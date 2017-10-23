更新版-1《全球汇市》美元兑日圆触及三个月峰值，安倍领导的执政联盟在选举中大胜

(新增文末表格) * 美国税改计划和美联储主席提名预期支撑美元涨势 * 围绕加泰罗尼亚独立的忧虑重压欧元，静待欧洲央行政策会议 * 投机客美元净空头头寸降至一个月最低水平-CFTC 路透纽约10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高位，因投资者押注，日本首相安倍 晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，将意味着以超宽松货币政策为核心的“安 倍经济学”增长策略将会延续。超宽松政策一直重压日圆。 美元兑一篮子货币 逼近两周半高位。交易商臆测，下一任美国联邦储备理事会(F ED/美联储)主席可能采取更为强硬的货币政策立场。 对美国政府将实施减税的预期重燃也扶助支撑美元，推高美国公债收益率，两年期美债 收益率 触及近九年峰值1.589%。 “影响市场的主要因素是美债收益率攀升。围绕下任美联储主席人选市场正进行激烈的 讨论，加之美国目前的财政状况，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球联席主管Alan Rus kin表示。 美国总统特朗普周一表示，“非常，非常接近”就下任美联储主席提名做出决定，正考 虑至少三个人选：美联储理事鲍威尔、斯坦福大学经济学家泰勒以及联储现任主席叶伦。 美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示，投机客削减美元净空头头寸至逾一个月 最低水平。 美元指数 尾盘上扬0.22%，报93.910，日内高见94.017。 日本首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位， 保住了三分之二的“超级多数”优势。 安倍的胜利缓解了市场不安，投资者曾担忧，如果安倍在大选中失利，在他领导下实施 的，包括扩张性资产购买计划在内的经济政策将会受到干扰，从而导致日圆兑美元贬值的势 头暂停。 在EBS交易平台，美元兑日圆 一度上涨0.5%，至7月11日以来最高114.10日圆 。尾盘上扬0.1%，报113.69日圆。 欧元兑美元 跌0.4%，报1.17420美元，持于9月8日触及的两年半峰值1.2092美 元之下，受累于对西班牙加泰罗尼亚地区独立危机的担忧。在该地区于10月1日举行独立公 投后，西班牙中央政府于周六决定将其收归直接管辖。 欧洲央行将于周四举行政策会议。欧洲央行决策者暗示，不急于收紧政策，抵消了交易 商押注央行将会采取更强硬立场对欧元的提振，从而导致欧元走软。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1747 1.1783 -0.31 +11.74 1.0513 美元/日圆 113.42 113.50 -0.07 -2.95 116.87 欧元/日圆 133.26 133.68 -0.31 +8.22 123.14 美元/瑞郎 0.9848 0.9841 +0.07 -3.24 1.0178 英镑/美元 1.3196 1.3188 +0.06 +6.97 1.2336 美元/加元 1.2650 1.2624 +0.21 -5.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.6354 6.6225 +0.19 -4.84 6.9726 澳元/美元 0.7805 0.7818 -0.17 +8.18 0.7215 欧元/瑞郎 1.1570 1.1596 -0.22 +7.96 1.0717 欧元/英镑 0.8902 0.8932 -0.34 +4.51 0.8518 新西兰元/美元 0.6964 0.6968 -0.06 +0.33 0.6941 美元/挪威克朗 7.9989 7.9823 +0.21 -7.39 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4001 9.4083 -0.09 +3.46 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1989 8.1623 +0.45 -9.98 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6335 9.6211 +0.13 +0.56 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)