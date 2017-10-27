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《全球汇市》美元持坚，欧洲央行延长购债打压欧元跌至三个月低位
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2017年10月27日 / 凌晨2点54分 / 1 天前

《全球汇市》美元持坚，欧洲央行延长购债打压欧元跌至三个月低位

3 分钟阅读

    * 欧洲央行延长购债，欧元随即下滑
    * 投资者继续关注下任美联储主席人选

    路透东京10月27日 - 美元周五持坚，有望录得周线上扬；欧元跌至三个月低点，因欧洲央行延长购债，并降低2018年升息的机率。
    
    欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月底，并保留进一步延长的可能性。该行称，1月起将购债规模减半至300亿欧元。            

    欧洲央行总裁德拉吉表示，因通胀尚未显露出持续上升趋势，“仍需要保持充足的货币刺激力度”。            
    
    欧元兑美元      下跌0.15%至1.1633，此前触及7月26日来低点1.1624，周线下滑1.3%。
    
    欧元兑美元下滑，是因为欧洲央行的谨慎做法与美联储截然不同。美联储料在12月升息，继续使货币政策正常化。
    
    “欧洲央行的决定似乎是个有限的举措，控制自己购债的规模，”FPG Securities总裁Koji Fukaya表示。

    “这与美联储形成强烈对比，联储正按照计划朝着货币政策正常化稳步前进。在这样的情况下，欧元可能进一步走跌。”

    美元指数      上涨0.2%至94.800，游走在三个月高点附近，周线势将劲升1.1%。
    
    “缩减的概念应是取消宽松举措，因此这不完全是市场所期望的--这是一种温和的缩减，因为在缩减购债的同时还延长了购债计划，”U.S. Bank私人客户部门首席投资官Bill Northey表示。

    他说，欧洲央行延长购债将“可能的升息推迟至2019年”。
    
    此外，美国众议院周四表决通过2018年预算案，为即将登场的共和党版税改法案立法铺平道路。此消息也巩固了美元走势。

    “我们见到减税议题确实有一些新进展，”Northey说。“在2018年日益临近之际，通过一些什么的可能性越来越大。”
    
    投资者仍然持续关注未来美联储主席人选。叶伦的任期将在明年2月届满。
    
    美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩下两人，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此谨慎以待            。但白宫官员告诉路透，尚未作出最后决定。
    
    预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布美联储新任主席提名。
    
    美元兑日圆      涨0.15%至114.155日圆，接近周三触及的三个月高点114.245日圆，本周累计已涨0.5%。

    美元兑日圆涨势受限，因日圆兑欧元走高。

    欧元兑日圆         报132.840日圆，此前一度跌至八日低点132.590日圆。欧元兑日圆隔夜跌1.2%。

    周五公布的数据显示，日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第九个月上升。日圆对此反应平平。            

    英镑兑美元        跌0.3%至1.3124美元，投资者关注英国央行是否会在11月2日的下次会议后进行10多年来首次加息。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1637  1.1650  -0.11 +10.69  1.0513
    美元/日圆                   114.13  113.97  +0.14  -2.34  116.87
    欧元/日圆                   132.82  132.77  +0.04  +7.86  123.14
    美元/瑞郎                   0.9978  0.9975  +0.03  -1.97  1.0178
    英镑/美元                   1.3135  1.3158  -0.17  +6.48  1.2336
    美元/加元                   1.2858  1.2845  +0.10  -4.26  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6546  6.6534  +0.02  -4.56  6.9726
    澳元/美元                   0.7651  0.7660  -0.12  +6.04  0.7215
    新西兰元/美元               0.6830  0.6842  -0.18  -1.60  0.6941
    澳元/日圆                   87.340  87.340  +0.00  +3.58  84.320
    新西兰元/日圆               77.980  78.010  -0.04  -3.93  81.170
    英镑/日圆                   149.92  149.96  -0.03  +4.10  144.02
    澳元/新西兰元               1.1199  1.1192  +0.06  +7.86  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李爽/杜明霞/陈宗琦/郑茵/王灿；审校 龚芳/戴素萍/郑茵/张若琪/徐文焰)

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