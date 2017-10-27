《全球汇市》美元坚挺，欧洲央行延长购债计划打压欧元跌至三个月低点

* 欧洲央行延长购债，随后欧元下滑 * 投资者继续关注下任美联储主席人选 路透东京10月27日 - 美元周五持坚，周线料上扬，欧元则跌至三个月低点，因欧洲央行延长购债，并降低2018年升息的机率。 欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。该行称，1月起将购债规模减半至300亿欧元。 欧洲央行总裁德拉吉表示，因通胀尚未显露出持续上升趋势，“仍需要保持充足的货币刺激力度”。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.1631美元，创7月26日来低点，周线下跌1.3%。 “缩减的概念应是取消宽松举措，因此这不完全是市场所期望的--这是一种温和的缩减，因为在缩减购债的同时还延长了购债计划，”U.S. Bank私人客户部门首席投资官Bill Northey表示。 他说，欧洲央行延长购债将“可能的升息推迟至2019年”。 美元指数 上涨0.2%至94.769，游走在三个月高点附近，周线势将劲升1.1%。 此外，美国众议院周四表决通过2018年预算案，为即将登场的共和党版税改法案立法铺平道路。此消息也巩固了美元走势。 “我们见到减税议题确实有一些新进展，”Northey说。“在2018年日益临近之际，通过一些什么的可能性越来越大。” 投资者仍然持续关注未来美联储主席人选。叶伦的任期将在明年2月届满。 美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩下两人，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此谨慎以待 。但白宫官员告诉路透，最后决定尚未作出。 预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布美联储新任主席提名。 美元兑日圆 涨0.1%至114.12日圆，接近周三触及的三个月高点114.245日圆，本周累计已涨0.5%。 日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第九个月上升，给日本央行带来经济复苏帮助通胀升向2%目标的希望。 日本央行下周召开政策会议更新长期经济增长和物价预测时，考虑的因素中将包括该数据。 英镑兑美元 跌0.3%，投资者关注英国央行是否会在11月2日的下次会议上进行十多年来首次加息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1629 1.1650 -0.18 +10.62 1.0513 美元/日圆 114.06 113.97 +0.08 -2.40 116.87 欧元/日圆 132.65 132.77 -0.09 +7.72 123.14 美元/瑞郎 0.9982 0.9975 +0.07 -1.93 1.0178 英镑/美元 1.3125 1.3158 -0.25 +6.40 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2845 +0.07 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6589 6.6534 +0.08 -4.50 6.9726 澳元/美元 0.7648 0.7660 -0.16 +6.00 0.7215 新西兰元/美元 0.6829 0.6842 -0.19 -1.61 0.6941 澳元/日圆 87.250 87.340 -0.10 +3.47 84.320 新西兰元/日圆 77.890 78.010 -0.15 -4.04 81.170 英镑/日圆 149.73 149.96 -0.15 +3.96 144.02 澳元/新西兰元 1.1199 1.1192 +0.06 +7.86 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/李婷仪/王灿；审校 戴素萍/张荻/郑茵/张若琪)