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《全球汇市》美元微幅下跌，市场注意力转向下任美联储主席人选
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2017年10月24日 / 凌晨1点04分 / 1 天内

《全球汇市》美元微幅下跌，市场注意力转向下任美联储主席人选

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆小幅脱离三个月最高位
    * 静待欧洲央行会议，西班牙加泰罗尼亚局势打压欧元

    路透东京10月24日 - 美元周二微跌，因市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。
    
    美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。

    这些候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。
    
    如果任命立场较强硬的候选人接任美联储主席一职，将提振美元。
    
    投资者还关注美国税改进展。参议院周五批准一项预算决议，提升了特朗普今年将推进税改计划的希望。
    
    美元指数      小跌0.1%报93.817.

    美元兑日圆      小跌0.1%至113.36，脱离周日日本大选后触及的三个月高点114.10。
    
    日本首相安倍晋三领导的执政联盟在选举中取得决定性胜利，从而让投资者相信被称为“安倍经济学”的经济改革措施将继续下去，包括日本央行弱化日圆的宽松货币政策。
    
    “冒险情绪已暂时止步，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称。
    
    “日本大选结果并不特别意外，市场基本消化了这个因素，”他说。

    欧元兑美元      涨0.1%至1.1754美元，投资者等待欧洲央行周四的政策会议。

    预计欧洲央行将暗示会逐步削弱超宽松货币政策立场。
    
    加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。    
    
    西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1756  1.1747  +0.08 +11.82  1.0513
    美元/日圆                   113.31  113.42  -0.10  -3.05  116.87
    欧元/日圆                   133.23  133.26  -0.02  +8.19  123.14
    美元/瑞郎                   0.9844  0.9848  -0.04  -3.28  1.0178
    英镑/美元                   1.3207  1.3196  +0.08  +7.06  1.2336
    美元/加元                   1.2628  1.2650  -0.17  -5.97  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6311  6.6354  -0.06  -4.90  6.9726
    澳元/美元                   0.7816  0.7805  +0.14  +8.33  0.7215
    新西兰元/美元               0.6978  0.6964  +0.20  +0.53  0.6941
    澳元/日圆                   88.580  88.540  +0.05  +5.05  84.320
    新西兰元/日圆               79.100  79.010  +0.11  -2.55  81.170
    英镑/日圆                   149.66  149.69  -0.02  +3.92  144.02
    澳元/新西兰元               1.1198  1.1206  -0.07  +7.85  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李爽/王兴亚/王灿；审校 郑茵/龚芳/许娜/徐文焰)

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