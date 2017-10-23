《全球汇市》美元/日圆涨至三个月高点，安倍获胜扫清不确定性

* 美元/日圆升逾114.00触及7月以来高位 * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘 * 一旦反应消退，焦点料回到美国因素 * 美国税改取得进展已令美元走强 路透东京10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高点，由于日本执政党在大选中取得明显胜利，使得削弱日圆的刺激政策继续成为政府政策的核心。 日本当地媒体称，首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。 这场胜利也缓解了有关安倍当政时采取的经济举措(比如日本央行的超宽松货币政策)，可能被打断并导致日圆兑美元贬值态势中止的担忧。 “自民党胜选并不让人意外，但这仍帮助消除了那些阻碍市场参与者买进美元的不确定性，”大和证券分析师Yukio Ishizuki说。 “通过日本央行的宽松措施来克服通缩是安倍政府政策的关键，现在这种做法将得以无限期延续。削弱日圆的是日本央行政策相关担忧缓解，而非市场对推出新的财政刺激措施抱有希望。” 美元兑日圆 上涨0.25%至113.79日圆，在稍早触及7月11日以来最高水平114.10日圆后失去些许动能。 Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata称，利好美元兑日圆的大选因素可能将较快消退，市场注意力将转向美国税改等因素。 “大选结果意味着安倍政府将维持现状，毫无改变，延续其政策，”Murata表示，“在国内生产总值(GDP)一连六季增长、失业率处在3%以下、而且日股日经指数高于21,000点的情况下，政府没什么必要采取新步骤。” 美元周五上涨约0.9%，此前美国参议院批准了2018财年预算案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 美国公债收益率上涨也对美元提供支撑。两年期公债收益率触及九年高位，因税改计划的进展增强了美国政府借款增加及通胀上升的预期。 对美元而言，另一个关键点是美国总统特朗普将任命谁出任美联储下任主席。投资者希望被提名者推行同样的货币政策，这些政策支持股价在过去九年上涨。 欧元兑美元 跌0.15%至1.1769美元，延续周五的跌势，当日下跌0.6%。 欧元兑美元在9月8日触及两年半高点1.2092美元，此后则下跌，原因是市场揣测欧洲央行可能不急于缩减宽松政策，令该央行可能采取更鹰派立场的憧憬降温。 欧洲央行将在周四召开政策会议，决策官员料将减少购债，但会投票支持延长刺激措施。 欧洲的政治局势也对欧元构成拖累。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。 根据路透的计算和周五公布的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至10月17日当周投机客持有的欧元净多仓从上周的2011年以来高位144.74亿美元降至133.03亿美元。 美元指数升至10月6日以来高位93.872，随后回落至93.767，今日涨0.05%。 新西兰元兑美元 跌至五个月低点0.6932美元，最新报0.6964美元。新西兰元上周受政府更迭的打击而下跌约3%。 澳元兑美元 基本持平，报0.7820美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1767 1.1783 -0.14 +11.93 1.0513 美元/日圆 113.77 113.50 +0.24 -2.65 116.87 欧元/日圆 133.88 133.71 +0.13 +8.72 123.14 美元/瑞郎 0.9843 0.9841 +0.02 -3.29 1.0178 英镑/美元 1.3196 1.3187 +0.07 +6.97 1.2336 美元/加元 1.2624 1.2624 +0.00 -6.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6347 6.6225 +0.18 -4.85 6.9726 澳元/美元 0.7821 0.7818 +0.04 +8.40 0.7215 新西兰元/美元 0.6962 0.6963 -0.01 +0.30 0.6941 澳元/日圆 88.990 88.680 +0.35 +5.54 84.320 新西兰元/日圆 79.220 79.040 +0.23 -2.40 81.170 英镑/日圆 150.15 149.62 +0.35 +4.26 144.02 澳元/新西兰元 1.1232 1.1215 +0.15 +8.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/张涛/许娜/侯雪苹/王灿；审校 张明钧/戴素萍/王兴亚/白云/徐文焰)