钟阅读

    * 美元/日圆升逾114.00触及7月以来高位
    * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘
    * 一旦反应消退，焦点料回到美国因素
    * 美国税改取得进展已令美元走强

    路透东京10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高点，由于日本执政党在大选中取得明显胜利，使得削弱日圆的刺激政策继续成为政府政策的核心。
   
    日本当地媒体称，首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。             

    这场胜利也缓解了有关安倍当政时采取的经济举措(比如日本央行的超宽松货币政策)，可能被打断并导致日圆兑美元贬值态势中止的担忧。
    
    “自民党胜选并不让人意外，但这仍帮助消除了那些阻碍市场参与者买进美元的不确定性，”大和证券分析师Yukio Ishizuki说。
    
    “通过日本央行的宽松措施来克服通缩是安倍政府政策的关键，现在这种做法将得以无限期延续。削弱日圆的是日本央行政策相关担忧缓解，而非市场对推出新的财政刺激措施抱有希望。”
    
    美元兑日圆      上涨0.25%至113.79日圆，在稍早触及7月11日以来最高水平114.10日圆后失去些许动能。

    Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称，利好美元兑日圆的大选因素可能将较快消退，市场注意力将转向美国税改等因素。
    
    “大选结果意味着安倍政府将维持现状，毫无改变，延续其政策，”Murata表示，“在国内生产总值(GDP)一连六季增长、失业率处在3%以下、而且日股日经指数高于21,000点的情况下，政府没什么必要采取新步骤。”
    
    美元周五上涨约0.9%，此前美国参议院批准了2018财年预算案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。            
    
    美国公债收益率上涨也对美元提供支撑。两年期公债收益率触及九年高位，因税改计划的进展增强了美国政府借款增加及通胀上升的预期。

    对美元而言，另一个关键点是美国总统特朗普将任命谁出任美联储下任主席。投资者希望被提名者推行同样的货币政策，这些政策支持股价在过去九年上涨。
    
    欧元兑美元      跌0.15%至1.1769美元，延续周五的跌势，当日下跌0.6%。
    
    欧元兑美元在9月8日触及两年半高点1.2092美元，此后则下跌，原因是市场揣测欧洲央行可能不急于缩减宽松政策，令该央行可能采取更鹰派立场的憧憬降温。
    
    欧洲央行将在周四召开政策会议，决策官员料将减少购债，但会投票支持延长刺激措施。
    
    欧洲的政治局势也对欧元构成拖累。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。            

    根据路透的计算和周五公布的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至10月17日当周投机客持有的欧元净多仓从上周的2011年以来高位144.74亿美元降至133.03亿美元。

    美元指数升至10月6日以来高位93.872，随后回落至93.767，今日涨0.05%。

    新西兰元兑美元        跌至五个月低点0.6932美元，最新报0.6964美元。新西兰元上周受政府更迭的打击而下跌约3%。

    澳元兑美元        基本持平，报0.7820美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1767  1.1783  -0.14 +11.93  1.0513
    美元/日圆                   113.77  113.50  +0.24  -2.65  116.87
    欧元/日圆                   133.88  133.71  +0.13  +8.72  123.14
    美元/瑞郎                   0.9843  0.9841  +0.02  -3.29  1.0178
    英镑/美元                   1.3196  1.3187  +0.07  +6.97  1.2336
    美元/加元                   1.2624  1.2624  +0.00  -6.00  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6347  6.6225  +0.18  -4.85  6.9726
    澳元/美元                   0.7821  0.7818  +0.04  +8.40  0.7215
    新西兰元/美元               0.6962  0.6963  -0.01  +0.30  0.6941
    澳元/日圆                   88.990  88.680  +0.35  +5.54  84.320
    新西兰元/日圆               79.220  79.040  +0.23  -2.40  81.170
    英镑/日圆                   150.15  149.62  +0.35  +4.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.1232  1.1215  +0.15  +8.18  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/张涛/许娜/侯雪苹/王灿；审校 张明钧/戴素萍/王兴亚/白云/徐文焰)

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