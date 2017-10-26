《全球汇市》欧元急挫，因欧洲央行决定延长购债计划

* 欧洲央行将购债计划延长至2018年，保留进一步延长可能性 * 德拉吉预计经济增长加速但通胀仍迟滞 * 美元指数录得12月以来最大单日升幅 * 对美联储主席提名的臆测令交易员保持谨慎 路透纽约10月26日 - 欧元兑美元周四急挫，录得16个月来最糟糕单 日表现，因欧洲央行将购债计划延长至2018年，降低了该行明年升息的可 能性。 在欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月，并保留此后继续购债 的可能性后，交易员抛出欧元。央行称，将开始减少月度购债规模，从1 月开始将月度购债规模减半至300亿欧元。 德拉吉在记者发布会上对欧元区经济增长表示了些许乐观情绪，但对 该地区的通胀迟滞仍持谨慎态度，可能需要欧洲央行以量化宽松形式继续 提供大量刺激。 “整体上说，欧洲央行聚焦于非常谨慎地、缓慢地撤出过程，避免推 高欧元，这显然比市场预期得更加鸽派，”Gain Capital研究负责人Jame s Chen称。 在欧洲央行作出此决定前五周，美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣 布从本月开始缩减经过三轮量化宽松政策后膨胀至4.5万亿美元的资产负 债表。 欧元 跌至1.1651美元，较周三尾盘下跌近1.4%，根据路透数据 ，这是2016年6月以来欧元兑美元的最大单日跌幅。但欧元兑美元自去年 年底以来仍大涨了近11%。 欧元兑日圆 也急挫1.2%，报132.79日圆。从周四稍早触及 的2015年12月以来最高的的134.48日圆回落。 美元近日上涨，受对即将推出联邦减税计划和美国总统特朗普选择的 美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席会比现任主席叶伦更快速度升息 的揣测提振。 Politico周四援引消息人士报道称，特朗普考虑的下任美联储主席人 选只剩下美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。 特朗普预计将在11月初出访亚洲之前宣布美联储新任主席提名人。 美元指数 触及三个月高位的94.668，此前突破一关键技术阻力 位。今日升1%，录得12月15日以来最大单日升幅。(完) (编译 刘静；审校 李军)