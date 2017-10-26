更新版 1-《全球汇市》欧元急挫，因欧洲央行决定延长购债计划

* 欧洲央行将购债计划延长至2018年，保留进一步延长可能性 * 德拉吉预计经济增长加速但通胀仍迟滞 * 美元指数录得12月以来最大单日升幅 * 对美联储主席提名的臆测令交易员保持谨慎 (新增文末表格) 路透纽约10月26日 - 欧元兑美元周四急挫，录得16个月来最糟糕单日表现，因欧洲央 行将购债计划延长至2018年，降低了该行明年升息的可能性。 在欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月，并保留此后继续购债的可能性后，交易 员抛出欧元。央行称，将开始减少月度购债规模，从1月开始将月度购债规模减半至300亿欧 元。 德拉吉在记者发布会上对欧元区经济增长表示了些许乐观情绪，但对该地区的通胀迟滞 仍持谨慎态度，可能需要欧洲央行以量化宽松形式继续提供大量刺激。 “整体上说，欧洲央行聚焦于非常谨慎地、缓慢地撤出过程，避免推高欧元，这显然比 市场预期得更加鸽派，”Gain Capital研究负责人James Chen称。 在欧洲央行作出此决定前五周，美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布从本月开始缩减 经过三轮量化宽松政策后膨胀至4.5万亿美元的资产负债表。 欧元 跌至1.1651美元，较周三尾盘下跌近1.4%，根据路透数据，这是2016年6月 以来欧元兑美元的最大单日跌幅。但欧元兑美元自去年年底以来仍大涨了近11%。 欧元兑日圆 也急挫1.2%，报132.79日圆。从周四稍早触及的2015年12月以来 最高的的134.48日圆回落。 美元近日上涨，受对即将推出联邦减税计划和美国总统特朗普选择的美国联邦储备理事 会(FED/美联储)新主席会比现任主席叶伦更快速度升息的揣测提振。 Politico周四援引消息人士报导称，特朗普考虑的下任美联储主席人选只剩下美联储理 事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。 特朗普预计将在11月初出访亚洲之前宣布美联储新任主席提名人。 美元指数 触及三个月高位的94.668，此前突破一关键技术阻力位。今日升1%，录 得12月15日以来最大单日升幅。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1650 1.1812 -1.37 +10.82 1.0513 美元/日圆 113.97 113.73 +0.21 -2.48 116.87 欧元/日圆 132.77 134.35 -1.18 +7.82 123.14 美元/瑞郎 0.9975 0.9895 +0.81 -1.99 1.0178 英镑/美元 1.3158 1.3262 -0.78 +6.66 1.2336 美元/加元 1.2845 1.2794 +0.40 -4.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.6534 6.6371 +0.25 -4.58 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7703 -0.56 +6.17 0.7215 欧元/瑞郎 1.1622 1.1691 -0.59 +8.44 1.0717 欧元/英镑 0.8851 0.8904 -0.60 +3.91 0.8518 新西兰元/美元 0.6842 0.6885 -0.62 -1.43 0.6941 美元/挪威克朗 8.1684 8.0134 +1.93 -5.43 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5181 9.4684 +0.52 +4.76 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3476 8.2164 +1.60 -8.35 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7234 9.7067 +0.17 +1.50 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)