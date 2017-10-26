《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前走坚，美元兑日圆下挫

* 欧元在欧洲央行政策决定公布前持坚 * 欧洲央行料将公布逐步撤回刺激政策 * 美元兑日圆走软，从三个月高位下滑 路透新加坡10月26日 - 欧元周四小涨，投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节；与此同时，美元则在近期上涨后稍作喘息。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1824美元，从周一所及两周低位1.1725小幅上扬。 外界广泛预期欧洲央行将在周四宣布缩减购债刺激计划，在解除多年宽松货币政策方面迈出最大的一步。 路透调查显示，欧洲央行料将宣布从1月开始缩减资产购买计划，从当前的每月600亿欧元缩减至400亿欧元。 多数分析师还预计欧洲央行资产购买计划将延长六个月或是九个月。该计划将在今年年底截止。 “央行政策方面，该行可能会讨论是延长六个月并削减至400亿(欧元)，还是延长九个月并削减至300亿，”新加坡银行汇市策略师Sim Moh Siong表示。 Sim补充说，如果结果符合预期，那么可能不会对欧元有重大影响，而且焦点将回到美元相关因素上。 美元涨势暂停。过去一周，美元受到税改乐观预期，以及下任美联储主席人选可能更偏鹰派的揣测所提振。 美元指数 下滑0.2%至93.570，逐渐远离周一所及的两周高位94.017。 围绕减税计划的乐观情绪，以及投资者考虑斯坦福大学经济学家泰勒可能成为下任美联储主席，使得美元最近受到提振。 泰勒支持基于规则来制定利率，外界认为，相比现任主席叶伦，泰勒若出任主席可能会使美联储升息步伐加快。 美国总统特朗普料在11月初出访亚洲之前宣布美联储下任主席的被提名人。 其他可能人选还包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。 美元兑日圆 跌0.2%报113.54日圆，周三曾触及三个月高位114.245。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，10年期美国公债收益率从近期高点回落，缓和了美元动能。 他说：“如果泰勒被选中为美联储主席，并且美国公债收益率升至2.5%以上，美元很可能攀升至115日圆上方。”但他补充说，如果特朗普选择一位立场比泰勒温和的人来出任美联储主席，美元就难以突破115日圆关口。 10年期美国公债 收益率最新报2.426%，低于周三的七个月高点2.475%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1824 1.1812 +0.10 +12.47 1.0513 美元/日圆 113.50 113.73 -0.20 -2.88 116.87 欧元/日圆 134.21 134.35 -0.10 +8.99 123.14 美元/瑞郎 0.9886 0.9895 -0.09 -2.87 1.0178 英镑/美元 1.3265 1.3262 +0.02 +7.53 1.2336 美元/加元 1.2789 1.2794 -0.04 -4.77 1.3430 美元/离岸人民币 6.6329 6.6371 -0.06 -4.87 6.9726 澳元/美元 0.7706 0.7703 +0.04 +6.81 0.7215 新西兰元/美元 0.6889 0.6885 +0.06 -0.75 0.6941 澳元/日圆 87.500 87.610 -0.13 +3.77 84.320 新西兰元/日圆 78.220 78.310 -0.11 -3.63 81.170 英镑/日圆 150.56 150.81 -0.17 +4.54 144.02 澳元/新西兰元 1.1186 1.1182 +0.04 +7.73 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/王颖/杜明霞/王兴亚/王灿；审校 陈宗琦/龚芳/张荻/汪红英/戴素萍)