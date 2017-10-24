更新版 1-《全球汇市》美元走强，因报导称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席

* 有关报导增添了对美国税改计划命运的担忧 * 新西兰元受央行不确定性打击下跌 * 美元兑日圆接近三个月高位，此前安倍领导的执政联盟在大选获胜 (新增文末表格) 路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子货币周二持坚，因有报导称，一些共和党参议员支 持斯坦福大学经济学家泰勒担任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席职位，抵消了有关税 改计划通过可能遇阻的消息的影响。 新西兰元成为10国集团(G10)主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前 即将上任的工党率领的执政联盟称，要评估并修改央行法案，可能在通胀的基础上增加就业 作为央行的双目标。 市场认为，泰勒可能带领美联储走一条更加快速加息的道路，他青睐基于规则来确定利 率。 “因为他的‘泰勒规则’，市场认为他是鹰派人物，”Amundi Pioneer Investment Ma nagement外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。 除了泰勒，特朗普总统的联储主席候选人还包括任期将于2月到期的现任主席叶伦、联 储理事鲍威尔、特朗普首席经济顾问柯恩和前联储理事瓦尔许。 对税改的乐观情绪降温，之前CNBC援引参议院共和党领袖麦康奈尔的一位助理的话报导 称，三位共和党参议员可能不会支持共和党的税改议案。 经常批评特朗普政策的共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)今日表示，他将不会寻求在20 18年再度参选。分析师称，这引发交易商担心，支持税改计划的议员人数会进一步减少。税 改议案获通过的前景变得黯淡。 “Flake可能不会投赞成票，”Upadhyaya说。 美元指数 持平在93.934，从稍早触及的低位93.682反弹。 美元兑日圆 盘中徘徊在三个月高位附近，上扬0.4%，报113.90日圆。 日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜后，美元兑日圆持于三个月 峰值114.09日圆之下。 欧元兑美元 上扬0.1%，报1.1761美元。欧元兑日圆 攀升0.5%，报133.9 6日圆。欧洲央行将在周四举行政策会议。 交易商预计，欧洲央行将会暗示逐步撤走货币刺激举措，因欧元区经济成长加速。 因担忧新一届政府在移民和海外投资问题上采取更为强硬的立场，会阻碍经济增长，新 西兰元已累计下跌近5%。新西兰元兑美元 跌0.9%，报0.6903美元，盘中触及5月19 日以来最低。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1759 1.1747 +0.10 +11.85 1.0513 美元/日圆 113.89 113.42 +0.41 -2.55 116.87 欧元/日圆 133.94 133.26 +0.51 +8.77 123.14 美元/瑞郎 0.9909 0.9848 +0.62 -2.64 1.0178 英镑/美元 1.3134 1.3196 -0.47 +6.47 1.2336 美元/加元 1.2673 1.2650 +0.18 -5.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.6415 6.6354 +0.09 -4.75 6.9726 澳元/美元 0.7775 0.7805 -0.38 +7.76 0.7215 欧元/瑞郎 1.1654 1.1570 +0.73 +8.74 1.0717 欧元/英镑 0.8955 0.8902 +0.60 +5.13 0.8518 新西兰元/美元 0.6900 0.6964 -0.92 -0.59 0.6941 美元/挪威克朗 8.0026 7.9989 +0.05 -7.35 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4161 9.4001 +0.17 +3.64 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2192 8.1989 +0.25 -9.76 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6693 9.6335 +0.37 +0.93 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/母红；审校 李军)