《全球汇市》美元兑日圆触及三个月峰值，安倍领导的执政联盟在选举中大胜

* 美国税改计划和美联储主席提名预期支撑美元涨势

* 围绕加泰罗尼亚独立的忧虑重压欧元，静待欧洲央行政策会议

* 投机客美元净空头头寸降至一个月最低水平-CFTC

路透纽约10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高位，因投资者押注，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，将意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略将会延续。超宽松政策一直重压日圆。

美元兑一篮子货币盘初逼近两周半高位。交易商臆测，下一任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席可能采取更为强硬的货币政策立场。

对美国政府将实施减税的预期重燃也扶助支撑美元，推高美国公债收益率，两年期美债收益率触及近九年峰值1.589%。

“影响市场的主要因素是美债收益率攀升。围绕下任美联储主席人选市场正进行激烈的讨论，加之美国目前的财政状况，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球联席主管Alan Ruskin表示。

美国总统特朗普周一表示，“非常，非常接近”就下任美联储主席提名做出决定，正考虑至少三个人选：美联储理事鲍威尔、斯坦福大学经济学家泰勒以及联储现任主席叶伦。

美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示，投机客削减美元净空头头寸至逾一个月最低水平。

美元指数尾盘上扬0.22%，报93.910，日内高见94.017。

日本首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。

安倍的胜利缓解了市场不安，投资者曾担忧，如果安倍在大选中失利，在他领导下实施的，包括扩张性资产购买计划在内的经济政策将会受到干扰，从而导致日圆兑美元贬值的势头暂停。

在EBS交易平台，美元兑日圆一度上涨0.5%，至7月11日以来最高114.10日圆。尾盘上扬0.1%，报113.69日圆。

欧元兑美元跌0.4%，报1.17420美元，持于9月8日触及的两年半峰值1.2092美元之下，受累于对西班牙加泰罗尼亚地区独立危机的担忧。在该地区于10月1日举行独立公投后，西班牙中央政府于周六决定将其收归直接管辖。

欧洲央行将于周四举行政策会议。欧洲央行决策者暗示，不急于收紧政策，抵消了交易商押注央行将会采取更强硬立场对欧元的提振，从而导致欧元走软。(完) (编译 母红; 审校 李军)