《全球汇市》美元持坚，欧洲央行延长购债打压欧元跌至三个月低位

* 欧洲央行延长购债，欧元随即下滑 * 投资者继续关注下任美联储主席人选 路透东京10月27日 - 美元周五持坚，有望录得周线上扬；欧元跌至三个月低点，因欧洲央行延长购债，并降低2018年升息的机率。 欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。该行称，1月起将购债规模减半至300亿欧元。 欧洲央行总裁德拉吉表示，因通胀尚未显露出持续上升趋势，“仍需要保持充足的货币刺激力度”。 欧元兑美元 下跌0.15%至1.1633，此前触及7月26日来低点1.1624，周线下滑1.3%。 欧元兑美元下滑，是因为欧洲央行的谨慎做法与美联储截然不同。美联储料在12月升息，继续使货币政策正常化。 “欧洲央行的决定似乎是个有限的举措，控制自己购债的规模，”FPG Securities总裁Koji Fukaya表示。 “这与美联储形成强烈对比，联储正按照计划朝着货币政策正常化稳步前进。在这样的情况下，欧元可能进一步走跌。” 美元指数 上涨0.2%至94.800，游走在三个月高点附近，周线势将劲升1.1%。 “缩减的概念应是取消宽松举措，因此这不完全是市场所期望的--这是一种温和的缩减，因为在缩减购债的同时还延长了购债计划，”U.S. Bank私人客户部门首席投资官Bill Northey表示。 他说，欧洲央行延长购债将“可能的升息推迟至2019年”。 此外，美国众议院周四表决通过2018年预算案，为即将登场的共和党版税改法案立法铺平道路。此消息也巩固了美元走势。 “我们见到减税议题确实有一些新进展，”Northey说。“在2018年日益临近之际，通过一些什么的可能性越来越大。” 投资者仍然持续关注未来美联储主席人选。叶伦的任期将在明年2月届满。 美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩下两人，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此谨慎以待 。但白宫官员告诉路透，尚未作出最后决定。 预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布美联储新任主席提名。 美元兑日圆 涨0.15%至114.155日圆，接近周三触及的三个月高点114.245日圆，本周累计已涨0.5%。 美元兑日圆涨势受限，因日圆兑欧元走高。 欧元兑日圆 报132.840日圆，此前一度跌至八日低点132.590日圆。欧元兑日圆隔夜跌1.2%。 周五公布的数据显示，日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第九个月上升。日圆对此反应平平。 英镑兑美元 跌0.3%至1.3124美元，投资者关注英国央行是否会在11月2日的下次会议后进行10多年来首次加息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1637 1.1650 -0.11 +10.69 1.0513 美元/日圆 114.13 113.97 +0.14 -2.34 116.87 欧元/日圆 132.82 132.77 +0.04 +7.86 123.14 美元/瑞郎 0.9978 0.9975 +0.03 -1.97 1.0178 英镑/美元 1.3135 1.3158 -0.17 +6.48 1.2336 美元/加元 1.2858 1.2845 +0.10 -4.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.6546 6.6534 +0.02 -4.56 6.9726 澳元/美元 0.7651 0.7660 -0.12 +6.04 0.7215 新西兰元/美元 0.6830 0.6842 -0.18 -1.60 0.6941 澳元/日圆 87.340 87.340 +0.00 +3.58 84.320 新西兰元/日圆 77.980 78.010 -0.04 -3.93 81.170 英镑/日圆 149.92 149.96 -0.03 +4.10 144.02 澳元/新西兰元 1.1199 1.1192 +0.06 +7.86 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/杜明霞/陈宗琦/郑茵/王灿；审校 龚芳/戴素萍/郑茵/张若琪/徐文焰)