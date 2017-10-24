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更新版 1-《全球汇市》美元走强，因报导称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席
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2017年10月24日 / 晚上10点36分 / 更新于 11 小时内

更新版 1-《全球汇市》美元走强，因报导称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席

3 分钟阅读

    * 有关报导增添了对美国税改计划命运的担忧
    * 新西兰元受央行不确定性打击下跌
    * 美元兑日圆接近三个月高位，此前安倍领导的执政联盟在大选获胜

 (新增文末表格)
    路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子货币周二持坚，因有报导称，一些共和党参议员支
持斯坦福大学经济学家泰勒担任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席职位，抵消了有关税
改计划通过可能遇阻的消息的影响。
    
    新西兰元成为10国集团(G10)主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前
即将上任的工党率领的执政联盟称，要评估并修改央行法案，可能在通胀的基础上增加就业
作为央行的双目标。
    
    市场认为，泰勒可能带领美联储走一条更加快速加息的道路，他青睐基于规则来确定利
率。
    
    “因为他的‘泰勒规则’，市场认为他是鹰派人物，”Amundi Pioneer Investment Ma
nagement外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。
    
    除了泰勒，特朗普总统的联储主席候选人还包括任期将于2月到期的现任主席叶伦、联
储理事鲍威尔、特朗普首席经济顾问柯恩和前联储理事瓦尔许。
    
    对税改的乐观情绪降温，之前CNBC援引参议院共和党领袖麦康奈尔的一位助理的话报导
称，三位共和党参议员可能不会支持共和党的税改议案。

    经常批评特朗普政策的共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)今日表示，他将不会寻求在20
18年再度参选。分析师称，这引发交易商担心，支持税改计划的议员人数会进一步减少。税
改议案获通过的前景变得黯淡。

    “Flake可能不会投赞成票，”Upadhyaya说。
    
    美元指数      持平在93.934，从稍早触及的低位93.682反弹。

    美元兑日圆      盘中徘徊在三个月高位附近，上扬0.4%，报113.90日圆。

    日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜后，美元兑日圆持于三个月
峰值114.09日圆之下。
  
    欧元兑美元      上扬0.1%，报1.1761美元。欧元兑日圆         攀升0.5%，报133.9
6日圆。欧洲央行将在周四举行政策会议。

    交易商预计，欧洲央行将会暗示逐步撤走货币刺激举措，因欧元区经济成长加速。

    因担忧新一届政府在移民和海外投资问题上采取更为强硬的立场，会阻碍经济增长，新
西兰元已累计下跌近5%。新西兰元兑美元        跌0.9%，报0.6903美元，盘中触及5月19
日以来最低。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1759   1.1747   +0.10  +11.85   1.0513
    美元/日圆                   113.89   113.42   +0.41   -2.55   116.87
    欧元/日圆                   133.94   133.26   +0.51   +8.77   123.14
    美元/瑞郎                   0.9909   0.9848   +0.62   -2.64   1.0178
    英镑/美元                   1.3134   1.3196   -0.47   +6.47   1.2336
    美元/加元                   1.2673   1.2650   +0.18   -5.64   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6415   6.6354   +0.09   -4.75   6.9726
    澳元/美元                   0.7775   0.7805   -0.38   +7.76   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1654   1.1570   +0.73   +8.74   1.0717
    欧元/英镑                   0.8955   0.8902   +0.60   +5.13   0.8518
    新西兰元/美元               0.6900   0.6964   -0.92   -0.59   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0026   7.9989   +0.05   -7.35   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4161   9.4001   +0.17   +3.64   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2192   8.1989   +0.25   -9.76   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6693   9.6335   +0.37   +0.93   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/母红；审校 李军)

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