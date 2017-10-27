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《全球汇市》美元坚挺，欧洲央行延长购债计划打压欧元跌至三个月低点
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2017年10月27日 / 凌晨12点54分 / 1 天内

《全球汇市》美元坚挺，欧洲央行延长购债计划打压欧元跌至三个月低点

3 分钟阅读

    * 欧洲央行延长购债，随后欧元下滑
    * 投资者继续关注下任美联储主席人选

    路透东京10月27日 - 美元周五持坚，周线料上扬，欧元则跌至三个月低点，因欧洲央行延长购债，并降低2018年升息的机率。
    
    欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。该行称，1月起将购债规模减半至300亿欧元。            

    欧洲央行总裁德拉吉表示，因通胀尚未显露出持续上升趋势，“仍需要保持充足的货币刺激力度”。            
    
    欧元兑美元      下跌0.1%至1.1631美元，创7月26日来低点，周线下跌1.3%。
    
    “缩减的概念应是取消宽松举措，因此这不完全是市场所期望的--这是一种温和的缩减，因为在缩减购债的同时还延长了购债计划，”U.S. Bank私人客户部门首席投资官Bill Northey表示。
    
    他说，欧洲央行延长购债将“可能的升息推迟至2019年”。

    美元指数      上涨0.2%至94.769，游走在三个月高点附近，周线势将劲升1.1%。
    
    此外，美国众议院周四表决通过2018年预算案，为即将登场的共和党版税改法案立法铺平道路。此消息也巩固了美元走势。
    
    “我们见到减税议题确实有一些新进展，”Northey说。“在2018年日益临近之际，通过一些什么的可能性越来越大。”
    
    投资者仍然持续关注未来美联储主席人选。叶伦的任期将在明年2月届满。
    
    美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩下两人，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此谨慎以待            。但白宫官员告诉路透，最后决定尚未作出。 

    预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布美联储新任主席提名。

    美元兑日圆      涨0.1%至114.12日圆，接近周三触及的三个月高点114.245日圆，本周累计已涨0.5%。

    日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第九个月上升，给日本央行带来经济复苏帮助通胀升向2%目标的希望。            

    日本央行下周召开政策会议更新长期经济增长和物价预测时，考虑的因素中将包括该数据。

    英镑兑美元        跌0.3%，投资者关注英国央行是否会在11月2日的下次会议上进行十多年来首次加息。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1629  1.1650  -0.18 +10.62  1.0513
    美元/日圆                   114.06  113.97  +0.08  -2.40  116.87
    欧元/日圆                   132.65  132.77  -0.09  +7.72  123.14
    美元/瑞郎                   0.9982  0.9975  +0.07  -1.93  1.0178
    英镑/美元                   1.3125  1.3158  -0.25  +6.40  1.2336
    美元/加元                   1.2854  1.2845  +0.07  -4.29  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6589  6.6534  +0.08  -4.50  6.9726
    澳元/美元                   0.7648  0.7660  -0.16  +6.00  0.7215
    新西兰元/美元               0.6829  0.6842  -0.19  -1.61  0.6941
    澳元/日圆                   87.250  87.340  -0.10  +3.47  84.320
    新西兰元/日圆               77.890  78.010  -0.15  -4.04  81.170
    英镑/日圆                   149.73  149.96  -0.15  +3.96  144.02
    澳元/新西兰元               1.1199  1.1192  +0.06  +7.86  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/李婷仪/王灿；审校 戴素萍/张荻/郑茵/张若琪)

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