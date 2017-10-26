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《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走坚，美元兑日圆下挫
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#亚洲
2017年10月26日 / 凌晨4点27分 / 1 天内

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走坚，美元兑日圆下挫

3 分钟阅读

    * 欧元在欧洲央行政策决定公布前持坚
    * 欧洲央行料将公布逐步撤回刺激政策
    * 美元兑日圆走软，从三个月高位下滑

    路透新加坡10月26日 - 欧元周四小涨，投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节；与此同时，美元则在近期上涨后稍作喘息。

    欧元兑美元      小涨0.1%至1.1824美元，从周一所及两周低位1.1725小幅上扬。

    外界广泛预期欧洲央行将在周四宣布缩减购债刺激计划，在解除多年宽松货币政策方面迈出最大的一步。
    
    路透调查显示，欧洲央行料将宣布从1月开始缩减资产购买计划，从当前的每月600亿欧元缩减至400亿欧元。            
    
    多数分析师还预计欧洲央行资产购买计划将延长六个月或是九个月。该计划将在今年年底截止。
    
    “央行政策方面，该行可能会讨论是延长六个月并削减至400亿(欧元)，还是延长九个月并削减至300亿，”新加坡银行汇市策略师Sim
Moh Siong表示。

    Sim补充说，如果结果符合预期，那么可能不会对欧元有重大影响，而且焦点将回到美元相关因素上。
    
    美元涨势暂停。过去一周，美元受到税改乐观预期，以及下任美联储主席人选可能更偏鹰派的揣测所提振。
    
    美元指数      下滑0.2%至93.570，逐渐远离周一所及的两周高位94.017。
    
    围绕减税计划的乐观情绪，以及投资者考虑斯坦福大学经济学家泰勒可能成为下任美联储主席，使得美元最近受到提振。

    泰勒支持基于规则来制定利率，外界认为，相比现任主席叶伦，泰勒若出任主席可能会使美联储升息步伐加快。
    
    美国总统特朗普料在11月初出访亚洲之前宣布美联储下任主席的被提名人。
    
    其他可能人选还包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。
    
    美元兑日圆      跌0.2%报113.54日圆，周三曾触及三个月高位114.245。

    三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，10年期美国公债收益率从近期高点回落，缓和了美元动能。

    他说：“如果泰勒被选中为美联储主席，并且美国公债收益率升至2.5%以上，美元很可能攀升至115日圆上方。”但他补充说，如果特朗普选择一位立场比泰勒温和的人来出任美联储主席，美元就难以突破115日圆关口。

    10年期美国公债           收益率最新报2.426%，低于周三的七个月高点2.475%。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1824  1.1812  +0.10 +12.47  1.0513
    美元/日圆                   113.50  113.73  -0.20  -2.88  116.87
    欧元/日圆                   134.21  134.35  -0.10  +8.99  123.14
    美元/瑞郎                   0.9886  0.9895  -0.09  -2.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3265  1.3262  +0.02  +7.53  1.2336
    美元/加元                   1.2789  1.2794  -0.04  -4.77  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6329  6.6371  -0.06  -4.87  6.9726
    澳元/美元                   0.7706  0.7703  +0.04  +6.81  0.7215
    新西兰元/美元               0.6889  0.6885  +0.06  -0.75  0.6941
    澳元/日圆                   87.500  87.610  -0.13  +3.77  84.320
    新西兰元/日圆               78.220  78.310  -0.11  -3.63  81.170
    英镑/日圆                   150.56  150.81  -0.17  +4.54  144.02
    澳元/新西兰元               1.1186  1.1182  +0.04  +7.73  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/王颖/杜明霞/王兴亚/王灿；审校 陈宗琦/龚芳/张荻/汪红英/戴素萍)

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