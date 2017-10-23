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更新版-1《全球汇市》美元兑日圆触及三个月峰值，安倍领导的执政联盟在选举中大胜
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2017年10月23日 / 晚上10点24分 / 1 天内

更新版-1《全球汇市》美元兑日圆触及三个月峰值，安倍领导的执政联盟在选举中大胜

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 美国税改计划和美联储主席提名预期支撑美元涨势
    * 围绕加泰罗尼亚独立的忧虑重压欧元，静待欧洲央行政策会议
    * 投机客美元净空头头寸降至一个月最低水平-CFTC

    路透纽约10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高位，因投资者押注，日本首相安倍
晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，将意味着以超宽松货币政策为核心的“安
倍经济学”增长策略将会延续。超宽松政策一直重压日圆。
    
    美元兑一篮子货币      逼近两周半高位。交易商臆测，下一任美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)主席可能采取更为强硬的货币政策立场。

    对美国政府将实施减税的预期重燃也扶助支撑美元，推高美国公债收益率，两年期美债
收益率          触及近九年峰值1.589%。

    “影响市场的主要因素是美债收益率攀升。围绕下任美联储主席人选市场正进行激烈的
讨论，加之美国目前的财政状况，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球联席主管Alan Rus
kin表示。
    
    美国总统特朗普周一表示，“非常，非常接近”就下任美联储主席提名做出决定，正考
虑至少三个人选：美联储理事鲍威尔、斯坦福大学经济学家泰勒以及联储现任主席叶伦。
    
    美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示，投机客削减美元净空头头寸至逾一个月
最低水平。
    
    美元指数      尾盘上扬0.22%，报93.910，日内高见94.017。    
    
    日本首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，
保住了三分之二的“超级多数”优势。            

    安倍的胜利缓解了市场不安，投资者曾担忧，如果安倍在大选中失利，在他领导下实施
的，包括扩张性资产购买计划在内的经济政策将会受到干扰，从而导致日圆兑美元贬值的势
头暂停。

    在EBS交易平台，美元兑日圆         一度上涨0.5%，至7月11日以来最高114.10日圆
。尾盘上扬0.1%，报113.69日圆。

    欧元兑美元         跌0.4%，报1.17420美元，持于9月8日触及的两年半峰值1.2092美
元之下，受累于对西班牙加泰罗尼亚地区独立危机的担忧。在该地区于10月1日举行独立公
投后，西班牙中央政府于周六决定将其收归直接管辖。

    欧洲央行将于周四举行政策会议。欧洲央行决策者暗示，不急于收紧政策，抵消了交易
商押注央行将会采取更强硬立场对欧元的提振，从而导致欧元走软。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1747   1.1783   -0.31  +11.74   1.0513
    美元/日圆                   113.42   113.50   -0.07   -2.95   116.87
    欧元/日圆                   133.26   133.68   -0.31   +8.22   123.14
    美元/瑞郎                   0.9848   0.9841   +0.07   -3.24   1.0178
    英镑/美元                   1.3196   1.3188   +0.06   +6.97   1.2336
    美元/加元                   1.2650   1.2624   +0.21   -5.81   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6354   6.6225   +0.19   -4.84   6.9726
    澳元/美元                   0.7805   0.7818   -0.17   +8.18   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1570   1.1596   -0.22   +7.96   1.0717
    欧元/英镑                   0.8902   0.8932   -0.34   +4.51   0.8518
    新西兰元/美元               0.6964   0.6968   -0.06   +0.33   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9989   7.9823   +0.21   -7.39   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4001   9.4083   -0.09   +3.46   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1989   8.1623   +0.45   -9.98   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6335   9.6211   +0.13   +0.56   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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