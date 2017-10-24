《全球汇市》美元微幅下跌，市场注意力转向下任美联储主席人选

* 美元兑日圆小幅脱离三个月最高位 * 静待欧洲央行会议，西班牙加泰罗尼亚局势打压欧元 路透东京10月24日 - 美元周二微跌，因市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。 美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。 这些候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。 如果任命立场较强硬的候选人接任美联储主席一职，将提振美元。 投资者还关注美国税改进展。参议院周五批准一项预算决议，提升了特朗普今年将推进税改计划的希望。 美元指数 小跌0.1%报93.817. 美元兑日圆 小跌0.1%至113.36，脱离周日日本大选后触及的三个月高点114.10。 日本首相安倍晋三领导的执政联盟在选举中取得决定性胜利，从而让投资者相信被称为“安倍经济学”的经济改革措施将继续下去，包括日本央行弱化日圆的宽松货币政策。 “冒险情绪已暂时止步，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称。 “日本大选结果并不特别意外，市场基本消化了这个因素，”他说。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1754美元，投资者等待欧洲央行周四的政策会议。 预计欧洲央行将暗示会逐步削弱超宽松货币政策立场。 加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。 西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1756 1.1747 +0.08 +11.82 1.0513 美元/日圆 113.31 113.42 -0.10 -3.05 116.87 欧元/日圆 133.23 133.26 -0.02 +8.19 123.14 美元/瑞郎 0.9844 0.9848 -0.04 -3.28 1.0178 英镑/美元 1.3207 1.3196 +0.08 +7.06 1.2336 美元/加元 1.2628 1.2650 -0.17 -5.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.6311 6.6354 -0.06 -4.90 6.9726 澳元/美元 0.7816 0.7805 +0.14 +8.33 0.7215 新西兰元/美元 0.6978 0.6964 +0.20 +0.53 0.6941 澳元/日圆 88.580 88.540 +0.05 +5.05 84.320 新西兰元/日圆 79.100 79.010 +0.11 -2.55 81.170 英镑/日圆 149.66 149.69 -0.02 +3.92 144.02 澳元/新西兰元 1.1198 1.1206 -0.07 +7.85 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李爽/王兴亚/王灿；审校 郑茵/龚芳/许娜/徐文焰)